Por qué para Gasly puede ser una 'alegría' no correr en Imola F1

Nadie malinterprete el titular, que es con muchas comillas. No hay quien se pueda alegrar de la desgracia que ha sufrido la región de Emilia Romagna en Italia, y por tanto no hay motivos para celebrar la cancelación del GP de Imola que se iba a disputar este fin de semana. Sin embargo, una carrera menos en el mundial tiene sus consecuencias, y si hay alguien a quien favorece, es a Pierre Gasly, no por la cita en sí, sino por la fecha.

Si para Max Verstappen y Red Bull la cancelación de Imola supone una carrera menos en la que sus rivales pueden recortarles puntos (o una carrera menos para aumentar su ventaja), para el francés el asunto está relacionado con los puntos de penalización en la licencia.

Desde octubre del año pasado, Gasly tiene 10 puntos en su licencia, a solo dos de que la Formula 1 le castigue con una carrera sin competir. El sistema de la categoría consiste en que si un piloto acumula 12 puntos durante un año entero, se le aplicará ese severo castigo, por lo que el galo lleva desde entonces con la amenaza de la sanción justo detrás de él.

Así ha continuado Gasly, sin más puntos de penalización, durante las dos últimas carreras de 2022 con AlphaTauri y las cinco primeras de 2023 con Alpine. Sin embargo, el sistema también permite recuperar puntos cuando transcurra un año desde una sanción concreta, y este fin de semana era el último en el que el galo arrancaría con 10 puntos en su licencia, ya que el lunes recuperará los dos que le impusieron en el GP de España 2022 por su toque con Lance Stroll.

Por ello, en la siguiente carrera, el GP de Mónaco del 26 al 28 de mayo, Gasly ya la afrontará más relajado, con ocho puntos sobre 12, por lo que salvo algo muy grave ya no se perderá ninguna carrera. Eso sí, tendrá que evitar castigos hasta el 10 de julio, cuando le devolverán otros tres puntos más, dos que le añadieron por su accidente contra Sebastian Vettel y uno por salirse de pista "numerosas veces sin justificación" en el GP de Austria 2022.

Gasly levantó la voz en varias ocasiones contra el sistema de puntos, incluso dijo que en 2023 podría estar luchando por el mundial y verse afectado por un castigo. El piloto quiso negociar con la FIA, que a su vez se mostró bastante menos severa desde que llegó a diez.

No hubo perdón, pero la Fórmula 1 sí cambió su reglamento a partir de este año. Ahora, por ejemplo, superar las líneas blancas que marcan los límites de pista, quitando las de salida de boxes, ya no supone una penalización de puntos. Solo se perderán puntos en la licencia por infracciones de conducción peligrosa.

Eso provocó que Alpine pidiera que se aplicara esas nuevas reglas con carácter retroactivo y que por tanto le quitaran a Gasly las sanciones que recibió en 2022 y que ahora no serían castigadas por puntos. El resto de equipos no quiso crear un precedente y no se llevó a cabo.