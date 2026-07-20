Ganadores y perdedores del Gran Premio de Bélgica de F1 2026

Una semana después de que Andrea Kimi Antonelli sufriese una avería y George Russell volviera a meterse en la lucha, las tornas volvieron a cambiar. Mientras tanto, algunos de los rivales de Mercedes parecen haber mejorado su rendimiento para darle un poco más de emoción a la temporada 2026.

Ganador: Antonelli

¿Es intocable? Da igual lo que le depare la F1 2026, el joven Antonelli siempre parece tener la respuesta. La primera vuelta del piloto italiano no fue tan desastrosa como la de su compañero Russell, pero también se enfrentó a una presión considerable al ver cómo el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen le adelantaba en Eau Rouge.

¿Se había pasado Verstappen de la raya, gastando demasiada energía para hacerse con el liderato ante legiones de sus aficionados? Quizá sí, pero Antonelli no tardó en recuperar el liderato, al igual que parecía inevitable que fuera a adelantar a Charles Leclerc , más tarde para asegurarse su sexta victoria de la temporada. Si su vuelta de la pole fue perfecta, su actuación del domingo fue menos llamativa, pero propia de un veterano. A sus 19 años, eso es impresionante.

Perdedor: Russell

George Russell, Mercedes Foto de: John Thys / AFP vía Getty Images

Justo cuando a Russell se le ofrecía un respiro gracias a los problemas de Antonell en Silverstone, el británico recibió otro duro golpe en Spa. En realidad, fue más un doble golpe que un solo revés, ya que Russell se mostró muy frustrado tras la clasificación después de que la gestión de su unidad de potencia le restase velocidad en recta en comparación con Antonelli.

El domingo, su unidad de potencia decidió no regenerar energía en la curva 1, lo que dejó a Russell en una situación vulnerable en la recta antes de que Lewis Hamilton le tocara. Russell ni siquiera estaba tan molesto por el roce de Hamilton, sino por haberse visto expuesto al peligro desde el principio a raíz del último fallo del motor Mercedes.

El domingo fue culpa exclusiva de Mercedes, pero la verdad es que Antonelli también ha sido un rival muy difícil de seguir para Russell. Y tendrá que conseguirlo más pronto que tarde si quiere mantenerse en la lucha.

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Ganador: Ferrari

El domingo no fue precisamente un día tranquilo para Ferrari. Leclerc se salió con la suya al adelantar a Oscar Piastri al principio de la carrera y se benefició de un VSC que llegó en el momento justo. Mientras tanto, Hamilton fue sancionado por chocar contra Russell, sufrió daños y, posteriormente, tuvo más problemas en la parada en boxes, ya que un mecánico resultó golpeado al salir del box.

Así pues, que Leclerc y Hamilton hayan conseguido el segundo y el cuarto puesto, en un circuito que exige mucha potencia y en el que se esperaba que quedaran al descubierto las debilidades de Ferrari en cuanto a estrategia, supone un gran resultado para el equipo, y es precisamente el tipo de consistencia que sustenta una posible lucha por el campeonato. En cuanto al rendimiento, Mercedes sigue un paso por delante, pero Ferrari ha demostrado ser una fuerza mucho más fiable hasta ahora.

Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Perdedor: Oscar Piastri

Piastri lleva un tiempo poniendo buena cara, pero el piloto australiano, por lo general imperturbable, ya no está dispuesto a seguir fingiendo que vale la pena guardar silencio sobre estas nuevas reglas sobre las unidades de potencia. El quinto puesto supuso una sólida jornada de contención de daños para Piastri y McLaren, mientras que Lando Norris superó una penalización en la parrilla para acabar séptimo, ya que el MCL40 fue más competitivo de lo previsto en Spa.

La mayor preocupación para Piastri es que le ha costado igualar el rendimiento de Norris en las últimas carreras, sobre todo el sábado. Piastri ha tendido a empezar más lento y a ir ganando ritmo hasta alcanzar el de Norris a lo largo del fin de semana de carrera, pero los problemas hidráulicos del viernes le lastraron, antes de que los caprichos de la unidad de potencia Mercedes de 2026 le frenaran en la clasificación, sin que fuera culpa suya aparente. Es la continuación de una temporada ya de por sí frustrante.

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Ganador: Gabriel Bortoleto, Audi

Dadas las conocidas deficiencias de la unidad de potencia de Audi, confiar en que el fabricante alemán sumara puntos en Spa parecía bastante descabellado. Pero en manos de Bortoleto, la máquina plateada y roja logró entrar en la Q3 por primera vez en las últimas cuatro rondas y sumó puntos por segundo fin de semana consecutivo.

A Bortoleto le ayudó el momento en que se activó el VSC para adelantar a Arvid Lindblad, pero el brasileño fue rápido de todas formas. Bien podría haber sido la actuación más impresionante del brasileño hasta la fecha, pero sigue mejorando en cada carrera.

Tras haber desperdiciado algunas oportunidades de sumar puntos por primera vez desde Melbourne, Audi ahora ha sumado ahora ocho puntos en ocho días, lo que la sitúa a un solo punto de Williams, que atraviesa algunas dificultades.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Perdedor: Aston Martin

Las cosas tenían que empeorar antes de mejorar para Aston Martin, y su actuación en Spa fue la más pésima de todas hasta la fecha este año, con un coche que carece de mejoras aerodinámicas. Fernando Alonso y Lance Stroll rodaban a velocidades que se situaban exactamente a medio camino entre la F1 y la F2.

La buena noticia es que, por fin, llegarán mejoras a Hungría y que Spa será la última vez que ambos pilotos se pongan al volante de esta maldita versión del AMR26.

La mala noticia es que la diferencia es tan grande que, siendo realistas, ni siquiera una mejora sustancial bastará para cambiar el rumbo de su suerte. También necesitará algo de ayuda del nuevo motor Honda a partir de Zandvoort.

Ganador: Red Bull

En medio de todo el ruido y la expectación en torno al futuro de Max Verstappen, Red Bull ha introducido discretamente unas cuantas mejoras que han convertido al RB22 en un coche con el que se puede competir, y su debilidad en el sistema híbrido no fue tan pronunciada como se temía en un principio tras su mala actuación en Silverstone.

Verstappen podría haber quedado segundo por méritos propios de no ser por el VSC que favoreció a Leclerc, mientras que Isack Hadjar protagonizó una de sus mejores tardes con el equipo al remontar hasta la séptima posición.

"Sin duda, es su mejor carrera con nosotros", coincidió el jefe del equipo, Laurent Mekies. "Cada vez que sale a la pista con ese coche da un paso adelante y es bueno contar ahora con dos coches muy competitivos".

Para una escudería que ha tenido que hacer frente a algunas circunstancias adversas en las últimas semanas y meses —con la noticia de la salida de más miembros clave del equipo, como Paul Monaghan—, al menos ha sido capaz de dar la talla en la pista.