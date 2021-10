¿Puede la F1 justificar cuatro carreras en Oriente Medio?

Desde un comienzo discreto con Bahrein en 2004, la F1 tiene ahora cuatro grandes premios en la región, todos con contratos que garantizan que estarán en el calendario en un futuro previsible.

Incluso teniendo en cuenta la inevitable expansión más allá de las 22 carreras de este año, se trata de un alto porcentaje de eventos concentrados en una parte relativamente pequeña del mundo. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esta situación y qué significa para la F1?

Al final todo se reduce, por supuesto, al dinero. En un momento en el que el mundo ha sido puesto patas arriba por la COVID-19, las cuatro carreras proporcionan a la F1 una gran parte de los ingresos garantizados, y representan los cimientos sobre los que se construye el resto del calendario. Sin una importante financiación procedente de las sedes, los equipos no pueden sobrevivir, y la categoría no puede funcionar. Es así de sencillo.

La participación de Oriente Medio en la F1 no es ni mucho menos nueva, y comenzó de forma humilde cuando Frank Williams puso los primeros logotipos de Saudi Airlines en su March privado en 1977.

Williams también trajo a TAG y a Mansour Ojjeh a la F1. Posteriormente, Ojjeh cambió su lealtad a McLaren, convirtiéndose en uno de los principales accionistas y ayudando al equipo a crecer en la década de los 80.

En retrospectiva, es sorprendente que la F1 haya tardado tanto en explotar plenamente la región, ya sea a través de nuevos acuerdos de patrocinio de equipos o participaciones, o en términos de eventos.

A lo largo de los años, Bernie Ecclestone mantuvo conversaciones sobre posibles carreras, pero no fue hasta abril de 2004 cuando la F1 viajó a Bahrein.

Michael Schumacher lidera el GP de Bahrein 2004

Sakhir fue el primer ejemplo de seguimiento retrasado del éxito del GP de Malasia: una serie de circuitos de última generación construidos por Hermann Tilke en medio de la nada, generalmente financiados por gobiernos de países con poca o ninguna historia de participación en el automovilismo.

Cuando la F1 se desplazó por primera vez a Bahrein, hubo dudas sobre la posibilidad de que los coches de F1 corrieran en una pista construida en el desierto, por no hablar de la seguridad, en medio de las advertencias del gobierno británico sobre una amenaza terrorista. Sin embargo, el primer fin de semana transcurrió sin contratiempos, y todo el mundo quedó impresionado por la calidad del recinto, que suponía un paso más allá de Sepang.

"Tener esto en Oriente Medio es genial", dijo Ojjeh aquel fin de semana de 2004. "Creo que han hecho un gran trabajo, no solo en la pista, sino que creo que todo el mundo ha visto que la hospitalidad es fantástica".

"Creo que va a dar una buena imagen a mucha gente que no conoce o no entiende esta parte del mundo. Piensan en el estereotipo de los musulmanes árabes, con barbas y radicales. Pero esto no es así".

Ojjeh también hizo una declaración premonitoria sobre la dirección que iba a tomar la F1: "Estamos en el siglo XXI. Malasia la inició con este tipo de instalaciones, y cuando se mira al viejo continente y a otros lugares donde vamos a correr, se convierte en una vergüenza o en una broma. Esto es el futuro".

Lo más importante es que Bahrein se adelantó a otros contendientes locales potenciales y más conocidos en todo el mundo, e hizo exactamente lo que sus gobernantes querían: elevar el perfil del país.

"Los demás tenían una oportunidad, pero Bahrein acaba de despertarse", dijo Bernie Ecclestone. "Siempre se puede mejorar lo que otros han hecho, ¿no? Pero cuando piensas que esta gente ha construido esto en medio del desierto, básicamente, dice mucho de ellos".

Si hubo una crítica importante fue que el público fue escaso, con los lugareños quizás desanimados por los altos precios.

En aquel momento, Dubai ya tenía un circuito capaz de albergar un gran premio, pero Ecclestone fue tajante al afirmar que no buscaba una segunda sede a nivel local: "No, creo que estamos bien. Esto va a dar servicio a esta parte del mundo".

Ecclestone tenía muchas cosas en marcha en ese momento. China iba a entrar en funcionamiento más tarde, en 2004, Turquía iba a incorporarse en 2005, y había otros proyectos en discusión. No necesitaba a Dubai.

Luego, en febrero de 2007, se confirmó que, en contra de las afirmaciones anteriores de Ecclestone, sí habría una segunda carrera en la región a partir de 2009.

Sebastian Vettel lidera el GP de Abu Dhabi 2009

Abu Dhabi hizo una oferta que no pudo rechazar, prometiendo elevar el nivel con una pista que realmente llevaría a la F1 al siglo XXI. Y aceptó pagar una prima para garantizar el puesto de cierre de la temporada en el calendario.

Bahrein, que había ampliado su participación en la F1 con la compra de una importante participación en McLaren unas semanas antes, perdió así su posición exclusiva como única sede en Oriente Medio. La ventaja era que un segundo evento en el otro extremo de la temporada podría impulsar la F1 en toda la región.

Ecclestone se mantuvo firme en que esas dos carreras eran suficientes. Sin embargo, esa filosofía pronto cambió bajo la propiedad de Liberty Media. Desde el comienzo de la era de Chase Carey hubo una comprensible urgencia por encontrar nuevas sedes y crear eventos lucrativos "propiedad de Liberty" que hicieran avanzar a la F1 desde los días de Ecclestone.

Mientras proyectos de alto perfil como Miami y Vietnam se tambaleaban, Arabia Saudí –con el terreno allanado por un acuerdo de patrocinio de la F1 con el gigante petroquímico Aramco– surgió como una apuesta segura para una futura carrera. Los planes de Arabia Saudí estaban vinculados no solo a la promoción general del país, sino también a sus ambiciones específicas de dejar de depender del dinero del petróleo para 2030.

La envergadura del compromiso saudí se puso de manifiesto en el hecho de que estaba dispuesto a crear un impresionante circuito urbano junto al mar en Yeda para 2021 y, posteriormente, sustituirlo por una sede totalmente nueva en el complejo de ocio Al-Qiddiya que se está construyendo cerca de Riad.

"En lo que respecta a Arabia Saudí, fue fenomenal poder llegar a un acuerdo, firmarlo y anunciarlo durante la pandemia", declaró a principios de este año Chloe Targett-Adams, especialista en el calendario de la F1. "Es un lugar en el que estamos muy entusiasmados por correr, y es una visión a largo plazo de cómo queremos construir nuestro deporte en Oriente Medio".

Como señaló Targett-Adams, el acuerdo se hizo en medio de la pandemia, y proporcionó una garantía crucial de ingresos futuros que Liberty, sus accionistas y los equipos realmente necesitaban.

La región también desempeñó un papel clave para garantizar que disfrutáramos de una temporada decente en 2020, ya que las dos carreras de Bahrein y el final de Abu Dhabi no solo proporcionaron ingresos directos, sino que también contribuyeron a que la temporada llegara a un total de 17, lo que garantizó que las empresas de televisión pagaran la totalidad de los honorarios contratados.

Sergio Pérez, Racing Point

Si alguien pensaba que tres sedes eran el límite, iba a quedar demostrado que estaba equivocado. A medida que los problemas de la pandemia han continuado este 2021 y las carreras empezaban a desaparecer del calendario, el nuevo CEO de la F1, Stefano Domenicali, empezó a buscar eventos para llenar los huecos.

No habría acuerdos gratuitos o baratos, y por lo tanto no habría una segunda oportunidad para eventos como Mugello o Nurburgring. Además, se buscaba una carrera fuera de Europa que se situara entre Rusia y Abu Dhabi, las dos citas que siempre estuvieron garantizadas.

Se trataba básicamente de buscar sedes lejos del Viejo Continente con una licencia FIA de Grado 1 que pudieran tener dinero para gastar, y Qatar, cuyo circuito de Losail ha albergado MotoGP durante el mismo tiempo que Bahrein ha tenido una carrera de F1, surgió como un posible candidato.

Lo que comenzó como una negociación sobre un evento único para llenar un hueco en el calendario 2021 se convirtió en algo mucho más grande: una carrera única en 2021, una pausa en 2022 mientras Qatar organiza el Mundial de la FIFA (fútbol), y luego un nuevo acuerdo de 10 años para desde 2023 a 2032.

Aunque no se ha confirmado nada, hay planes para sustituir Losail por un circuito urbano junto al mar que rivalizaría con Yeda, o por una nueva pista permanente en el desierto.

Es un compromiso enorme, y el acuerdo representa una gran victoria para Domenicali, dado que Qatar ni siquiera estaba en el radar hace unos meses. Además, ha tenido que conseguirlo al mismo tiempo que aplacaba a sus actuales socios de Bahrein, Abu Dhabi y Arabia Saudí. Las relaciones entre estos países y sus gobernantes son complejas, y la F1 ha tenido que hacer un gran esfuerzo para mantener a todos contentos.

Losail no es el lugar más atractivo, pero al igual que la prueba de MotoGP, será otra carrera nocturna, y eso tiene su propio atractivo. Además, cae en un horario de máxima audiencia en Europa.

Losail International Circuit aerial view

Los beneficios para Qatar son evidentes. Se adelantó a sus vecinos al conseguir la Copa del Mundo, y un acuerdo en curso con la F1 formará parte del legado para intentar mantener su perfil una vez que el fútbol se haya ido. Ya hemos visto cosas similares en el pasado, con Montreal y Sochi, que lograron acuerdos con la máxima categoría después de celebrar sus respectivos Juegos Olímpicos.

¿Pero debería haber cuatro carreras de F1 en Oriente Medio? Esa es una pregunta que preocupa a muchos de los que trabajan en la F1, y también los aficionados.

Inevitablemente, existe la preocupación de que puedan eliminar las sedes más tradicionales de Europa, el tipo de lugares que todo el mundo disfrutó visitando en las dos últimas temporadas, cuando la COVID sacudió las cosas y dio otra oportunidad a pistas olvidadas, o permitió que se introdujeran otras nuevas, como Mugello.

Una opinión alternativa es que los países que pagan mucho proporcionan ingresos garantizados que, a su vez, ayudan a la F1 a dar a los circuitos europeos –y especialmente a los que no están subvencionados por los gobiernos locales– acuerdos que les permiten sobrevivir.

También puede existir la preocupación en la F1 de que algunas carreras fuera de Europa que hasta ahora han sido pilares del calendario no vuelvan nunca después de sus pausas obligadas por la COVID-19. Mejor tener demasiadas carreras bajo contrato para elegir que muy pocas...

Uno de los argumentos clave de Domenicali para expandirse en Oriente Medio es que, a través de empresas como Aramco, la región está a la vanguardia del desarrollo de combustibles alternativos, una dirección que está tomando la F1.

"Siempre hemos dicho que esta región es fundamental para el desarrollo estratégico de la F1", dijo la semana pasada. "Vemos mucho potencial de crecimiento, vemos que podemos potenciar lo que es la F1, su investigación tecnológica, su activación deportiva. Es algo que también está relacionado con el hecho de que creemos que tenemos una responsabilidad frente al futuro de nuestro proyecto sostenible".

La sostenibilidad es una carta poderosa y políticamente correcta que la F1 puede jugar. Sin embargo, toda la actividad en Oriente Medio se produce también con el trasfondo del actual debate sobre los derechos humanos.

Arabia Saudí es uno de los principales focos de atención de los activistas, pero el anuncio de Qatar también ha llamado la atención de grupos como Amnistía Internacional, que acusa a la F1 de hacer un "lavado de cara deportivo".

Abdulrahman Al Mannai, presidente de la Federación de Motor de Qatar, Stefano Domenicali, presidente y CEO F1

La F1 es consciente de que tiene que abordar el tema, y la organización insiste en que lo está haciendo, señalando: "Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades en materia de derechos y establecemos elevadas normas éticas para las contrapartes y los integrantes de nuestra cadena de suministros, que se recogen en los contratos, y prestamos mucha atención a su cumplimiento".

La opinión general, y la que defiende el presidente de la FIA, Jean Todt, es que un evento de alto perfil como un gran premio permite a los activistas llamar la atención sobre sus objeciones.

"Somos un deporte", dijo Todt en julio. "También es algo que he discutido muy a menudo con el Comité Olímpico Internacional, con Thomas Bach. Porque ellos tienen el mismo problema. Y está claro que consideramos que el deporte no debe involucrarse en la política".

"Tenemos que comprometernos con las ONG. Y me refiero a las buenas ONG, como Human Rights Watch, que son gente adecuada, para intentar decir, ¿qué tipo de contribución podemos dar? Así que estamos trabajando, estamos trabajando en eso".

"En mi opinión, ir a esos países da también la oportunidad de hablar a las personas que tienen una opinión negativa sobre el país, algo que probablemente no tendrían de otro modo. Así que, como he dicho, es una cuestión de interpretación. Pero, a mí, me parece bien".

Se trata de un tema importante, que los principales actores del campeonato no pueden ignorar, como han dejado claro muchos aficionados en las redes sociales.

Mientras tanto, en el aspecto deportivo, la presencia de dos sedes completamente nuevas en la antesala del final de Abu Dhabi añadirá un giro extra a la batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Y Domenicali insiste en que Losail desempeñará su papel en esa contienda.