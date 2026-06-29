Verstappen dice que Red Bull F1 sabe qué necesita para que se quede en 2027

A pesar de tener un contrato que se extiende hasta finales de 2028, el futuro de Max Verstappen en la Formula 1 ha vuelto a convertirse en uno de los principales temas de conversación en el paddock en los últimos meses.

Ahora que se han aprobado los cambios reglamentarios para 2027 y 2028, Verstappen parece destinado a seguir en la F1 durante más tiempo, aunque sigue la pregunta de con qué equipo.

Durante el fin de semana de carrera en Spielberg, surgieron informes sobre "conversaciones informales" con McLaren, aunque Verstappen dijo en su sesión con medios neerlandeses que no quiere gastar mucha energía en toda la especulación.

"No me aporta nada y no le presto ninguna atención”, dijo. "Hoy en día todo es muy fácil. Con la IA, puedes hacer Photoshop con cualquier cosa que quieras".

El mánager de Verstappen, Raymond Vermeulen, ha afirmado repetidamente que la intención es seguir siendo leal a Red Bull, aunque también dijo al periódico neerlandés De Telegraaf que Verstappen "no nació para correr en la zona media de la parrilla".

Verstappen actualmente es séptimo en el campeonato de pilotos, así que esa es hasta cierto punto la realidad, lo que significa que el panorama deportivo debe mejorar. Verstappen añade que todos dentro de Red Bull son conscientes de ello.

Max Verstappen crashed out of qualifying at the Red Bull Ring Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Cuando se le preguntó si tiene ciertos objetivos en mente para el resto de la temporada o cosas específicas que quiere ver de Red Bull para quedarse, respondió que esas conversaciones ya han tenido lugar a puerta cerrada.

“Ellos lo saben, pero no necesito hablar demasiado de eso".

¿Qué más puede hacer Red Bull bajo el límite presupuestario?

El paquete de mejoras en Austria es importante en ese sentido. Durante el día de prensa del jueves en Spielberg, Verstappen incluso lo describió como "crucial" para que el equipo dé un paso adelante.

Después de la clasificación, dijo que sus primeras impresiones eran cautelosamente positivas, aunque todavía se requiere un ajuste más fino de las nuevas piezas.

"La mayoría de las mejoras funcionaron bien. Hay algunas cosas que todavía tenemos que analizar para ver si se pueden mejorar. En general, creo que fue un poco mejor, aunque obviamente esta es una vuelta muy corta. Eso obviamente significa que las diferencias son un poco menores".

"Sin embargo, seguimos por detrás, así que tenemos que esperar a las próximas carreras para ver cómo se ve allí".

Laurent Mekies admits Red Bull is still learning about its upgrades Photo by: Erik Junius

El jefe de equipo Laurent Mekies y el director técnico Pierre Wache han dicho ambos que Red Bull todavía está aprendiendo sobre el paquete de mejoras, lo que también explica la complicada búsqueda de un equilibrio aceptable del coche el viernes.

Todos están de acuerdo en una cosa: el paquete de Austria por sí solo no es suficiente; se requieren varios pasos más.

Después de una actualización importante en Miami y otra en Spielberg, sin embargo, la pregunta es cuánto más puede hacer todavía Red Bull bajo el límite presupuestario.

"Todavía vienen más cosas. Aún hay mucho que se puede hacer. Si no, simplemente tendrán que gastar menos en catering", bromeó Verstappen, refiriéndose a la infracción del límite presupuestario de Red Bull durante la temporada 2021 de F1.