Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

MotoGP
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

WRC
Rally de Grecia
Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

WRC
Rally de Grecia
Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone

¿Estrategia demasiado prudente de Mercedes con Antonelli? Las cifras crean dudas

Fórmula 1
GP de Austria
¿Estrategia demasiado prudente de Mercedes con Antonelli? Las cifras crean dudas

Alonso explica el "feedback útil" que sacó de Austria para Aston Martin F1

Fórmula 1
GP de Austria
Alonso explica el "feedback útil" que sacó de Austria para Aston Martin F1

Alex Márquez y el duelo entre Marc y Di Giannantonio: "Cuando tiras el boomerang, siempre vuelve"

MotoGP
GP de Países Bajos
Alex Márquez y el duelo entre Marc y Di Giannantonio: "Cuando tiras el boomerang, siempre vuelve"

Márquez reconoce haber tenido una "conversación informal" con Honda antes de renovar con Ducati

MotoGP
Márquez reconoce haber tenido una "conversación informal" con Honda antes de renovar con Ducati
Fórmula 1 GP de Austria

Verstappen dice que Red Bull F1 sabe qué necesita para que se quede en 2027

Verstappen no quiere hablar públicamente de su futuro, pero dice que, tras conversaciones entre bastidores, Red Bull entiende lo que hará falta para retenerlo más allá de 2026.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

A pesar de tener un contrato que se extiende hasta finales de 2028, el futuro de Max Verstappen en la Formula 1 ha vuelto a convertirse en uno de los principales temas de conversación en el paddock en los últimos meses.

Ahora que se han aprobado los cambios reglamentarios para 2027 y 2028, Verstappen parece destinado a seguir en la F1 durante más tiempo, aunque sigue la pregunta de con qué equipo.

Durante el fin de semana de carrera en Spielberg, surgieron informes sobre "conversaciones informales" con McLaren, aunque Verstappen dijo en su sesión con medios neerlandeses que no quiere gastar mucha energía en toda la especulación.

"No me aporta nada y no le presto ninguna atención”, dijo. "Hoy en día todo es muy fácil. Con la IA, puedes hacer Photoshop con cualquier cosa que quieras".

El mánager de Verstappen, Raymond Vermeulen, ha afirmado repetidamente que la intención es seguir siendo leal a Red Bull, aunque también dijo al periódico neerlandés De Telegraaf que Verstappen "no nació para correr en la zona media de la parrilla".

Verstappen actualmente es séptimo en el campeonato de pilotos, así que esa es hasta cierto punto la realidad, lo que significa que el panorama deportivo debe mejorar. Verstappen añade que todos dentro de Red Bull son conscientes de ello.

Max Verstappen crashed out of qualifying at the Red Bull Ring

Max Verstappen crashed out of qualifying at the Red Bull Ring

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Cuando se le preguntó si tiene ciertos objetivos en mente para el resto de la temporada o cosas específicas que quiere ver de Red Bull para quedarse, respondió que esas conversaciones ya han tenido lugar a puerta cerrada.

“Ellos lo saben, pero no necesito hablar demasiado de eso".

¿Qué más puede hacer Red Bull bajo el límite presupuestario?

El paquete de mejoras en Austria es importante en ese sentido. Durante el día de prensa del jueves en Spielberg, Verstappen incluso lo describió como "crucial" para que el equipo dé un paso adelante.

Después de la clasificación, dijo que sus primeras impresiones eran cautelosamente positivas, aunque todavía se requiere un ajuste más fino de las nuevas piezas.

"La mayoría de las mejoras funcionaron bien. Hay algunas cosas que todavía tenemos que analizar para ver si se pueden mejorar. En general, creo que fue un poco mejor, aunque obviamente esta es una vuelta muy corta. Eso obviamente significa que las diferencias son un poco menores".

"Sin embargo, seguimos por detrás, así que tenemos que esperar a las próximas carreras para ver cómo se ve allí".

Laurent Mekies admits Red Bull is still learning about its upgrades

Laurent Mekies admits Red Bull is still learning about its upgrades

Photo by: Erik Junius

El jefe de equipo Laurent Mekies y el director técnico Pierre Wache han dicho ambos que Red Bull todavía está aprendiendo sobre el paquete de mejoras, lo que también explica la complicada búsqueda de un equilibrio aceptable del coche el viernes.

Todos están de acuerdo en una cosa: el paquete de Austria por sí solo no es suficiente; se requieren varios pasos más.

Después de una actualización importante en Miami y otra en Spielberg, sin embargo, la pregunta es cuánto más puede hacer todavía Red Bull bajo el límite presupuestario.

"Todavía vienen más cosas. Aún hay mucho que se puede hacer. Si no, simplemente tendrán que gastar menos en catering", bromeó Verstappen, refiriéndose a la infracción del límite presupuestario de Red Bull durante la temporada 2021 de F1.

Recuerda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Ganadores y perdedores del abrasador Gran Premio de Austria de F1
Siguiente artículo Quién durmió mejor anoche tras el GP de Austria de F1: George Russell

Mejores comentarios
Más de
Ronald Vording

Para Verstappen fue "una locura" la tardanza en sacar doble bandera amarilla; la FIA responde

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Para Verstappen fue "una locura" la tardanza en sacar doble bandera amarilla; la FIA responde

Red Bull asume la culpa del accidente de Verstappen en la clasificación de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Red Bull asume la culpa del accidente de Verstappen en la clasificación de Austria

Red Bull confía en retener a Verstappen pese a los rumores de salida de Paul Monaghan

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Red Bull confía en retener a Verstappen pese a los rumores de salida de Paul Monaghan
Más de
Max Verstappen

Max Verstappen, feliz con el Red Bull: "La primera vez que puedo luchar por ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Max Verstappen, feliz con el Red Bull: "La primera vez que puedo luchar por ganar"

Así te contamos el GP de Austria de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Así te contamos el GP de Austria de F1 2026

Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria
Más de
Red Bull

Así queda el mundial de F1 2026 tras Austria: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Así queda el mundial de F1 2026 tras Austria: puntos y posiciones

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026: ¡con formato sprint y otras horas!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026: ¡con formato sprint y otras horas!

A qué hora fue la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
A qué hora fue la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

Últimas noticias

¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

MotoGP
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

WRC
Rally de Grecia
Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

WRC
Rally de Grecia
Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone