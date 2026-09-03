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Alerta por calor en Monza: la FIA activa el protocolo especial para los pilotos

La FIA ha activado el protocolo por altas temperaturas para el GP de Italia, donde los pilotos podrán elegir entre utilizar el chaleco refrigerante o añadir 0,5 kg de lastre al monoplaza.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Charles Leclerc, ferrari

Foto de: Ferrari

La ola de calor que está afectando a Italia también ha alcanzado inevitablemente a la Fórmula 1. Por segunda vez esta temporada, después de Austria, la FIA ha activado la alerta por calor, obligando a los pilotos a utilizar los chalecos refrigerantes o, en el caso de aquellos que no quieran recurrir al sistema de tubos para reducir la temperatura corporal, a añadir un pequeño lastre.

Las previsiones para Monza apuntan a temperaturas superiores a los 30 grados durante todo el fin de semana, un escenario que ha provocado la activación del protocolo específico para altas temperaturas y la introducción de medidas adicionales para la refrigeración de los pilotos.

"De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento de F1 de la FIA, tras haber recibido del Servicio Meteorológico Oficial una previsión según la cual el Índice de Calor superará los 31,0 °C en algún momento durante la carrera de este evento, se declara un 'Heat Hazard' [riesgo por calor]", reza el comunicado de la FIA.

Después de lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando el calor y la humedad pusieron en serias dificultades a varios pilotos y obligaron a algunos de ellos a recibir asistencia médica al término de la carrera, la FIA introdujo un sistema diseñado para reducir las temperaturas dentro del habitáculo. Se trata de una pequeña unidad instalada en el coche que mantiene frío un líquido, que posteriormente circula a través de unos tubos integrados en la camiseta ignífuga del piloto.

Este año, su instalación se ha simplificado gracias a las modificaciones introducidas con la revolución reglamentaria de 2026, que ha eliminado la necesidad de una batería externa al conectarlo directamente al sistema eléctrico del monoplaza. A pesar de que el sistema es más práctico que en el pasado, su montaje sigue requiriendo tiempo y organización, motivo por el cual la FIA debe avisar a los equipos con antelación, ya desde el jueves, y no puede esperar hasta el domingo para tomar una decisión.

Según las previsiones del proveedor meteorológico oficial de la Federación, el umbral de los 31 grados se superará tanto el sábado como el domingo, con picos previstos de alrededor de 33 grados de temperatura ambiente. Unas cifras que, dentro del habitáculo, serán inevitablemente todavía más elevadas.

La camiseta del sistema de refrigeración para pilotos de Chillout Motorsports

La camiseta del sistema de refrigeración para pilotos de Chillout Motorsports

Foto de: Chillout Motorsport

Sin embargo, no todos los pilotos han quedado satisfechos con el sistema. Algunos han señalado molestias provocadas por los puntos de presión que generan los tubos cuando quedan comprimidos contra el asiento. Las empresas que fabrican estas camisetas ya están estudiando soluciones alternativas, como trasladar los tubos hacia los hombros y las piernas. Otros pilotos, en cambio, consideran simplemente que el dispositivo no aporta un beneficio suficiente como para justificar su utilización.

Por lo tanto, los pilotos tendrán la posibilidad de elegir entre llevar un chaleco refrigerante o instalar en el coche los 0,5 kg de lastre correspondientes. La FIA había estudiado hacer obligatorio el uso de estos chalecos ya esta temporada, pero las protestas relacionadas con su comodidad y eficacia llevaron a mantener su utilización como opcional.

Fuera del habitáculo, como ya ocurre desde hace años, se volverán a ver los chalecos rellenos de hielo seco para reducir la temperatura corporal, así como la chaqueta fabricada por Adidas, equipada con un sistema de ventilación interna que ayuda a los pilotos patrocinados por la marca a soportar mejor el calor. Y, por supuesto, la recomendación también se extiende al numeroso público que estará presente en Monza: permanecer a la sombra siempre que sea posible y mantenerse bien hidratado durante toda la jornada.

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