La FIA cierra el polémico caso con Red Bull por su "truco" técnico

La FIA dijo que el asunto que rodea la quilla del monoplaza de Red Bull está cerrado, y descartan una investigación más amplia. El organismo rector actuó en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 y añadieron un sello en los monoplazas de Milton Keynes para garantizar que un dispositivo de ajuste en el cockpit del RB20 que puede subir o bajar esa sección no se utilice más allá de lo que marca el reglamento.

Todo se produjo tras las sospechas que los equipos rivales tenían sobre haber alterado la altura de su coche en condiciones de parc fermé, lo que sería ilegal. Sin embargo, la FIA llevó a cabo un exhaustivo examen del sistema durante el fin de semana en el Circuito de las Américas, y afirmaron que están convencidos de que las medidas se traducen en que no se puede incumplir la normativa.

Y aunque la federación internacional admitió que es imposible estar seguro de que Red Bull utilizó el dispositivo de manera ilegal en el pasado, no creen que sea práctico profundizar más en el tema. El responsable de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo: "Sinceramente, ¿puedo decir con total certeza si alguna vez ha habido algo irregular? No. ¿Puedo decir que el asunto está cerrado? Sí, totalmente".

Aunque McLaren pidió al organismo recto que investigue más a fondo si Red Bull utilizó o no el dispositivo en el pasado, el griego dijo que no había una forma realista de encontrar respuestas sobre lo que ocurrió, y no ve ninguna razón para emprender nuevas acciones basadas en las sospechas de los rivales: "Ir y demostrar lo que ha sucedido es difícil, y no creemos que tengamos la capacidad de investigar una situación de hace dos años".

"En general, cuando decidimos escalar el asunto y acudir a los comisarios o lo que sea, queremos tener algún indicio razonable, no basado en rumores o meras especulaciones", indicó. "Como el diseño no es ilegal, creemos que lo correcto es decir, 'bueno, de acuerdo, tienen que pasar ciertas cosas para garantizas que no hay ningún tipo de preocupación', pero también debemos trazar una línea en el tiempo y decir que hay ciertas cosas en las que no podemos entrar mucho en detalle".

Nikolas Tombazis dijo que no era realista pensar que el análisis de las imágenes de CCTV que la FIA capta cada fin de semana arrojaría alguna prueba de que el equipo alteró el dispositivo: "A la gente se le premite comprobar cosas del coche, y es cuestión de lo fácil que sea. Si tienes que desmontar toda la carrocería y hacer cincuenta cosas, entonces, sería visible en la cámara, pero en algo tan simple y tan rápido como eso, no creo que se pueda comprobar de forma realista con cámaras o imágenes virtuales, o cosas así".

Algunos altos cargos del paddock sugirieron que la FIA debería hablar con el personal de Red Bull, o buscar posibles denunciantes, para estar totalmente seguros de que nunca se utilizó en el pasado, aunque el griego no ve que merezca la pena seguir: "Debemos tener siempre en cuenta que estamos tratando con seres humanos en condiciones cambiantes, con antiguas y nuevas lealtades, así que hay que tener cuidado con cómo se intensifican las cosas".

"Tampoco queremos poner detectores de mentiras a la gente y hacer interrogatorios, eso no es lo que queremos hacer aquí", señaló. "En el pasado, he trabajo mucho en equipo y he contratado a gente de otras escuderías, creo que, a veces, hay una tendencia a decir, 'de donde yo vengo, hacía esto', y hay que interpretar esos comentarios con mucho, mucho cuidado. No se puede basar todo en unos pocos comentarios como esos".

