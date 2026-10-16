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La F2 insiste en que su temporada no está acabada por la guerra con Irán

El director general de la F2, Michel, insiste en que las últimas rondas se celebrarán según lo previsto y que no habrá un campeón proclamado con carácter retroactivo.

Benjamin Vinel

Editado: 16 oct 2026, 8:55

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Rafael Camara, Invicta Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El director ejecutivo de la Fórmula 2, Bruno Michel, ha afirmado que las pruebas de Qatar y Abu Dabi, que cierran la temporada 2026, «no se cancelarán», a pesar de la amenaza de guerra con Irán.

El conflicto, que se desencadenó a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, ha desestabilizado Oriente Medio. Una de las consecuencias menores, en el contexto general, ha sido el impacto en los calendarios de competición, puesto que las rondas de la F2 en Bahrein y Arabia Saudí han sido sustituidas por carreras en Miami y Montreal, dado que la categoría compite en paralelo a la Fórmula 1.

Se entiende que tanto la F1 como los organizadores de las carreras tienen la esperanza de celebrar los eventos según lo previsto y están decididos a no cancelarlos unilateralmente, por razones económicas evidentes. Aun así, el campeonato ha estado preparando un plan de contingencia, e Imola está listo para tomar el relevo el primer fin de semana de diciembre, en caso de que esos dos grandes premios no puedan celebrarse.

Mientras tanto, la Fórmula 2 añadió una carrera a su calendario de Bakú a finales de septiembre, que es exactamente lo que hizo la Fórmula 3 en su final de temporada en Madrid para compensar la pérdida de su prueba de Bahrein, por lo que la decisión de Bakú se consideró una forma de prepararse para posibles cancelaciones.

Sin embargo, Michel insiste en que los planes del campeonato no han cambiado: "Por el momento —y creo que está totalmente claro— Qatar y Abu Dabi figuran en el calendario, y vamos a terminar el campeonato en Qatar y en Abu Dabi".

"En eso seguimos los pasos de la Fórmula 1. La Fórmula 1 es plenamente consciente de toda la situación y de lo que hay que hacer para garantizar que celebremos esas dos carreras en las mejores condiciones —lo cual será así—".

"Dado que tenemos un campeonato fantástico que concluir con muchos pilotos, tres de ellos luchando por el título, estamos deseando celebrar esas dos últimas carreras en Qatar y en Abu Dabi".

Bruno Michel, director ejecutivo de F2 & F3

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

Curiosamente, un comentario al pasar de Colton Herta sugirió que podría no haber más carreras en la F2 este año. "No estoy seguro de si esta es la última [de la temporada] o si nos quedan más, pero seguiremos trabajando como si tuviéramos dos carreras más por delante", declaró el estadounidense a Motorsport.com en Bakú.

Le planteamos ese comentario a Michel y, a raíz de ello, le preguntamos si habría carreras sustitutivas en caso de que se cancelaran las de Qatar y Abu Dabi, pero el francés se mantuvo firme: «Bueno, Qatar y Abu Dabi no se van a cancelar".

"Ya sabes, los pilotos siempre tienen una opinión sobre muchas cosas. Pero te lo digo ahora mismo: queremos terminar la temporada allí, sin duda. Eso es lo que está haciendo también la Fórmula 1 y eso es lo que estamos haciendo nosotros también".

Sin embargo, al ser presionado sobre si el campeón podría haberse coronado sin saberlo en Bakú —en cuyo caso sería el líder de la clasificación, Rafael Camara—, Michel respondió: "Ya sabes, eso sería muy triste, digámoslo así".

"No creo que vaya a pasar; sinceramente, no va a pasar. Porque estoy de acuerdo contigo: volver atrás y decir: 'Ah, por cierto, el campeón ya fue proclamado hace un mes, pero no pudimos coronarte', no estaría muy bien. Así que, sí, queremos sin duda terminar el campeonato tal y como está ahora".

Lee también:

Rafael Cámara, nuevo fichaje de Haas, lidera el campeonato con 207 puntos, por delante de los 200 de Nikola Tsolov, piloto de la cantera de Red Bull, y los 189 de Alex Dunne, protegido de Alpine.

Ese trío sería el único con opciones al título si hubiera una ronda más, aunque Gabriele Mini, Dino Beganovic y Noel León también tendrían una remota posibilidad si las pruebas de Catar y Abu Dabi se celebran según lo previsto.

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