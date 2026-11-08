Declaraciones

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen, preocupado por su Red Bull en Brasil: "Era como de la noche al día"

Según Verstappen, el equilibrio de su Red Bull cambió por completo después del primer stint. El neerlandés asegura que tiene muchas ganas de disputar una carrera en Interlagos sin penalizaciones en la parrilla.

Ronald Vording

Editado: 8 nov 2026, 21:45

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Por tercer año consecutivo, Max Verstappen protagonizó una remontada espectacular en Brasil. Después de ganar desde la 17ª posición de la parrilla en 2024 y subir al podio saliendo desde el pitlane el año pasado, el neerlandés terminó segundo en el Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1 de este año tras arrancar 21º.

Sin embargo, su salida no fue precisamente como esperaba, tal y como reconoció en la rueda de prensa posterior a la carrera:

"Para ser sincero, tuve un tiempo de reacción muy lento en la salida porque estaba sujetando mal el embrague. Tuve que reaccionar muy rápido y acabé saliendo despacio, así que fue culpa mía", admitió el cuatro veces campeón del mundo.

"Después tuve un poco de mala suerte en las tres primeras curvas, porque había un atasco, con tres o cuatro coches delante que prácticamente me impedían adelantar. De hecho, Lewis hizo una primera vuelta muy buena y consiguió superar a esos coches. Me decepcionó un poco no poder avanzar de la misma manera".

A partir de ahí, sin embargo, Verstappen comenzó a adelantar rivales como si fueran conos y pronto consiguió superar también al que fue su gran rival por el título en 2021.

"Pero después, en cuestión de dos vueltas, estaba adelantando coches a toda velocidad, prácticamente en cada curva. Supongo que teníamos mucho más agarre que la mayoría de los pilotos de la zona media. No sé en qué vuelta entré en el top 10, pero todo sucedió muy rápido".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen continuó entonces su remontada hacia las posiciones de podio e incluso llegó a parecer que tenía opciones de luchar por la victoria. Sin embargo, después de la primera ronda de paradas en boxes, el RB22 dejó de comportarse de la misma manera, según explicó el neerlandés tras la carrera.

"En cuanto monté los neumáticos de seco, empecé a tener un sobreviraje extremo en las curvas rápidas, lo que hacía que el coche fuera muy difícil de conducir".

"Tenemos que entender si se rompió algo en el coche, si hubo algún tipo de pérdida aerodinámica o lo que fuera, porque esto no era normal. Estoy aquí, por supuesto, muy contento con la segunda posición, pero al mismo tiempo sé que había posibilidades de conseguir algo más si el coche hubiera estado en buenas condiciones".

"Por desgracia, no fue así. En realidad, disputé la mayor parte de la carrera con un coche que no estaba en buenas condiciones".

Precisamente por eso, nada más bajarse del monoplaza, Verstappen se dirigió inmediatamente a inspeccionar la parte trasera de su Red Bull para comprobar si había sufrido algún daño.

Red Bull ya había reconocido durante la carrera que los datos mostraban una pérdida de carga aerodinámica en la parte trasera, aunque en ese momento el equipo dirigido por Laurent Mekies todavía desconocía si el neerlandés había sufrido algún daño y, en caso afirmativo, dónde se encontraba.

"Pero tenemos que entender por qué o qué salió mal en el coche en cuanto pasamos a los neumáticos de seco, porque incluso cuando volví a montar los intermedios al final, el coche era como de la noche al día respecto a mi primer stint. Eso demuestra que había algo que no funcionaba bien", explicó Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aun así, remontar desde la 21ª hasta la segunda posición fue una actuación impresionante, que también le valió el premio al Piloto del Día. Las remontadas en Interlagos casi se han convertido en una tradición para Verstappen, aunque el neerlandés insiste en que le gustaría romperla el próximo año y, a ser posible, evitar por una vez una penalización en la parrilla de Sao Paulo.

"Quizá el año que viene me gustaría salir un poco más adelante, en lugar de hacerlo desde el fondo de la parrilla o desde el pitlane, pero ya lo veremos", comentó el actual segundo clasificado del Mundial.

"Me gustan las carreras así, pero el año que viene intentemos salir un poco más adelante, por favor. Para empezar, eso estaría muy bien".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La FIA sanciona a Leclerc tras el GP de Brasil de F1 y pierde una posición

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Ronald Vording





Los comisarios investigan a Antonelli y Leclerc tras la carrera de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Los comisarios investigan a Antonelli y Leclerc tras la carrera de Brasil





Partidos de fútbol y un "golazo": así rellenó Verstappen su tedioso sábado de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 h



Partidos de fútbol y un "golazo": así rellenó Verstappen su tedioso sábado de Brasil





Verstappen dijo basta antes de tiempo en los libres de Brasil y Red Bull revela qué ocurrió



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Verstappen dijo basta antes de tiempo en los libres de Brasil y Red Bull revela qué ocurrió

Más de

Max Verstappen





F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing





Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores





Así queda el Mundial de F1 tras el GP de Brasil 2026: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Así queda el Mundial de F1 tras el GP de Brasil 2026: puntos y posiciones

Más de

Red Bull





Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores



Fórmula 1



Fórmula 1 1 h



Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores





¿Podrán Hamilton y Verstappen remontar en Brasil? "Intentaré ganar, sea como sea"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 h



¿Podrán Hamilton y Verstappen remontar en Brasil? "Intentaré ganar, sea como sea"





A qué hora es hoy la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



A qué hora es hoy la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver

Últimas noticias





Verstappen, preocupado por su Red Bull en Brasil: "Era como de la noche al día"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 min



Verstappen, preocupado por su Red Bull en Brasil: "Era como de la noche al día"





La FIA sanciona a Leclerc tras el GP de Brasil de F1 y pierde una posición



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



22 min



La FIA sanciona a Leclerc tras el GP de Brasil de F1 y pierde una posición





Hamilton explica por qué desobedeció de nuevo a Ferrari: "No tenía esa información"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



42 min



Hamilton explica por qué desobedeció de nuevo a Ferrari: "No tenía esa información"





Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



47 min



Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse