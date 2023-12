Ferrari ya prueba su motor de F1 para 2026 en el banco de potencia

La noticia no es muy reciente, pero no se había filtrado hasta que llegaron los últimos días festivos, quizá porque la malla de control en Maranello se ha aflojado un poco. La fábrica de Ferrari está cerrada en estos momentos debido al 'parón' impuesto por la F1 por la FIA en Navidad, pero dentro del Departamento de Carreras hay un clima de confianza que no sólo se debe a la expectación que se está creando en torno al 676 que verá la luz el martes 13 de febrero.

En el banco de pruebas, de hecho, ya se ha escuchado el primer rugido del motor de 6 cilindros turbo previsto para 2026. Ferrari ha creado y probado su primer motor endotérmico para la nueva reglamentación y los indicios que surgieron de la primera prueba fueron positivos.

Evidentemente no será el propulsor que debutará en 2026 con los nuevos coches más pequeños y ligeros, pero es una señal de que la fase de pruebas ha concluido y ahora comienza la fase más compleja del proyecto que ha sido encargado a Wolf Zimmermann.

El reglamento de motores de 2026 impondrá un reparto diferente: la potencia eléctrica del motor híbrido aumentará hasta el 50%, con una reducción significativa de la parte térmica. Las normas aprobadas por la FIA, además, han hecho que el seis cilindros esté mucho más limitado en la elección de materiales y soluciones, lo prevé una unidad muy tosca en el futuro.

Ese es el error en el que sería muy fácil caer, pensar que a nivel mecánico asistiremos a un salto tecnológico hacia atrás. En realidad, la experiencia ya adquirida en los últimos años ha abierto interesantes vías de desarrollo que hay que seguir y, a pesar de un reglamento que impondrá motores muy parecidos o prácticamente iguales, hay márgenes suficientes para poder ver las diferencias y encontrar líneas de investigación útiles para hallar rendimiento.

La palabra clave no es tanto potencia como eficiencia. El motor endotérmico será muy diferente del que veremos correr en los próximos dos años, dada la desaparición del MGU-H y la obligación de colocar el MGU-K dentro del chasis por razones de seguridad. En torno al 6 cilindros, por lo tanto, veremos un empaquetado completamente diferente al que nos tiene acostumbrados.

Ferrari dedica mucha atención a la fase de combustión porque en 2026 la Fórmula 1 utilizará por primera vez combustibles de impacto cero, con la introducción del e-fuel o biocombustible, mientras que los del Cavallino se benefician de su colaboración activa con AvL, el centro de investigación de Graz, con amplios conocimientos en el ámbito de los motores híbridos.

Dentro del departamento de competición, la Navidad automovilística se celebró con satisfacción, pero la persona que nos brindó la información que hasta ahora se mantenía en secreto, por ser estratégica, dijo: "¿saben qué el 6 cilindros ya corrió en el banco de potencia?". Casi como insinuando que en la primera fase de desarrollo habrá varias versiones del motor 2026.

