Ganadores y perdedores del GP de Singapur 2026 de la F1

La última carrera de un brutal triplete puede salir realmente de cualquier manera. A medida que el cansancio se acumula en el paddock, suele haber posibilidades de que surjan intrigas políticas, discusiones y errores humanos.

Fuera de la pista, el comportamiento fue relativamente correcto durante el fin de semana del GP de Singapur, pero algunos pilotos desearían haber tomado decisiones diferentes.

Ganador: Gianpiero Lambiase

Quizá esperabas, con razón, que el nombre de Max Verstappen encabezara la edición de esta semana, pero en lo que puede acabar siendo un fin de semana histórico para Red Bull, es justo dedicar los elogios al ingeniero de carrera de confianza del holandés.

Mientras Verstappen sacaba el máximo partido al coche, que ha mejorado enormemente, para hacerse con la victoria en el circuito que históricamente ha sido la pesadilla del equipo, la decisión de Red Bull de subir al podio a Lambiase fue significativa, ya que obviamente podría ser su última victoria como ingeniero de carrera de Verstappen.

Como ya es bien sabido, Lambiase dejará Red Bull de forma gradual antes de su fichaje por McLaren, y Tom Hart será su sustituto. Hart ya se hará cargo del micrófono en varias carreras a lo largo de esta temporada, por lo que, a pesar de la mejora en el rendimiento de Red Bull, no hay garantía de que la formidable pareja Verstappen-Lambiase aumente su cuenta de 73 victorias en la Fórmula 1.

Si este es el final de una de las parejas más exitosas de la historia de la F1, Verstappen y Lambiase se despidieron por todo lo alto al arrasar en Singapur, donde un fallo en el sistema de radio añadió un toque cómico a una velada emotiva.

Perdedor: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari; Lando Norris, McLaren Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Sentado en un salón abarrotado de la zona VIP de Ferrari, el jefe del equipo, Fred Vasseur, se sentía claramente un poco acorralado tras la última avalancha de preguntas sobre la estrategia del equipo en Singapur.

Parece que no hay ningún equipo al que sea más fácil culpar por su estrategia que Ferrari, y parte de esa reputación se debe, por supuesto, a los precedentes. Pero, esta vez, había cierta lógica en lo que Ferrari intentaba hacer en Singapur. Dividió las estrategias de Charles Leclerc, que empezó con neumáticos blandos, y Lewis Hamilton, que puso neumáticos medios para presionar a Verstappen.

El principal problema fue que el neumático medio era muy malo en Singapur, algo que McLaren reconoció al poner a sus dos pilotos los blandos, y quizá algo que Ferrari también podría haber evitado. Pero sacar a Hamilton de los neumáticos medios desgastados tan pronto fue, por lo tanto, una consecuencia inevitable.

El principal error de hoy lo cometió el propio Hamilton, a quien se le pidió que entrara en boxes para una doble parada bajo el coche de seguridad virtual, pero se negó a hacerlo. Si lo hubiera hecho, el equipo probablemente habría asegurado el segundo y el tercer puesto del podio; en cambio, Hamilton asumió la responsabilidad de haber acabado alejado en una sexta posición bastante decepcionante.

"¿Le hicisteis tantas preguntas a McLaren ayer?", dijo Vasseur.

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Perdedor: Lando Norris

La verdad es que… sí, Fred. ¡Lo hicimos!

Esta columna se centra principalmente en los resultados de los domingos y no queremos dar a las carreras sprint más importancia de la que merecen. Pero el encontronazo del sábado en la última vuelta de la sprint, provocado por un ataque de Lando Norris a su compañero Oscar Piastri, supuso un regreso muy inoportuno de las "reglas papaya" y resultó especialmente innecesario, teniendo en cuenta lo poco que había en juego.

El domingo, Norris pareció mostrar más arrepentimiento, al decir que su primer y fallido intento de adelantamiento a Hamilton fue una de las varias decisiones erróneas que había tomado durante el fin de semana.

El director del equipo, Stella, comentó que el Norris que vio el domingo se acercaba muchísimo más al que quería ver de cara al futuro. Dicho esto, el italiano también confirmó que habrá más conversaciones antes del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos para borrar lo ocurrido en Singapur de la memoria colectiva del equipo.

"No puedo intentar lo que hice", declaró Norris a la prensa tras la carrera. "Nunca debería haberlo intentado, ni siquiera si la maniobra hubiera salido bien. Tengo que pensar más en el equipo al que represento. Fue un error por mi parte y le fallé al equipo".

Ganador: Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Jayce Illman / Getty Images

Cuando se le preguntó si le alegraba que Verstappen no estuviera mucho más cerca de él en la clasificación de lo que está ahora, Antonelli respondió: "Sí, lo sé, porque daría mucho miedo. Daría mucho, mucho miedo".

Incluso cuando está a punto de ganar el campeonato, algo que, en teoría, podría lograr en la próxima carrera en Austin, Andrea Kimi Antonelli sigue rindiendo al máximo nivel.

Lo que vimos a principios de temporada fue la primera fase del madurar de Antonelli, en la que dominaba desde la pole hasta la bandera a cuadros con el mejor coche. La siguiente fase llegó cuando ya no tenía el coche más competitivo y se vio obligado a asumir un papel de contención de daños que exigía mayor madurez.

La extraordinaria remontada del piloto de 20 años en Bakú ya decía mucho de lo lejos que ha llegado y madurado, y en Malasia y Singapur se repitió la misma tónica, aunque fuera menos llamativa.

Lo que también es bonito de ver es que no se limita a repetir las típicas frases hechas que la gente suele soltar en su situación: "Una carrera tras otra, sin pensar todavía en el título, todo puede pasar".

Antonelli reconoció que su primer título está ya a la vuelta de la esquina y lo utiliza como motivación para mantenerse alerta y seguir a pleno rendimiento, en lugar de engañarse a sí mismo fingiendo que no existe. "Por supuesto. Sé que está muy cerca, sé que está ahí", afirmó.

"Pero solo tengo que asegurarme de seguir dando lo mejor de mí mismo. Este fin de semana no he pilotado muy bien. Sentí que podría haberlo hecho mejor. Pero confío en que tengo una semana para recomponerme. Si no hago bien mi trabajo, el resultado no llegará. Así que, para conseguir lo que quiero, tengo que rendir. Es así de sencillo".

Perdedor: Honda

Todos sabemos que la respuesta correcta aquí es Aston Martin, y los lectores habituales también sabrán que no nos gusta seguir pisoteando a las mismas personas cuando están de capa caída. Sin embargo, este es un circuito que debería haber favorecido al AMR26 y el motor Honda, pero eso no cuenta de mucho cuando este último no funciona bien.

Todo el fin de semana se vio lastrado por problemas relacionados con la unidad de potencia, lo que impidió que Fernando Alonso y Lance Stroll pudieran competir de verdad, lo que provocó que ambos pilotos tuvieran que salir desde el pitlane y que evidentemente ninguno pudiese sumar puntos.

Realmente fue una mala continuación de lo que había sido un fin de semana mucho más prometedor en Malasia, en el que Alonso sumó unos buenos puntos, y es posible que otros circuitos no ofrezcan las mismas oportunidades esta temporada.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images