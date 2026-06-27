Wolff cierra la puerta a Verstappen para 2027: quiere a los mismos pilotos en Mercedes F1

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha puesto fin a las especulaciones de que Max Verstappen podría unirse para la temporada de Fórmula 1 2027 al confirmar su deseo de retener a George Russell y Kimi Antonelli.

La posible llegada de Verstappen a los de las Flechas de Plata fue un tema candente el año pasado debido a las diversas cláusulas de salida en el contrato con Red Bull del cuatro veces campeón del mundo, que expira en 2028.

Pero cuando dejaron de ser válidas, el neerlandés se comprometió públicamente con Red Bull para 2026, y Russell y Antonelli se quedaron en Mercedes. Sin embargo, las especulaciones de fondo continuaron.

Pero, tras un inicio dominante con el cambio de reglamento de 2026, con Antonelli liderando el mundial de pilotos y Russell en tercer lugar, Wolff no ve motivos para cambiar, dejando el futuro de Verstappen en el aire.

"No queremos cambiar las cosas", dijo Wolff, cuando Sky Sports le preguntó sobre la alineación de Mercedes para 2027. "También se lo hemos dicho a George, creo que es una alineación que es buena para nosotros. Estoy muy contento con los dos".

Esos comentarios llegaron en el Gran Premio de Austria, apenas unos días después de que Russell confirmara que "100%”"correrá en Mercedes el próximo año, considerando que él era quien estaba en gran medida en riesgo para 2026.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La situación es esa a pesar de que el piloto de 28 años superó constantemente a su compañero de equipo novato en 2025, pero el potencial del adolescente Antonelli siempre estuvo claro y eso está dando sus frutos esta temporada.

El rápido piloto de 19 años ha ganado cinco de siete grandes premios para establecer una ventaja de 50 puntos sobre Russell, favorito al título antes de empezar el curso, quien en Mónaco en junio quedó desconcertado por su déficit de ritmo.

Pero Wolff confía en que su piloto más veterano se recuperará en la lucha por el título, habiendo hablado apenas unos minutos después de que Russell liderara la última práctica en Austria, mientras Antonelli había sido el más rápido en FP1 y FP2.

"Lo está llevando bien", añadió Wolff. "Se puede ver que el último día y medio fue difícil y luego, al final, ahora fue el más rápido".

"Estamos hablando de márgenes muy pequeños y creo que se trata de mantenerte en la zona de confianza, confiar en tu conducción, confiar en las decisiones que tomas con tus mecánicos en cuanto a configuraciones y luego, a menudo, es así de simple: simplemente conduce".

"No necesita demostrarle a nadie que tiene la velocidad que sabemos que tiene y la habilidad".

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