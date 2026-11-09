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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1

Un fin de semana marcado por la lluvia en Interlagos nos dejó otra carrera memorable de Fórmula 1, aunque también hubo mucho margen para el error...

Filip Cleeren

Editado: 9 nov 2026, 7:34

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¿No te entretuviste? Mientras Lando Norris se hacía con una merecida tercera victoria en la Fórmula 1 2026, Mercedes falló en bloque y Max Verstappen y Fernando Alonso volvieron a dar una lección magistral en el Gran Premio de Brasil. Repasamos ganadores y perdedores.

Ganador: Lando Norris

A Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, le encanta describir a Lando Norris como el maestro del bajo agarre. Cuando las condiciones son difíciles, el inglés es uno de los mejores a la hora de adaptarse y sacar el máximo partido a su monoplaza.

"Tiene una gran sensibilidad para percibir cuánto agarre hay disponible y es, diría yo, un piloto muy completo", afirmó el ingeniero italiano. "No es la primera vez que, en condiciones mixtas y variables, se muestra como uno de los más rápidos a la hora de encontrar el límite".

Norris sin duda estuvo a la altura cuando más importaba, consiguiendo la pole en una emocionante sesión de clasificación —con o sin el error de comunicación de Mercedes, según el consenso— antes de ganar la carrera de forma controlada.

A Norris le ayudó que el ataque de Max Verstappen se estancara después de que el cambio a neumáticos lisos afectara al equilibrio de su coche, algo que Red Bull sigue investigando. Pero Norris nunca dio la impresión de que fuera a perder la carrera, y cuando ha tenido un coche con el que ganar, se ha llevado tres de cuatro victorias posibles; solo se le escapó la de Madrid debido a la mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad.

Fue, pues, una actuación casi impecable, hasta el momento de la ceremonia del podio, cuando el británico rompió una botella de champán y quedó atrapado entre los fuegos artificiales. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Ganador/Perdedor: Mercedes

El Gran Premio de Brasil fue donde Mercedes celebró el doblete de títulos en 2026, pero, por sí sola, fue una carrera para olvidar. En manos del recién coronado campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes parecía el equipo a batir en los entrenamientos, con impresionantes tandas largas. Sin embargo, en la carrera tanto el italiano como George Russell cometieron errores: Antonelli hizo un trompo cuando iba en cabeza tras sufrir problemas de manejabilidad, y Russell dio media vuelta a la salida del box.

Qué pasó:

No obstante, las Flechas Plateadas hicieron lo suficiente para sellar su noveno título de constructores —el primero desde la fatídica temporada 2021—, por lo que a Toto Wolff y a su equipo no les importará lo más mínimo el resultado individual de Brasil. Cuando se es tan competitivo de forma tan constante como lo ha sido la escudería de Brackley, no es más que una nota a pie de página al final de una campaña triunfal.

Ganador: Max Verstappen

¿Qué pasa con Max Verstappen y sus épicas remontadas en São Paulo? Este es ya el tercer año consecutivo en el que el tetracampeón ha tenido que salir desde la parte trasera de la parrilla y, de alguna manera, ha conseguido subir al podio, remontando un total de 51 posiciones.

Un periodista local sugirió que debe de haber algo en el agua del lago que da nombre al circuito. Nuestro amigo brasileño puede que tenga razón, a medias. Pero quizá no se trate del agua de los 'lagos' de Interlagos, sino de la lluvia, que suele complicar las cosas y saca lo mejor de pilotos como Verstappen.

Cuando el neerlandés se situó a nueve segundos de Norris, incluso parecía que una victoria desde la 21ª posición en la parrilla estaba al alcance de su mano, pero ahí fue donde se desvaneció su aspiración al triunfo. "En cuanto cambié a los neumáticos de seco, el coche empezó a sobrevirar muchísimo en las curvas de alta velocidad, lo que hizo que fuera muy difícil de pilotar", explicó. "Tenemos que averiguar si se rompió algo en el coche, si hubo alguna pérdida aerodinámica o algo por el estilo, porque esto no era normal".

Sus declaraciones:

Mientras Verstappen hacía gala de su habitual heroísmo, Ferrari lo tuvo mucho más difícil para superar las respectivas sanciones en la parrilla impuestas a Charles Leclerc y Lewis Hamilton. No obstante, la carrera comenzó de forma espectacular para el inglés, que partía desde la vigésima posición. Se abrió paso por el exterior de un grupo de coches en la curva 1 y luego adelantó a varios más en el tramo hasta la 4, lo que le permitió subir hasta la undécima posición en apenas una vuelta.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Pero Hamilton y su compañero Leclerc fueron de los primeros en empezar a perder rendimiento con los neumáticos intermedios, debido a lo que parecía un desgaste excesivo de las gomas traseras a medida que la pista se secaba, lo que dejó a ambos coches en desventaja.

El heptacampeón sufrió más tarde un trompo al entrar en la recta cuando volvió a llover a cántaros, justo antes de cambiar a neumáticos intermedios, mientras que Leclerc fue castigado con bastante dureza con una penalización de cinco segundos por un ligero roce con Liam Lawson al final de la carrera.

Ambos pilotos provocaron cierta emoción con una breve batalla rueda a rueda, con el telón de fondo del drama de la semana pasada en México. Pero, a pesar de que las declaraciones de todos los implicados sugieren que el asunto de México se ha resuelto por completo entre Hamilton, Leclerc y el director del equipo, Fred Vasseur, el tiempo dirá si realmente es así.

Compitiendo en las peores condiciones que jamás había vivido, Isack Hadjar protagonizó la que probablemente sea la mejor carrera de su vida. El tipo de carrera en la que Verstappen necesitaba un 'escudero' pero en posición de atacar, y la disposición de Hadjar a barajar estrategias alternativas podría haber jugado a favor de Red Bull en su intento de presionar a Norris.

Al final, no tuvo mucha importancia, y Hadjar se mantuvo en tercera posición. Pero tras dejar pasar a Verstappen en la persecución de Norris, el joven francés también tuvo la audacia de preguntar a Red Bull si podían volver a intercambiar las posiciones en caso de que Verstappen no lograra ponerse en cabeza. Desde luego, no es un piloto número dos dócil y sumiso.

Para un equipo que estaba bien posicionado en la lucha por el quinto puesto del Mundial de Constructores, la segunda mitad de temporada ha sido amargamente decepcionante para Alpine. Mientras que Racing Bulls ha avanzado a paso ligero hacia el puesto de 'el mejor del resto', la casa de Enstone ha tenido dificultades para encadenar fines de semana en los que sumar puntos. Y cuando lo ha conseguido, se ha disparado en el pie con sanciones, como en México.

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

Brasil fue diferente en ese sentido, ya que Alpine simplemente no estuvo a la altura en ningún momento del fin de semana en mojado, y todo apuntaba a una deficiencia aerodinámica de su paquete actual en condiciones de lluvia. Tras terminar un puesto por detrás de su compañero de equipo, Franco Colapinto, en 14ª posición, Pierre Gasly declaró: "Tenemos mucho que analizar, especialmente en lo que respecta a nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre fue muy pobre tanto con los neumáticos intermedios como con los de lluvia extrema".

"Tras la frustración de ayer en la clasificación, observamos algunas anomalías en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos llevará tiempo analizar y comprender mejor".

Ah, el curioso caso de Liam Lawson. La penalización de Leclerc aupó al neozelandés al séptimo puesto, mientras continúa su lucha por mantenerse en la parrilla, a pesar de haber acumulado el doble de puntos que su compañero de garaje.

Lawson siguió su actuación heroica en una sesión de clasificación en mojado con una salida fulgurante, siguiendo a Antonelli y adelantando a Norris en la 'S' de Senna para hacerse con el segundo puesto desde el principio. Pero, a medida que los pilotos conseguían que sus neumáticos intermedios alcanzaran la temperatura óptima, su rendimiento se normalizó y más tarde empezó a quedarse rezagado en el pelotón debido al sobrecalentamiento de los compuestos traseros.

No obstante, Lawson demostró más garra y dio más razones a los distintos responsables de Red Bull y Racing Bulls para que lo mantengan en nómina: "De momento, solo intento disfrutar conduciendo el coche porque, con todo lo que está pasando, la verdad es que no sé muy bien qué más se supone que debo hacer".

Cuando hay amenaza de lluvia, puedes apostar a que Fernando Alonso será el protagonista. El veterano y astuto piloto español cumplió con creces en la clasificación, pasando a la Q3, lo que le valió el octavo puesto en la parrilla tras la avalancha de sanciones impuestas a los pilotos brasileños.

Charles Leclerc, Ferrari; Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La salida del español no fue buena, ya que perdió seis posiciones tras un roce con Oliver Bearman en la curva 3. Pero su inteligente y enérgica actuación en el pelotón dio a sus aficionados un motivo para volver a ilusionarse, en particular el adelantamiento por el exterior a un Hamilton que perdía fuelle en la zona interior del circuito.

Alonso no consiguió puntos al terminar duodécimo, pero al menos volvió a luchar. Volvió a competir. Y no se limitó a contar los días que faltaban para el inicio de la temporada 2027.

"El coche ha estado fenomenal hoy", afirmó. "Creo que ha sido la carrera más competitiva. En un momento de la carrera rodábamos con los Ferrari y, en las últimas vueltas, con los Mercedes. Teniendo en cuenta lo mucho que perdemos en las rectas, eso significa que podríamos ser casi un segundo más rápidos que ellos..."

Siete días después de tener que abandonar en el Gran Premio de México por un fallo en la suspensión, Valtteri Bottas ni siquiera llegó a tomar la salida en la carrera de Brasil debido a una tuerca de rueda mal enroscada en la parrilla, lo que impidió al equipo desmontarle la goma trasera derecha.

Venga ya, tío.

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