Ganadores y perdedores de un catártico Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1

Lo que a la calurosa y húmeda batalla de desgaste de neumáticos en Barcelona le faltó en acción en pista, lo compensó con creces en historias. La carrera del domingo, inicialmente tranquila, acabó convirtiéndose en una de las más memorables de la temporada gracias al resurgir de una leyenda de la Fórmula 1 y a una dosis de justicia poética que añadió un nuevo capítulo a una lucha por el título cada vez más intrigante.

Revive la carrera: Fórmula 1 Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

El día pertenece, sin discusión, a Lewis Hamilton. El británico logró la victoria número 106 de su carrera, la primera en dos años y, sobre todo, la primera como piloto de Ferrari.

Es difícil exagerar hasta qué punto Hamilton tocó fondo durante la devastadora temporada 2025, su primer año con la Scuderia. El propio piloto admitió que llegó a preguntarse si todavía tenía lo necesario para competir al máximo nivel.

Sin embargo, tras una revitalizadora pretemporada, Ferrari consiguió darle un coche y un grupo de ingenieros con los que conectar. El resultado es un Hamilton renacido, funcionando a pleno rendimiento junto a un rapidísimo Charles Leclerc. Con el segundo gran paquete de mejoras introducido en Barcelona, Ferrari sigue sin ser el coche más rápido a una vuelta, pero parece compensarlo con una excelente gestión de los neumáticos en circuitos exigentes y calurosos.

Pero más allá de los aspectos técnicos, lo importante es la narrativa. La historia de Hamilton no terminará con un lento declive, como muchos temían cuando cambió el plateado de Mercedes por el rojo Ferrari. Y la historia de la temporada 2026 gana un nuevo ingrediente: Ferrari está plantando cara a Mercedes.

Perdedor: Kimi Antonelli, Mercedes

Unas semanas después de que George Russell sufriera un doloroso abandono en Montreal, ahora le ha tocado a Andrea Kimi Antonelli experimentar lo que supone recibir un golpe enorme en el campeonato sin haber cometido ningún error.

Cuando parecía que estaba a punto de asestar otro golpe a Russell en la clasificación general, Antonelli tuvo que detener su Mercedes por problemas en la unidad de potencia. El abandono provocó una oscilación de 21 puntos respecto a su compañero de equipo.

Se podría hablar de cierta justicia poética al ver cómo ambos pilotos de Mercedes han sufrido una avería de motor durante una carrera este año, pero en Brackley no lo verán así. Para el equipo, se trata de otra enorme cantidad de puntos perdida por culpa de la fiabilidad. Y con Ferrari creciendo cada vez más, es precisamente lo que menos necesitaban las Flechas Plateadas.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ganador: George Russell

El día podría haber terminado siendo muy feo para Russell. Desde que montó los neumáticos duros, el británico sufrió problemas de ritmo y equilibrio. Su segunda mitad de carrera fue especialmente complicada y acabó siendo claramente superado por Hamilton, que ejecutó una agresiva estrategia de tres paradas para adelantarle.

Las dificultades de Russell también le dejaron expuesto frente a Antonelli, su compañero y rival por el título. Viendo la velocidad que tenía el italiano, es posible que Toto Wolff recordara por un momento lo ocurrido entre sus pilotos en Barcelona 2016.

Sin embargo, ambos mantuvieron la calma. Poco después de superar a Russell, Antonelli abandonó por problemas mecánicos, lo que dio un nuevo giro a una lucha por el campeonato que está siendo de lo más peculiar.

Russell recibió un enorme regalo del destino y terminó el fin de semana como el gran beneficiado en términos matemáticos. Aun así, después de haber estado ligeramente por delante de Antonelli durante todo el fin de semana, querrá entender qué salió tan mal en carrera.

Cuando Fernando Alonso habla, siempre conviene escucharle con cierta cautela. El asturiano disfruta jugando con la prensa y manejando los mensajes.

Pero su insinuación de que el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de 2026 podría haber sido su última carrera en Barcelona probablemente no sea una gran revelación. La Fórmula 1 no regresará al Circuit de Barcelona-Catalunya antes de 2028 y, para entonces, Alonso tendrá cerca de 47 años.

Eso no significa que la puerta esté completamente cerrada. En el paddock incluso han surgido rumores sobre un posible regreso a Alpine para una cuarta etapa inédita en su carrera. Sin embargo, el proyecto de Aston Martin, que debía convertirse en un super equipo, está muy lejos de haber cumplido las expectativas.

Cada vez resulta más evidente que Alonso está acusando la situación. Se le ve más frustrado, más cansado y más incómodo con las preguntas que recibe semana tras semana.

Carlos Sainz ha disfrutado de más éxitos recientes, pero Alonso sigue siendo el gran héroe nacional de la Fórmula 1. Así quedó demostrado por la multitud de aficionados vestidos de verde Aston Martin a los que saludó durante la vuelta de presentación.

Lamentablemente, tuvieron poco que celebrar. Tras clasificarse 22º y último, por detrás de Lance Stroll y de los Cadillac, Alonso abandonó prematuramente la carrera por un problema de batería.

Pese a toda la admiración que sigue despertando, uno de los mejores pilotos de la era moderna merecía una despedida mucho mejor de Barcelona.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ganador: Alpine

Antes de la carrera, en Alpine habrían firmado sin dudarlo un doble resultado en los puntos. El equipo de Enstone llegó a Barcelona completamente perdido, sin entender por qué su rendimiento era tan pobre. El A526 fue impredecible y difícil de pilotar durante todo el fin de semana, hasta el punto de que Pierre Gasly probó un nuevo chasis tras los entrenamientos del viernes sin encontrar ninguna mejora.

Gasly y Franco Colapinto clasificaron en la séptima fila, pero el domingo las cosas cambiaron. El ritmo de carrera fue bastante más competitivo que el mostrado a una vuelta. Ambos avanzaron posiciones aprovechando los abandonos de delante y una oportuna parada bajo coche de seguridad virtual que permitió a Gasly cambiar a los neumáticos duros.

"Si alguien me hubiera dicho el viernes que terminaríamos séptimos, habría firmado inmediatamente", reconoció Gasly. "Estoy muy satisfecho porque prácticamente hicimos todo bien".

La única nota negativa fue la sanción de 10 segundos impuesta a Colapinto por no respetar suficientemente una bandera amarilla, lo que le hizo caer de la octava a la décima posición.

Aun así, Alpine fue claramente el mejor del resto en una zona media cada vez más igualada.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Los lectores habituales quizá recuerden el famoso "yunque de dibujos animados" que parecía perseguir a Fernando Alonso durante 2025.

Sería demasiado generoso atribuir los problemas actuales de Aston Martin y Honda únicamente a la mala suerte, pero ese imaginario yunque reapareció con fuerza en Barcelona para golpear a Audi y a Nico Hülkenberg, víctima de uno de los abandonos más extraños y desafortunados que se recuerdan.

Cuando parecía encaminado a sumar unos puntos muy valiosos para Audi, el coche del alemán se apagó de repente después de que una piedra levantada por Liam Lawson impactara directamente sobre el interruptor de desconexión del sistema ERS.

Ese interruptor está diseñado para apagar el monoplaza en caso de emergencia, y el impacto activó accidentalmente el sistema. Una crueldad absoluta para Hülkenberg después de un fin de semana en el que Audi había mostrado un nivel competitivo muy prometedor en la apretada batalla de la zona media.