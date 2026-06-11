Gasly califica Mónaco como "el día más duro" de su carrera en la F1

Pierre Gasly afirma que perder lo que había sido un podio en el Gran Premio de Mónaco del pasado domingo fue el momento deportivo más duro de su carrera en la Fórmula 1. El francés cruzó la línea de meta en tercera posición en El Principado, y más tarde lo describió como una de sus mejores actuaciones de siempre.

Sin embargo, fue relegado inmediatamente al séptimo puesto debido a dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. El tiempo añadido le hizo caer por detrás de Isack Hadjar, Oscar Piastri y los dos pilotos Racing Bulls. Pero Gasly y Alpine insisten en que, según sus datos, no se superó realmente el límite de velocidad en el pitlane, y el equipo ha solicitado un derecho de revisión que la FIA ha aceptado.

La audiencia está prevista para este jueves, antes del fin de semana del Gran Premio de Barcelona. En declaraciones a los medios de comunicación previas al evento, Gasly admitió que el impacto emocional del resultado de Mónaco había sido enorme.

Cuando se le preguntó lo difícil que había sido compaginar la preparación para Barcelona con el proceso de revisión, Gasly dijo: "Creo que es justo decir que este ha sido el día más duro que he tenido en la F1 y en toda mi carrera deportiva".

"Ya sabes, me refiero en el ámbito deportivo, no, ya sabes, a 2019, con Anthoine Hubert, etc. Así que, en el ámbito deportivo, diría que sin duda fue lo más difícil de afrontar, porque hice una gran carrera".

"Creo que, de niño, obviamente crecí viendo la Fórmula 1; el emblemático Gran Premio de Mónaco, como un chico francés, tiene un significado especial para mí, y nunca tuve la oportunidad de subir a ese podio".

Gasly explicó que las circunstancias hicieron que la decepción fuera especialmente difícil de aceptar, ya que las oportunidades de luchar por el podio son relativamente escasas para Alpine últimamente.

"Y, de nuevo, si conduces un coche que te da la posibilidad de subir al podio cada dos fines de semana, es ligeramente diferente", dijo.

"En toda mi carrera, aún no he estado en posición de tener ese coche. Así que sé que cuando se presenta la oportunidad, puede ser una vez al año, puede ser una vez cada dos años, pueden ser dos o tres veces al año. Pero una vez que está ahí, quiero asegurarme de ser yo quien la aprovecha".

"Y fue un lugar especial con un resultado especial. Sin duda, fue el momento más difícil".

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Erik Junius

A pesar del resultado, Gasly afirma que sigue estando orgulloso del rendimiento que Alpine ofreció en Mónaco: "Creo que, en términos de rendimiento, lo hemos ejecutado todo a la perfección con el equipo".

"Gran clasificación, gran salida. Conseguí adelantar a Lando Norris en la primera salida. Conseguí adelantar a Isack Hadjar en la segunda salida. Creo que, al menos en cuanto al rendimiento, podemos estar muy orgullosos de lo que hemos logrado ese fin de semana".

Gasly admitió que necesitó varios días para asimilar lo ocurrido en Mónaco antes de centrar su atención en Barcelona.

"Sin duda necesitaba estos días para calmarme un poco", dijo. "Mónaco, por no hablar de nada más, ya es un fin de semana muy intenso tanto dentro como fuera de la pista. Conducir requiere mucha energía. Corres con niveles altísimos de adrenalina".

"Así que, sumado eso a la situación en sí, fue mucho que asimilar el lunes y el martes, pero ahora me siento en condiciones de centrarme al 100% en este nuevo fin de semana".

"Ha habido muchas conversaciones con el equipo, con los abogados, sobre nuestro caso, etc. Así que sigo muy pendiente de lo que pasó y en toda esta situación", concluyó el galo.