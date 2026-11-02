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Fórmula 1 GP de México

Ganadores y perdedores del histórico GP de México de F1

Mientras la Fórmula 1 coronaba a su nuevo rey en México, la pesadilla con la unidad de potencia de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos sigue yendo de mal en peor.

Filip Cleeren

Publicado: 2 nov 2026, 8:46

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Se agotan los superlativos para describir el ascenso sin precedentes de Kimi Antonelli a lo largo de la temporada 2026. En el Gran Premio de México, el nuevo rey de la Fórmula 1 recibió la coronación que merecía su campaña.

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Puede que el título de Antonelli pareciera ya una conclusión inevitable a estas alturas, pero eso no hace que su logro sea menos extraordinario, sino todo lo contrario.

Es imposible pensar en su éxito sin recordar las dificultades de su temporada de debut y la mano dura del equipo en 2025, cuando, alrededor del verano, parecía existir un riesgo real de que la apuesta por Antonelli acabara descarrilando. ¿Era demasiado, demasiado joven y demasiado pronto?

Esas preguntas quedaron rápidamente enterradas este año, cuando Antonelli encadenó cinco victorias consecutivas en su camino hacia un dominio absoluto, incluida aquella inolvidable remontada desde la 19ª posición en casa, en Monza.

La coronación de Antonelli en México, al volante de un coche que ya no es dominante, estuvo a la altura de la ocasión. Mientras prácticamente todos sus principales rivales se enzarzaban en sus propias batallas, Antonelli protagonizó una carrera madura y sin sobresaltos. El único momento de emoción llegó cuando lanzó un ataque sobre Charles Leclerc para arrebatarle la tercera posición después de la bandera roja. Aquella maniobra le permitió celebrar su primer título en el famoso podio de México, frente a un estadio Foro Sol completamente entregado.

En un fin de semana en el que Mercedes no tenía el coche más competitivo, fue una manera más que merecida de escribir un nuevo capítulo en la historia de la F1.

"En la última vuelta simplemente levanté el pie porque no podía ver la pista. Me estaba emocionando", explicó Antonelli sobre el momento en el que aseguró el título entre lágrimas. "Me dije: 'Voy a aflojar porque, si no, acabaré estrellándome aquí'".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ganador: Mercedes

El triunfo de Antonelli, por supuesto, no es únicamente suyo, sino también el de un ejército de ingenieros, mecánicos y otros trabajadores repartidos entre Brackley, Brixworth y los paddocks de Fórmula 1 de todo el mundo. Todos ellos son engranajes de una maquinaria que sufrió durante la era del efecto suelo, pero que volvió a golpear con fuerza cuando la F1 estrenó una normativa completamente nueva de chasis y unidades de potencia para 2026.

Mención especial merecen el antiguo ojeador de talentos de Mercedes, Gwen Lagrue, y Toto Wolff. Lagrue descubrió a Antonelli en el karting y lo incorporó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes cuando tenía 12 años, mientras que Wolff respaldó sus palabras con hechos al ascender al italiano, con solo 18 años, para sustituir a Lewis Hamilton. Su padre, Marco, también desempeñó un papel fundamental en cada paso del camino hasta llegar a este momento.

Por el camino hubo tropiezos, golpes, piezas de fibra de carbono destrozadas y muchas lágrimas de adolescente. Pero la extraordinaria transformación del piloto de Bolonia este año ha demostrado que todo mereció la pena.

Ferrari tiene "grandes problemas". Y no lo decimos nosotros, sino Lewis Hamilton. El piloto británico estaba furioso después de que el adelantamiento de su compañero Charles Leclerc por fuera de la pista se saldara únicamente con una sanción muy leve de cinco segundos, que pudo compensar fácilmente al rodar con aire limpio.

Después de conseguir por fin su primera pole con Ferrari y la primera en Fórmula 1 desde 2023, Hamilton parecía tener ritmo suficiente para ganar el gran premio, como demostró su capacidad para presionar a Max Verstappen durante las últimas vueltas. Sin embargo, fue incapaz de encontrar la manera de adelantarlo en la recta debido a la relativa falta de potencia del motor Ferrari.

No es el primer episodio de tensión entre los pilotos de Ferrari este año. Hamilton ya había reclamado a la Scuderia que lo respaldara antes en lo que llegó a ser una inesperada lucha por el título, y tanto él como Leclerc han protagonizado otros incidentes en los que daba la sensación de que competían entre ellos con más agresividad que contra los pilotos de equipos rivales.

Después de la carrera, Hamilton exigió "conversaciones serias", y no cabe duda de que las tendrá. Como afirmó Fred Vasseur durante su comparecencia ante los medios tras la carrera: "Los pilotos tienen que mostrar respeto por las 2.000 personas que trabajan para el equipo".

Mira:

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ganador: Max Verstappen

Había algo poético en ver a Antonelli, que va camino de convertirse en el mejor piloto de su generación, compartiendo el podio con los mejores pilotos de las dos generaciones anteriores: Verstappen y Hamilton.

Aunque Hamilton considerará que debería haber ganado, la carrera también terminó convirtiéndose en una victoria de las que definen a Verstappen, capaz de arrebatar el triunfo cuando todo parecía perdido mientras sus rivales hacían justo lo contrario.

Cuando su coche está donde tiene que estar, Verstappen es imparable. Cuando no lo está, como sucedió en la capital mexicana, sabe aprovechar cualquier oportunidad. Esta vez se deshizo de uno de los dos pilotos de Ferrari, enfrascados en su particular batalla, en la salida, y del otro durante la única parada en boxes con bandera verde, en la vuelta 28, cuando Leclerc tuvo que cumplir su sanción de cinco segundos.

Una vez en cabeza, Verstappen resistió toda la presión y rechazó los repetidos ataques de Hamilton, firmando una actuación impecable para conseguir su tercera victoria en cuatro carreras.

La ventaja de Antonelli y Mercedes era demasiado grande como para remontarla, pero tanto los aficionados neutrales como los neerlandeses ya se frotan las manos ante la perspectiva de una temporada 2027 que comenzará desde cero. Sobre todo teniendo en cuenta que, en las últimas carreras, los cuatro mejores equipos han estado separados por apenas tres o cuatro décimas.

Cuando el director del equipo, Marcin Budkowski, llegó este verano, no tardó en detectar algunos de los sacrificios que Cadillac había tenido que asumir para conseguir entrar en la parrilla de Fórmula 1. La falta de fiabilidad y la inconsistencia entre las piezas se habían convertido en uno de sus principales talones de Aquiles.

"También se han tomado una serie de atajos, algo inevitable cuando construyes un equipo nuevo en tan poco tiempo", explicó en septiembre. "Se trata de trabajar en algunas áreas que necesitan más atención. A corto plazo, obviamente, la fiabilidad. Hemos visto que hemos sufrido en determinados aspectos, y también tenemos que llevar la excelencia operativa al nivel que debería tener, que a día de hoy no es el de un equipo puntero".

México fue la última demostración de esos problemas. Tanto Sergio Pérez como un Valtteri Bottas falto de ritmo tuvieron que gestionar problemas desde las primeras vueltas. La carrera del finlandés terminó con un accidente provocado por la rotura de la suspensión delantera izquierda, que lo envió contra las barreras de la curva 1.

Bottas tuvo suerte de salir ileso, pero, mientras Cadillac empieza a centrar su atención en 2027, este episodio supone otra llamada de atención para el undécimo equipo de la F1: tendrá que empezar a hacer las cosas con un nivel de exigencia mucho mayor.

El asiento de Bottas podría estar amenazado por la presencia de Colton Herta, que espera su oportunidad, y sus últimas actuaciones tampoco le han ayudado demasiado. Pero, ahora mismo, el problema de Cadillac no son sus pilotos. Quizá el equipo le deba al finlandés una temporada con un coche que pueda pilotarse con garantías y que funcione de manera consistente.

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Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Perdedor: Honda

Poco más queda por decir sobre Aston Martin y Honda, pero resulta cruel y preocupante que el año comenzara con un coche incapaz de completar más de un puñado de vueltas consecutivas en Australia y que, 17 carreras después, hayamos vuelto prácticamente al mismo punto.

Aunque nadie esperaba que el rendimiento de la unidad de potencia mejorara de la noche a la mañana, sí era razonable esperar que Honda hubiera dado pasos mucho más importantes en materia de fiabilidad, porque así es imposible competir.

"Estoy haciendo todo lo que puedo, ¿sabes?", lamentó un abatido Fernando Alonso después de tener que aparcar su Aston Martin tras apenas seis vueltas por lo que el equipo describió como "niveles de presión anómalos en los sistemas de la unidad de potencia". Su compañero Lance Stroll siguió sus pasos apenas un minuto después.

"Cada vuelta que doy, cada mañana que me levanto, cada preparación que hago, los alimentos que como... Todo está enfocado en rendir al máximo cuando estoy al volante, pero no consigo acumular suficientes vueltas".

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