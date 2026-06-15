Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Debería admitir que fui yo quien durmió mal este lunes. Al fin y al cabo, yo también era de los que no creían en las posibilidades de victoria de Lewis Hamilton. No descartaba que el siete veces campeón del mundo acabara ganando una carrera para Ferrari con un poco de suerte, pero que lo hiciera de una manera tan convincente no estaba en mi radar.

Sí, tuvo un poco de suerte con el coche de seguridad virtual. Pero no cabe duda de que Hamilton se merecía absolutamente ganar esta carrera en Barcelona. ¡Chapeau! Un pequeño consuelo para mí: numerosos expertos ya habían descartado a la versión actual del inglés, de 41 años, antes de su segunda temporada con Ferrari. Obviamente, fue un error de cálculo.

Por el contrario, otro candidato para esta columna habría sido Charles Leclerc, pero fue nominado como quién durmió peor hace apenas una semana, tras Mónaco, y ya se dijo entonces todo lo que había que decir al respecto.

Así que mi elección recae en George Russell. Ya estaba 'en alza' tras Suzuka, pero desde entonces algo fundamental ha cambiado en la situación del británico. Por aquel entonces, todo el mundo seguía dando por hecho un duelo interno en Mercedes por el título mundial. Puede que eso haya cambiado a estas alturas.

¿Deberá Mercedes respaldar pronto a Antonelli?

De hecho, al mirar la clasificación del Mundial de Fórmula 1 en este momento, quizá haya que fijarse dos veces, porque desde Mónaco ya no es Russell quien ocupa el segundo puesto. En su lugar, está su antiguo compañero de equipo, Hamilton. En Barcelona, el multicampeón británico incluso se acercó a 41 puntos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

Curiosamente, para Russell, que ayer también recortó 18 puntos a su compañero de equipo, eso puede suponer un problema mayor que para el propio Antonelli. Porque, por primera vez, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, también habló abiertamente tras la carrera de Barcelona sobre posibles órdenes de equipo entre las Flechas Plateadas.

De cara al futuro, Wolff declaró el domingo que discutirá "internamente con los dos pilotos cómo queremos manejar la situación, en la que corremos el riesgo de frenarnos mutuamente". En tales casos, el equipo podría considerar dejar pasar al piloto más rápido, y el problema de Russell ahora es que este suele ser Antonelli.

Por supuesto, una golondrina no hace verano, y la victoria de Ferrari del domingo, la primera desde 2024, contrasta con las seis victorias consecutivas de Mercedes anteriores a ella. Así que el papel de favorito en el campeonato sigue estando claramente asignado.

Mercedes sigue siendo la favorita, a pesar de la primera victoria de Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Pero por muy rápido que sea Mercedes este año, el W17 sigue siendo igual de poco fiable. En Canadá, los problemas afectaron a Russell, y ahora en Barcelona, a Antonelli. Wolff también dejó claro tras la carrera que esto no puede seguir así. De lo contrario, Hamilton estará a tiro en el campeonato antes de lo que a nadie le gustaría.

Y ahí es precisamente cuando las cosas podrían ponerse realmente difíciles para Russell. Mientras la lucha por las victorias en carrera, y especialmente por el campeonato, sea solo entre él y Antonelli, Mercedes no tiene motivos para dar órdenes de equipo, siempre que no choquen entre ellos.

Pero en Montmeló, el equipo de Brackley se perjudicó a sí mismo con este enfoque por primera vez. La batalla interna costó "cuatro, cinco o seis segundos" el domingo, reveló Wolff. Ese fue exactamente el tiempo que Hamilton necesitó para volver a la pista por delante de los dos Mercedes tras su parada en boxes.

A partir de este momento, como muy tarde, se acabó la diversión para Wolff y compañía. Pregúntenle a Valtteri Bottas.

¿Simplemente mala suerte? A Russell se le están acabando las excusas

Un compañero de la web comentó el domingo que Russell probablemente no dormiría tan mal, ya que, al fin y al cabo, había recuperado 18 puntos en el campeonato. Así que las cosas podrían haber ido mucho peor. Aun así, hay otra razón por la que creo que el inglés es el candidato perfecto para este artículo esta semana.

Porque al británico también se le están acabando poco a poco las explicaciones de por qué ha vuelto a terminar por detrás de Antonelli —o, en este caso, habría terminado por detrás de él si el otro Mercedes no hubiera abandonado por problemas mecánicos—.

Kimi Antonelli se retiró poco después de adelantar a George Russell Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Aún así, descartó la primera derrota en China como un hecho fortuito y la achacó a su problema técnico en la clasificación. En Japón, en su opinión, la culpa fue del coche de seguridad; en Canadá, de su fallo en carrera; y, más recientemente, en Mónaco, de su penalización injustificada.

"Ha estado completamente fuera de mi control, y eso es un trago increíblemente difícil de digerir", dijo tras su cero en el Principado. Eso es básicamente imposible de rebatir, pero también ignora el hecho de que, de todos modos, Antonelli está siendo, simplemente, más rápido que Russell en muchos fines de semana.

Así que, por un lado, el británico tuvo mala suerte, pero, por otro, siempre tuvo una 'excusa' para su derrota. En Barcelona, durante mucho tiempo, también pareció que la suerte iba a cambiar de nuevo. "Me siento como si volviera a ser el de antes", dijo Russell tras conseguir la pole el sábado. Acababa de sacarle tres décimas a Antonelli y, al menos por el momento, había restablecido lo que él consideraba el orden correcto en Mercedes.

Se había orientado demasiado hacia la configuración de Antonelli en las carreras anteriores, explicó Russell, y destacó que en Barcelona había "vuelto a seguir mi propio camino". Eso aún funcionó el sábado, pero el domingo ya no.

Por qué Barcelona también fue una 'victoria a los puntos' para Antonelli

Poco antes de su abandono, Antonelli adelantó a Russell en pista, y es de suponer que ni siquiera la posterior penalización de cinco segundos, que al final ya no importaba debido a su abandono, le habría molestado, porque aún así habría sacado suficiente ventaja a Russell en pista en las últimas vueltas.

Pero incluso si no hubiera sido así, Antonelli volvió a ser el piloto de Mercedes más rápido también este domingo. Y a Russell se le están acabando poco a poco las explicaciones.

¿Fue Kimi Antonelli el piloto de Mercedes más rápido el domingo? Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Porque en Barcelona, Mercedes hizo todo lo posible para no perjudicar a Russell. No dio ninguna orden de equipo a pesar de que Antonelli era más rápido, y durante la segunda parada en boxes incluso dieron prioridad a Russell sobre Antonelli, arriesgándose así a que Lando Norris hiciera un undercut al líder del campeonato, lo que por muy poco no funcionó. Nada de eso sirvió.

"Mercedes fue demasiado considerada con George", dijo Nico Rosberg en Sky, por ejemplo. Y él debería saberlo, porque durante tres años se encontró en una situación muy similar en la escudería con su entonces compañero de equipo, Hamilton.

Quizá lo esté viendo mal. Y quizá George Russell realmente haya tenido una buena noche porque solo mira la clasificación del campeonato. O porque realmente cree que simplemente está pasando por una racha de mala suerte, y que todo volverá a salir bien.

Pero también está claro que no soy el único que piensa que Russell está perdiendo terreno de forma lenta, pero constante, a pesar del segundo puesto en Barcelona. Para Ralf Schumacher, Antonelli ya es "el claro número 1" en Mercedes, según declaró ayer. Yo no iría tan lejos (todavía).

Pero comparto su valoración de que, a pesar del abandono, Antonelli sumó otra victoria a los puntos en el duelo interno. "Darse cuenta [de que era más rápido que Russell] fue más importante que terminar hoy", dijo Schumacher tras la carrera.

Por cierto: este mismo Ralf Schumacher ya dijo antes del inicio de la temporada que Antonelli era su favorito para el campeonato. Reconozco que en aquel momento me lo tomé un poco a broma, porque en cuanto a favoritos, yo estaba claramente en el 'Team Russell'. Quizás otro error de cálculo por mi parte.

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