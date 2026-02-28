Haas sorprende en pretemporada: "Sinceramente, esperábamos algo peor"

Con 6.118 km recorridos en nueve días, Haas F1 se situó en la segunda posición entre los equipos que más rodaron durante los test invernales. Es cierto que la escudería estadounidense ya nos ha acostumbrado a acumular vueltas en pretemporada sin que eso se traduzca necesariamente en rendimiento cuando arranca el campeonato. Aun así, este inicio de 2026 constituye una señal alentadora.

Mientras que varias formaciones de la zona media —como Williams, Alpine o Aston Martin— destinaron muy pronto sus recursos al nuevo reglamento, Haas puso en marcha su programa más tarde.

Una elección más forzada que estratégica: la escudería estadounidense no disponía ni de los recursos humanos ni de los medios materiales suficientes para abandonar prematuramente su antiguo proyecto, especialmente cuando todavía luchaba por la sexta posición del campeonato al final de la temporada. Un objetivo nada menor, ya que cada puesto ganado en la clasificación de constructores se traduce en ingresos financieros significativos.

Haas es, de hecho, el equipo más pequeño de la parrilla y el que cuenta con menos personal. Su director, Ayao Komatsu, no ocultó su orgullo por el trabajo realizado: completar estos test de pretemporada sin incidentes importantes, cuando algunos rivales directos atravesaron verdaderas dificultades, ya representa una primera victoria.

"No es que esté orgulloso de que seamos el equipo más pequeño, pero es un hecho: somos la estructura más pequeña", confesó el japonés en la última jornada en Sakhir. "Y no teníamos la posibilidad de abandonar la temporada pasada. No podíamos decir en marzo de 2025: 'Lo dejamos todo y nos centramos por completo en 2026'".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Introdujimos una evolución en Silverstone y luego en Austin [en 2025]. En ese momento estaba convencido de que habíamos encontrado el equilibrio adecuado, pero eso solo se sabe realmente cuando llegas a este punto. Si hoy estuviéramos muy lejos por detrás, podrías decirme que el equilibrio del año pasado era malo. Pero no teníamos elección: debíamos luchar por la sexta posición del campeonato para preparar esta temporada".

"No logramos la sexta plaza, terminamos octavos, pero cerramos la temporada muy fuertes dos años consecutivos, probablemente con el quinto coche más rápido. Esa dinámica dio confianza a todo el mundo".

"Creo que conseguimos llevar este programa [2026] en paralelo de forma eficaz para estar listos desde el inicio. No fue sencillo, pero cumplimos todos los plazos. No perdimos ni un solo día".

"Siempre rodamos desde el primer día, con buena fiabilidad. En las tres últimas jornadas, incluida la de hoy, el coche estaba listo a las 10:00 en punto [hora local]. Incluso con el cambio de piloto por la tarde, no pasamos hora y media en el garaje".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"También hay progresos operativos. Nuestra concentración fue buena. Y, sinceramente, esperábamos algo peor, porque el desafío es enorme. La frontera es muy fina entre un coche utilizable, que no tenga un peso excesivo, y un monoplaza con 30 kilos de más. Hay que optimizarlo todo al máximo, pero si se empuja demasiado lejos, todo puede venirse abajo. Es un equilibrio muy frágil".

Una zona media sorprendentemente compacta

Si todavía no se perfila una jerarquía clara, hay algo seguro: los equipos punteros y la zona media deberían mantenerse globalmente similares a la temporada pasada. Ayao Komatsu se mostró sorprendido por la cercanía en el rendimiento entre los equipos, algo que no esperaba con un reglamento nuevo, ya que anticipaba mayores diferencias.

"Sinceramente, esperaba diferencias importantes", explicó. "Pero es positivo ver a los cuatro equipos de cabeza tan cerca entre sí. No conozco exactamente las diferencias, pero parecen pequeñas. La zona media también parece muy apretada".

"Es impresionante. Si esto hubiera ocurrido hace diez años, la parrilla estaría mucho más dispersa. Probablemente sea el mayor cambio reglamentario que recuerdo. Y en el midfield —Alpine, RB, nosotros y Audi— todos parecemos extremadamente igualados. Es difícil, por supuesto, pero es excelente para el deporte".

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Para Komatsu, esto se debe principalmente a la gran experiencia acumulada por los equipos. Solo dos estructuras parecen, por ahora, algo rezagadas: Cadillac, todavía muy joven, y Aston Martin… para la que el argumento de la falta de experiencia resulta menos evidente.

"Creo que se debe a la madurez de los equipos", concluyó Komatsu. "Ya no son los de 2014 [momento del último gran cambio reglamentario en F1]. Tenemos mucha más comprensión, mejores procesos y más refinamiento en la forma de trabajar juntos".

"La Fórmula 1 tiene esta increíble capacidad de aprendizaje rápido. Se progresa en dos o tres meses lo que, en la industria tradicional, lleva dos o tres años. Los diez equipos actuales, más Cadillac que llega, están en aprendizaje permanente".

"Entrar en la F1 este año como nuevo equipo representa un desafío colosal. Eso demuestra lo impresionantes que son todos los equipos de Fórmula 1".