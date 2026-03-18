¡Haas F1 se 'vestirá' de Godzilla en el GP de Japón!

A menudo los pilotos y equipos de F1 estrenan diseños que hacen referencia a la sede que se visita, y Haas F1 ha anunciado que irá un paso más, y que lucirá en el GP de Japón 2026 una decoración en su coche con homenaje a Godzilla.

La Fórmula 1 visita Suzuka como tercera ronda de la temporada del 27 al 29 de marzo, en el GP de Japón, tierra del conocido como "Rey de los Monstruos", y ha alcanzado un acuerdo con TOHO CO., LTD., el icónico estudio de entretenimiento nipón y hogar de Godzilla, lo que se transformará en, como han definido, "una potente fusión de historia cinematográfica y rendimiento de vanguardia en el automovilismo".

Entre otras activaciones, el Haas VF-26 presentará una decoración especial en el GP de Japón, que se revelará el próximo 24 de marzo en Tokyo Midtown, el famoso centro comercial de Hibiya, donde conoceremos el aspecto del coche con el que correrán Oliver Bearman y Esteban Ocon en la carrera que dará paso a la pausa de más de un mes sin carreras tras cancelarse los GP de Bahrein y de Arabia Saudí.

La colaboración no quedará ahí, ya que el acuerdo es para todo lo que queda de año 2026, por lo que se esperan más activaciones en otras carreras, así como productos de merchandising especiales. Esto refuerza la identidad japonesa que ha adoptado la escudería desde su unión a Toyota, que de hecho se incluye en el nombre (TGR Haas F1) con el que compiten. La otra cita marcada en rojo, por supuesto, es el GP de Estados Unidos del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Americas de Austin, donde Haas corre en casa, y que casi coincide con el estreno en EEUU de "Godzilla Minus Zero", que se estrenará en cines el 6 de noviembre.

Ayao Komatsu, director de Haas, declaró: "Esta es una oportunidad extraordinaria para mostrar nuestra marca a nuevas audiencias, y es la primera vez tanto para el equipo TGR Haas F1 como para TOHO. Es un honor traer un ícono mundial como Godzilla a este deporte y participar activamente en un año tan importante para la franquicia. Queremos que nuestros seguidores se unan y celebren con nosotros, ya que habrá mucho con lo que interactuar esta temporada".

Por su parte Keiji Ota, Director Ejecutivo Senior y Director de Godzilla de TOHO CO., LTD, comentó: "Nos honra anunciar esta alianza entre el equipo TGR Haas F1, un equipo que continúa superando los límites del rendimiento en el escenario mundial de la Fórmula 1, y Godzilla, un ícono cultural que ha evolucionado durante más de 70 años desde su aparición en Japón".

"Godzilla se ha convertido en un símbolo de poder y resistencia indomables, un espíritu que resuena profundamente con la determinación del equipo TGR Haas F1 de romper barreras constantemente. ¡Con esta colaboración, prepárense para que Godzilla arrase en el escenario más rápido del mundo! Prometemos brindar una experiencia sin precedentes que entusiasmará a los fans de Godzilla y del equipo TGR Haas F1 en todo el mundo".

Después de dos carreras, Haas ocupa la cuarta plaza en el mundial de constructores, incluso por delante de Red Bull, con Bearman en el top 5 del campeonato de pilotos.