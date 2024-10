McLaren quiere una "investigación exhaustiva" de la FIA a Red Bull

El máximo responsable de la escudería de Woking, Zak Brown, pidió a la FIA que iniciara una "investigación exhaustiva" sobre si Red Bull utilizó el elemento que modifica la altura de la quilla en condiciones de parc fermé. Los de Milton Keynes se encontraron en el centro de la polémica por un dispositivo que estaba instalado en el soporte del suelo que hay justo debajo del cockpit, que permitiría a un mecánico con una herramienta poder subir a bajar la distancia con respecto al suelo.

Aunque el sistema en sí no es ilegal, varias escuderías mostraron su descontento porque sospechaban que podrían haberlo utilizado en el pasado para ajustar su coche entre la clasificación y la carrera, algo que no entraría dentro de las normas, porque las condiciones de parque cerrado impiden alterar cualquier componente aerodinámico más allá del alerón delantero.

En Red Bull negaron de forma rotunda utilizar eso de tal forma, y la propia FIA indicó que estaban convencidos de que no había pruebas de que ningún equipo infringiera la normativa. Sin embargo, eso no fue suficiente para Zak Brown, que sugirió que todavía tenía muchas preguntas sin responder sobre el asunto, y pidió a la FIA que investigara más a fondo.

Al hablar sobre el argumento de la vigilancia de la federación internacional sobre todo ello en el Gran Premio de Estados Unidos, dijo a Sky Sports F1: "Estoy muy contento de ver que la FIA está en ello. Creo que tiene que ser una investigación muy exhaustiva, porque si tocas tu coche desde el punto de vista del rendimiento en el parc fermé, eso es blanco o negro, una infracción sustancial, que debería tener grandes consecuencias".

"Tocas el monoplaza después del parc fermé es ilegal según el reglamento, así que creo que la FIA tiene que llegar al fondo de '¿lo hicieron o no lo hicieron?'", continuó.

El máximo responsable de McLaren sugirió que el mero hecho de que sus rivales fueran los únicos de la parrilla que montaron un sistema de ese tipo en el monoplaza era suficiente para suscitar dudas sobre por qué eligieron ese concepto. También restó importancia a los comentarios de Red Bull que afirmaron que el ajuste no se podía realizar cuando el coche estaba montado.

"Cuando ves comentarios redactados de forma muy inteligente como que no se pude hacer cuando está totalmente montado...", dudó. "Sé que el monoplaza no siempre está totalmente montado, y después, la FIA cree que necesita ponerle un sello. ¿Por qué necesitaría la FIA poner un sello en algo si no fuera accesible? La transparencia es muy importante hoy en día".

"Así que sigo teniendo preguntas. Sé, por lo que he hablado con otros directores, que ellos también tienen preguntas, así que hasta que no se responda a ello, creo que sigue siendo una investigación en curso para llegar al fondo, ¿qué sabemos?", dijo. "Me gustaría tener más respuestas antes de estar preparado para decir, 'bien, supongo que sí o que no', pero creo que la FIA lo resolverá".

Cuando se le preguntó si creía que los austriacos infringieron las reglas, Zak Brown respondió: "¿Por qué diseñarlo para que esté dentro del monoplaza, cuando los otros nueve equipos no lo han hecho? Sería injusto por mi parte decirlo, tengo una opinión sobre si creo que lo han hecho o no, pero pienso que la FIA tiene que ser muy diligente a la hora de tocar fondo si creen que lo han hecho o no".

