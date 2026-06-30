Datos: ¿Tenía Max Verstappen ritmo para haber ganado el GP de Austria?

Lo que antes del fin de semana habría sonado como una pregunta completamente descabellada terminó convirtiéndose en uno de los grandes temas de debate tras la carrera del domingo en Spielberg: ¿podía Max Verstappen haber ganado el Gran Premio de Austria 2026? Porque el nuevo paquete de mejoras de Red Bull parece haber funcionado a la perfección.

Con el segundo gran paquete de evolución de la temporada, tras el introducido en Miami, Red Bull llegó a su carrera de casa con el objetivo de seguir reduciendo la distancia respecto a los líderes. Según los datos, el primer paquete importante, estrenado tras un desastroso inicio de campaña, ya había supuesto una mejora de unas siete décimas. Aun así, en Barcelona el equipo seguía perdiendo alrededor de 0,46 segundos por vuelta respecto a los más rápidos.

En Spielberg, sin embargo, esa diferencia pareció prácticamente desaparecer. Aunque Verstappen tuvo que salir quinto tras sufrir un accidente en la clasificación, antes del incidente sus tiempos por sectores indicaban que Red Bull habría podido superar a Ferrari a una vuelta.

Y ya desde las primeras vueltas de la carrera quedó claro que el RB21 era superior al Ferrari... y que incluso Mercedes estaba al alcance.

Red Bull habla de un "enorme paso adelante"

Hasta el punto de que surge inevitablemente la duda de si, con una estrategia diferente, la victoria habría sido posible. Sin embargo, el jefe del equipo, Laurent Mekies, evitó pronunciarse tras la carrera.

"Lo positivo es que el coche es mucho más rápido", explicó el francés.

"Es la primera vez que hemos mostrado un rendimiento con el que realmente podíamos luchar por la victoria. Por eso, aunque el segundo puesto sea nuestro mejor resultado hasta ahora, siempre queda cierta frustración cuando cruzas la meta justo detrás del ganador. Aun así, es un enorme paso adelante".

Sobre si estratégicamente había margen para lograr algo más, Mekies prefirió no sacar conclusiones.

"Es difícil decirlo. Analizaremos la carrera en profundidad. Seguramente hubo algunas oportunidades, pero el simple hecho de salir desde una posición peor probablemente ya nos costó cuatro o cinco segundos".

¿Por qué Red Bull renunció al undercut?

El momento clave llegó al final del segundo stint. Tras adelantar a los dos Ferrari, Verstappen pudo rodar con aire limpio y aprovechar su gran ritmo para reducir casi por completo una desventaja de unos cinco segundos respecto a George Russell.

En la vuelta 38, Verstappen ya estaba a menos de dos segundos del Mercedes, entrando así en la ventana del undercut. Hasta ese momento había quedado demostrado que un undercut en Spielberg podía proporcionar entre uno y un segundo y medio de ventaja.

Como muy tarde, en la vuelta 40, ambos muros debían de estar haciendo cálculos intensamente. La diferencia era de apenas 1,3 segundos. Sin embargo, Red Bull decidió no parar a Verstappen, mientras que Mercedes tampoco respondió llamando antes a Russell para protegerse de un posible undercut. ¿Por qué?

Si Verstappen hubiera parado en la vuelta 40, con una pérdida de unos 20,5 segundos en el pit lane, probablemente habría regresado a pista justo por delante de Isack Hadjar. Una parada ligeramente más lenta incluso le habría hecho reincorporarse por detrás de Lando Norris. Además, Lewis Hamilton y Oscar Piastri estaban inmersos en una batalla justo delante.

El riesgo de perder un tiempo precioso atrapado en el tráfico y convertir el undercut en un intento inútil pareció demasiado elevado para Red Bull. Por ello apostó por el overcut. Mercedes interpretó la situación y mantuvo también a Russell en pista durante más tiempo para impedir que Red Bull disfrutara de una ventaja significativa con neumáticos más frescos.

Por qué fracasó el overcut

Cuando Piastri y Hamilton realizaron simultáneamente su última parada al final de la vuelta 42, la pista quedó despejada. Ese era el momento ideal para que Verstappen intentara el undercut, por lo que Mercedes reaccionó inmediatamente.

Russell entró al final de la vuelta 43 y eliminó cualquier posibilidad de que Red Bull ejecutara esa maniobra.

A partir de ahí, a Verstappen solo le quedaba confiar en un overcut. Pero Andrea Kimi Antonelli desempeñó un papel decisivo. El líder del campeonato rodaba unos cinco segundos por detrás del neerlandés, aunque con neumáticos mucho más frescos, y estaba recortando aproximadamente seis décimas por vuelta.

Por ello, Red Bull no podía retrasar indefinidamente la parada de Verstappen, ya que Antonelli habría podido intentar su propio undercut. Finalmente, al término de la vuelta 49, Verstappen se vio obligado a entrar en boxes. Su ventaja sobre Antonelli se había reducido a apenas nueve décimas, mientras los mecánicos de Mercedes ya estaban preparados para reaccionar.

¿Habría sido mejor montar el neumático medio?

En el análisis posterior, Red Bull probablemente tendrá que admitir que Mercedes interpretó estratégicamente la carrera casi a la perfección y prácticamente dictó el momento de la segunda parada de Verstappen. Aun así, siguen abiertas dos cuestiones muy interesantes.

¿Debería Red Bull haber apostado igualmente por el undercut pese al tráfico? Es posible que Verstappen hubiera tenido ritmo suficiente para adelantar rápidamente a Hamilton y Piastri tras su parada sin perder demasiado tiempo. Y, si se apostaba por el overcut, ¿no habría sido mejor montar el neumático medio?

Verstappen disponía para el último stint tanto de un juego nuevo de duros como de uno nuevo de medios. Su compañero Isack Hadjar completó la carrera con una estrategia de medio-medio-duro, por lo que existían suficientes datos comparativos.

Sin embargo, dado que el segundo stint de Verstappen con el neumático duro había sido especialmente fuerte, Red Bull volvió a elegir ese compuesto con la esperanza de mantener una ventaja de ritmo frente a Mercedes.

Verstappen duda del largo overcut

"Analizaremos todo con detalle, como siempre, para comprobar si hoy existía una estrategia más rápida", explicó Laurent Mekies tras la carrera. "Pero Max hizo una carrera impresionante en la gestión de los neumáticos y en la forma de exprimir todo el potencial del coche".

El propio Verstappen ya había comentado por radio a su ingeniero, Gianpiero Lambiase, durante la carrera que permanecer tanto tiempo en pista antes de la segunda parada "no era una buena decisión". Y después de la carrera mantuvo esa misma opinión.

"Creo que tenía ventaja sobre George en cuanto al desgaste de los neumáticos. Pero también sabía que el último stint iba a ser muy largo", explicó el neerlandés.

"Tuve la sensación de que, durante esas vueltas extra con los neumáticos usados, perdí más tiempo del que luego pude recuperar con el juego nuevo. Pero, claro, después de la carrera siempre es fácil decirlo".

Aun así, Verstappen sacó conclusiones positivas.

"Hicimos una carrera realmente buena. Ha sido un camino largo hasta volver al podio y, sobre todo, hasta tener opciones reales de ganar. Eso es, sin duda, muy positivo".

También se mostró especialmente satisfecho con la evolución del RB21.

"Por primera vez tuve realmente la sensación de poder luchar por la victoria. En la primera mitad de la carrera fuimos muy competitivos. Sin embargo, en la segunda mitad algo dejó de funcionar correctamente en la parte trasera del coche. Los baches, los pianos y la tracción... de repente todo eso desapareció por completo".