Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué Ferrari no estuvo a la altura de las expectativas en clasificación de Austin F1

Leclerc y Hamilton se clasificaron en cuarta y quinta posición, a pesar de que Ferrari había acaparado el protagonismo en las tres sesiones de entrenamientos de F1 en Austin.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Editado: 25 oct 2026, 17:18

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Ferrari se había perfilado como el equipo a batir tras los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, pero finalmente se quedó corto en la clasificación y no logró avanzar lo suficiente en la Q3.

Charles Leclerc había sido el protagonista de las dos sesiones de entrenamientos del viernes, mientras que Lewis Hamilton se llevó los honores en la FP3 después de que se anulara la mejor vuelta de Leclerc, y parecía que el equipo estaba preparado para luchar contra Max Verstappen, de Red Bull, por la pole position.

A medida que avanzaba la sesión, Mercedes entró en liza; Andrea Kimi Antonelli logró entonces un gran primer intento en la Q3 que resultó suficiente para hacerse con la pole por delante de Verstappen. Leclerc solo pudo alcanzar el cuarto puesto, con Hamilton quinto en la parrilla de salida de la Fórmula 1 del domingo, ya que su ritmo pareció estancarse en la fase decisiva de la clasificación.

Apunta:

Eso se debió a dos factores: la velocidad de Ferrari en recta y su dificultad para preparar adecuadamente los neumáticos para la parte final de la clasificación.

El Ferrari demostró un gran rendimiento en las curvas de baja velocidad y, durante los entrenamientos, también había logrado recortar tiempo entre las curvas 6 y 10, al final de la sección de eses, y en las curvas de alta velocidad de la 16 a la 19. Pero a medida que el ritmo se intensificaba a lo largo de la sesión de clasificación, los Ferrari no pudieron responder del todo.

Leclerc considera que la causa del flojo final de Ferrari en la Q3 se debió en parte al cambio en la temperatura de la pista. El chasis de Ferrari consigue mantener unas temperaturas de neumáticos razonablemente bajas en configuración de carrera, pero eso se consigue a costa del ritmo en una vuelta durante la clasificación, ya que resulta mucho más difícil calentarlos hasta el nivel adecuado. Cuando la temperatura de la pista bajó, se hizo más difícil dar con el rango óptimo de temperatura de los neumáticos.

"Es muy decepcionante porque creo que ha habido otros fines de semana en los que hemos estado fuertes en los entrenamientos libres, pero luego, al llegar a la clasificación, queda muy claro que los demás tienen mucha más velocidad en las rectas y nos resulta muy difícil igualar eso", explicó el monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Kym Illman / Getty Images

"Creo que hoy ha sido una clasificación en la que teníamos potencial en el coche, pero el coche también incluye los neumáticos y, en la Q3, por desgracia, no estábamos en el punto óptimo. La temperatura era uno o dos grados menor en la Q3 y, para mí, eso supuso una diferencia enorme; me costó muchísimo en la vuelta de salida, ya patinaba bastante desde el principio y eso me lo puso muy difícil a partir de ahí".

"Hay razones que explican [ese estancamiento] y, al mismo tiempo, creo que simplemente tenemos que trabajar más duro e intentar comprender esos neumáticos aún mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Creo que los demás suelen tener un poco más; les resulta un poco más fácil sacar tiempo a la vuelta en la Q3 que a nosotros, y en cuanto nos salimos un poquito de la ventana óptima, lo pagamos muy caro, así que eso es algo que tenemos que analizar".

"Por alguna razón, con nuestro coche resulta muy difícil calentar esos neumáticos, lo cual es bueno para nosotros el domingo, pero en la clasificación se complica mucho cuando baja la temperatura de la pista".

Hamilton, por su parte, no experimentó los mismos problemas que Leclerc; al contrario, consideró que había hecho una vuelta de salida 'realmente buena' para preparar los neumáticos y que había disfrutado de una vuelta relativamente limpia en su último intento de la sesión.

En cambio, planteó la hipótesis de que se trataba simplemente de cómo Ferrari estaba gestionando su unidad de potencia —en parte debido a la potencia general y en parte debido al corte de potencia de los sistemas eléctricos—.

"No he mirado los datos", admitió Hamilton, "pero sabemos que a lo largo del fin de semana, en la recta, justo hasta la curva 1 [en comparación con] Max, cuando cortamos la potencia, ellos siguen ganando terreno. Es similar en otros puntos, como al entrar en la curva 11".

"Creo que quizá estemos a su nivel en la curva 12 durante el resto de la vuelta. Se ve en la superposición. No sé qué pasó, mi coche respondía muy bien. La vuelta fue sólida, así que ellos simplemente fueron más rápidos".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Angela Weiss / AFP vía Getty Images

"Creo que [la unidad de potencia] es el único aspecto en el que perdemos. Creo que nuestro coche es realmente sólido: al menos tan bueno, quizá ligeramente mejor que los demás, pero creo que ellos nos han recortado distancias en cuanto al chasis".

"Hemos visto que Red Bull ha recortado distancias en cuanto a carga aerodinámica. Mercedes dio un paso adelante de al menos tres décimas con una mejora hace un par de carreras. Creo que están empezando a descubrir cómo aprovecharla".

"Ahora nos igualan en las curvas; nosotros no hemos sido capaces de dar ese paso esta temporada para recortar esa diferencia de velocidad en las rectas".

Al cuantificar ese déficit del sistema de propulsión frente a la unidad Red Bull-Ford, Hamilton estimó que el ritmo en los entrenamientos sugería una diferencia de entre tres y cuatro décimas de segundo en las rectas, y que Ferrari simplemente no podía igualar eso solo con su velocidad en las curvas.

Si la situación está realmente relacionada con los neumáticos, Ferrari confiará en poder gestionar las temperaturas a lo largo del Gran Premio de Estados Unidos de este domingo; sin embargo, la potencia del motor, especialmente en la larga recta trasera, será más difícil de compensar.

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