A los pilotos de F1 les "encantaría" volver a Mugello en 2021

El circuito fue uno de las cinco sedes que se añadieron al calendario 2020 cuando el coronavirus obligó a cancelar varias de las tradicionales, a propuesta de la región de la Toscana y Ferrari, dueños de Mugello.

De momento, la F1 espera formar un calendario 2021 similar al planeado originalmente para 2020.

Sin embargo, si la COVID-19 sigue avanzando como parece, Mugello tiene posibilidades de albergar una segunda carrera la próxima temporada.

"Personalmente, me encanta", comentó el ganador de la carrera Lewis Hamilton. "No sé cómo fue la carrera, pero fue una de las pistas más difíciles de pilotar, creo que es de velocidad media y alta".

"Es un circuito fantástico y no creo que sea demasiado peligroso. Creo que es más de la vieja escuela con las escapatorias y la grava, así que espero que no cambien eso, y me encantaría volver".

Charles Leclerc dijo que la inesperada cantidad de adelantamientos que hubo contribuyó al espectáculo.

"De hecho, disfruté mucho este fin de semana y de la pista en general, así que sí, me encantaría tenerla de nuevo en un calendario normal", respondió el monegasco de Ferrari.

"Luego también fue una carrera especial porque había muchas banderas rojas, pero para ser sincero, antes de la carrera era un poco escéptico sobre cuánto podríamos adelantar en esta pista, aunque después hubo muchos adelantamientos".

"Fue sorprendentemente bueno en ese tema, es una pista increíble. Así que sí, me encantaría volver".

Daniel Ricciardo se mostró de acuerdo en que hubo más adelantamientos de los previstos y espera que Italia pueda tener permanentemente dos carreras, como hasta 2006, cuando Imola acogía el GP de San Marino.

"Creo que todos temíamos que nos encantase en la clasificación pero que lo odiáramos en la carrera, por no poder seguir a los coches que irían delante", explicó el australiano de Renault.

"Pero sin duda dio una carrera mucho mejor de lo previsto. Fue una de las carreras más emocionantes del año, no estuvo ni cerca de ser aburrida".

"Creo que a muchos pilotos les gustaría volver. Obviamente, tenemos Monza como sede de la cita italiana, un circuito que también amamos a todos. Así que no quiero que sea a expensas de Monza. Pero si podríamos correr en este también, sería bueno".

Sebastian Vettel destacó que el trazado no tenía la culpa de los incidentes que desencadenaron los coches de seguridad y las banderas rojas.

"Creo que es una gran pista, por lo que sería bueno volver en el futuro", declaró el alemán.

"Como piloto, disfrutas de las subidas y bajadas y las curvas rápidas. Pero no creo que la carrera que vimos, con tres salidas y banderas rojas, sea una consecuencia de la pista en sí".

"Creo que a todos nos gustaría borrar la primera bandera roja, porque fue bastante impactante lo que sucedió. Pero me parece que, a pesar de los temores que todos teníamos, fue posible adelantar".

Galería Lista Choque en el reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 1 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pasa las fotos y disfruta Choque al reinicio de Kevin Magnussen, Haas VF-20 y Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 2 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 se retira de la carrera 3 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 4 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 5 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 6 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El monoplaza de Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 es removido después del accidente al reinicio 7 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kevin Magnussen, Haas VF-20 y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 8 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 9 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 se retira después de un incidente en la primera vuelta 10 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, en la grava después de un incidente en la primera vuelta 11 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 12 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35 13 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Safety Car lidera a Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 14 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 15 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Romain Grosjean, Haas VF-20 16 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 17 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Lance Stroll, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 18 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 al inicio 19 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 al inicio 20 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales limpian la pista del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, mientras pasa Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 21 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 22 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 23 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza dañado de Kevin Magnussen, Haas VF-20 24 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El monoplaza dañado de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 25 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 26 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de Kevin Magnussen, Haas VF-20 27 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El reinicio de la carrera 28 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 29 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Safety Car y Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 30 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Safety Car y Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 31 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP20 32 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, ahead of Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, George Russell, Williams FW43 al inicio 33 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35 34 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 35 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, pit stop 36 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 37 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 38 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35 39 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20 40 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, en pits 41 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35 42 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 43 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales retiran el monoplaza de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 44 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 45 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 46 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20 al inicio 47 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 48 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 49 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de Ferrari trabajando en la parrilla 50 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 51 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, en pits 52 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 53 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 54 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 55 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, pit stop 56 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 57 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 58 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 59 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 60 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing,en pit lane después de su accidente 61 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point en la parte trasera de un Scooter después de un accidente 62 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 63 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 64 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20, después de chocar 65 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20, después de chocar 66 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 después de chocar 67 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 después de chocar 68 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20, después de chocar 69 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 después de chocar 70 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, pit stop 71 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 72 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 73 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 74 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing 75 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing 76 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing 77 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, y tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing 78 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 79 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 80 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 81 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 82 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 83 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 84 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 85 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, y tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing 86 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 87 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 88 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 89 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 90 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 91 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 92 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 93 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 94 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 95 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 96 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 97 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 98 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 99 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 100 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 101 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 102 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 103 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43, en los pits durante una parada de bandera roja 104 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 105 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 106 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 107 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 108 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Se coloca una bandera de la Gran Bretaña antes de la ceremonia del podio 109 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing RB16, cruza la meta 110 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing RB16, cruza la meta 111 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, cruza la meta 112 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, cruza la meta 113 / 124 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, en pits 114 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, en pit lane 115 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los monoplazas de George Russell, Williams FW43, Sergio Perez, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, en Parc Ferme 116 / 124 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, al reinicio 117 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, al reinicio 118 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, al reinicio 119 / 124 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 120 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri, en pit lane 121 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri, en pit lane 122 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri, en pit lane 123 / 124 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, en pit lane 124 / 124 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

(Pulsa en 'versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)