La FIA cierra una laguna para los fabricantes de motores de F1 2026

Los fabricantes de motores de Fórmula 1 trabajan actualmente en el diseño de las nuevas unidades de potencia turbo-híbridas que entrarán en juego a partir de 2026.

Aunque la fórmula básica del ICE turbohíbrido de 1,6 litros seguirá siendo la misma, el equilibrio de potencia entre la combustión y la energía eléctrica cambiará.

La F1 eliminará el MGU-H, y su objetivo es repartir la potencia al 50% entre las baterías eléctricas y el motor de combustión interna.

Esos cambios requerirán diseños de motor totalmente nuevos, lo que ha abierto la puerta a Audi y Red Bull Powertrains para que se unan a la parrilla como proveedores de motores, aumentando así la competencia.

Pero mientras ellos trabajan en las unidades de potencia, la FIA ha introducido algunas curiosas modificaciones en el reglamento de motores de la F1 para 2026 que han capado cualquier posibilidad de que los fabricantes obtengan ventaja ilícita con sus socios de combustible, cuya aportación será esencial para maximizar el potencial.

Esos cambios han acabado con la posibilidad de que los proveedores de combustible hagan pruebas en un banco de motores con un V6 completo, lo que habría quedado fuera de las restricciones que los propios fabricantes tienen que cumplir.

Una adición al artículo 2.8 de las reglas deportivas de la unidad de potencia de la F1 de 2026 establece: "El Proveedor de Combustible/Aceite actual o potencial de un Fabricante de Unidades de Potencia no está autorizado a operar en un Banco de Pruebas de Unidades de Potencia con objetivos de desarrollo de los motores de 2026 o de desarrollo de combustible y/o aceite para las Unidades de Potencia de 2026, con la excepción de un Dinamómetro Monocilíndrico exclusivamente para el desarrollo de combustible y/o aceite, siempre que sea uno de los Dinamómetros Monocilíndricos que hayan sido declarados por el Fabricante de Unidades de Potencia con anterioridad a la FIA".

Esa normativa descarta la posibilidad de que un fabricante obtenga conocimientos avanzados sobre el diseño de un motor a través de las pruebas realizadas por un proveedor de combustible, algo que antes no habría tenido restricciones.

También se han impuesto más límites a cualquier transferencia de la propiedad intelectual de los motores 2026 a través de los proveedores de combustible, así como entre el personal que podría pasar de una empresa a otra.

En el Apéndice 2 revisado del reglamento técnico de 2026, la FIA explica los elementos de propiedad intelectual del motor que no pueden compartirse con los proveedores de combustible:

Cualquier dibujo y/o CAD y/o cualquier parte física (como, por ejemplo, el pistón, la culata, etc.) de la cámara de combustión. Cualquier información relacionada con el intercambio de gases dentro de la cámara de combustión (como, por ejemplo, las levas, los puertos, el plenum, los escapes, la sincronización de las levas, etc.), aparte de los datos de presión de los cilindros, la simulación y los resultados de las pruebas del banco de potencia.

Además, también hay restricciones en cuanto a lo que el personal de los proveedores de combustible pueden llevarse consigo si cambian de empresa.

Las nuevas normas establecen: "Ningún fabricante de UP podrá utilizar el movimiento de personal (ya sea empleado, consultor, contratista, secundario o cualquier otro tipo de personal permanente o temporal) con un proveedor de combustible/aceite existente u otro fabricante de UP, ya sea directamente o a través de una entidad externa, con el objetivo de obtener una transferencia de Propiedad Intelectual y/o eludir los requisitos de este mismo artículo".

"Para que la FIA pueda estar satisfecha con que un movimiento de personal de este tipo cumple con este Artículo, cada Fabricante de UP deberá informar a la FIA de todos los movimientos de personal relevantes al final de cada trimestre natural utilizando la plantilla que puede encontrarse en el Apéndice del Reglamento Técnico y Deportivo y deberá demostrar que ha implementado todas las medidas razonables para evitar la divulgación de Propiedad Intelectual, incluyendo pero no limitándose a la explícitamente detallada en este Artículo, entre el Fabricante de UP y un Proveedor de Combustible/Aceite Existente o Potencial que esté involucrado", finaliza.

Más aclaraciones adicionales del reglamento de motores de F1 2026

El reglamento actualizado sobre los motores también incluye modificaciones en la redacción de algunos artículos, con el objetivo de añadir algo más de claridad.

Y, aunque la mayoría de los cambios corrigen lo que muchos podrían considerar una mezcla extraña de palabras, hay una serie de extras que tendrán sentido en lo que respecta al desarrollo a largo plazo de las unidades de potencia.

Los aspectos más destacados que figuran en el Reglamento Técnico:

5.7.2 La masa total de la UP debe pesar mínimo 185 kg (anteriormente sólo figuraba en esta sección la ICE, con una masa mínima seleccionada de 130 kg).

5.8.3 No debe haber más de una mariposa o barril giratorio, como se describe en el artículo 5.1.33, en la trayectoria geométrica del aire que sale de la salida del compresor y va hacia cualquier cilindro.

5.11.7 La bomba de combustible de alta presión sólo podrá ser accionada por uno de los árboles de levas que accionan las válvulas de admisión o escape.

El artículo 6.4.2, que trata de la temperatura del combustible en el coche, también se ha revisado y se ha aumentando el tiempo de registro de una temperatura ambiente de referencia antes de las sesiones al sprint o las carreras. De este modo, ahora habrá un margen de tres horas antes de estas sesiones, en lugar de dos. El caudalímetro de combustible ha sido designado como el sensor que registrará esa información.

