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Fórmula 1 GP de México

Hamilton pide "conversaciones serias" en Ferrari tras otro toque con Leclerc

Los dos pilotos de Ferrari acabaron saliéndose de la pista mientras luchaban por el liderato en México en el inicio de la carrera. Hamilton considera que podrían haber ganado.

Benjamin Vinel

Editado: 1 nov 2026, 23:10

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Lewis Hamilton ha pedido que se mantengan "conversaciones serias" en Ferrari tras su choque con su compañero de equipo Charles Leclerc en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Hamilton, que salía desde la pole, se vio desafiado por Leclerc, que partía tercero, después de que George Russell, que arrancaba desde la primera fila, perdiera impulso antes de la curva 1. El siete veces campeón del mundo logró contener por los pelos al otro Ferrari en la secuencia de la primera curva, pero Leclerc lanzó un ataque por el exterior de la curva 4; cuando ambos coches se salieron de la pista, el monegasco se saltó la curva 5 y conservó el liderato, mientras que Hamilton perdió velocidad y se vio adelantado por Max Verstappen.

La carrera de Leclerc se vino abajo al recibir una penalización de cinco segundos por el incidente de la primera vuelta; porque aunque logró abrir una ventaja de justo cinco segundos sobre Verstappen antes de su primera parada en boxes, pasó 6.3 segundos más en la calle de boxes y perdió el liderato. Y luego, en la segunda salida, tras la bandera roja por el accidente de Valtteri Bottas, vio cómo le pasaba Andrea Kimi Antonelli para bajarle del podio.

Por su parte, Hamilton nunca encontró la manera de adelantar a Verstappen y terminó segundo, a ocho décimas de la victoria.

Parte del motivo por el que Leclerc no cedió la posición a Hamilton en la salida fue que, de hacerlo, habría tenido que dejar pasar también a Verstappen, pero eso enfureció aún más al británico.

"El problema es que él tiene aire limpio y no tiene que gestionar la carrera como el resto de nosotros. Debería devolverle la posición", dijo Hamilton a su ingeniero de carrera por radio. Unas vueltas más tarde, redobló la apuesta: "Los comisarios le están regalando esta victoria a Charles".

Para cuando habló en el parque cerrado, Hamilton ya se había calmado, pero aún así dejó claro que no estaba contento con cómo se desarrollaron los acontecimientos en Ferrari en México.

"Un día duro", dijo. "Creo que hoy teníamos el ritmo para ganar, pero no ha podido ser. Lo analizaremos fuera de la pista y veremos qué podemos hacer entre bastidores".

"En la reunión de pilotos, comentamos que, en cuanto te sales en la curva 1, tienes que devolver la posición. El año pasado me impusieron una penalización de 10 segundos por esa misma maniobra que él ha hecho", añadió el piloto de Ferrari, refiriéndose a su propio intento de adelantar a Verstappen por el exterior en la curva 4 en 2025. "Pero, en definitiva, fue eso lo que nos hizo perder la victoria hoy. Creo que tenemos que mantener unas conversaciones serias entre bastidores, sin duda".

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Hamilton elogió el logro "bastante fenomenal" de Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven de la historia de la F1 y ahora intentará plantar cara a su sucesor en Mercedes en la temporada de 2027.

"Lo bueno es que el equipo está trabajando muy duro, hemos mejorado mucho nuestro coche, es genial estar aquí", continuó. "Este fin de semana también llevamos el motor antiguo, así que ha sido un buen resultado, buenos puntos; es una pena que no hayamos conseguido la victoria, pero ya sabes, unas veces se gana y otras se pierde".

"Espero que el año que viene tengamos un motor con el que podamos competir de verdad con ellos; quiero decir que este año nos han ido adelantando a toda velocidad en la mayoría de las rectas a lo largo de la temporada, así que si conseguimos solucionar eso y mantener este coche, su base, creo que podemos hacerlo realmente bien. Así que confío en el equipo, tengo plena confianza en ellos".

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