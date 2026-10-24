Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Hamilton lidera la FP3 de Austin con Verstappen cerca; Alonso sueña con la Q2
Lewis Hamilton lideró los Libres 3 del GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1, por delante de Max Verstappen. Resumen y resultados de la FP3 en Austin.
Juanjo Sáez
Editado: 24 oct 2026, 18:30
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 tuvo bastante acción en pista, aunque todos se guardaron lo mejor para el final: las simulaciones de clasificación.
Con el neumático blando y buscando un poco más los límites, Lewis Hamilton fue el piloto más rápido de la FP3 con un 1:34.893, por delante de Max Verstappen por 0.168s, mientras que Charles Leclerc completaba el top 3 a 0.234s de distancia de la mejor referencia.
La cuarta posición en los Libres 3 fue para el Mercedes de George Russell [+0.254s], justo por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli [+0.326s], afectado por los límites de la pista, como muchos otros pilotos.
Oscar Piastri fue el McLaren más rápido en sexto puesto [+0.404s], por delante de un sorprendente Nico Hulkenberg [+0.464s] y del otro MCL40 de Lando Norris [+0.579s].
El top 10 lo completaron el Alpine de Pierre Gasly [+0.777s] e Isack Hadjar [+0.803s].
Fernando Alonso, con el Aston Martin, acabó 16º a 1.328s del mejor crono. Peor le fue al otro piloto español, un Carlos Sainz que fue 18º a 2.198s del siete veces campeón del mundo.
Resultados de la FP3 del GP de EEUU 2026 de la F1
En elaboración...
Resumen completo de los Libres 3 de F1 2026 en Austin
Al contrario de lo que suele ocurrir en la mayoría de FP3, fueron varios los pilotos que salieron al asfalto de Austin en cuanto el semáforo se puso en verde. Debido a ello, la primera referencia no tardó en llegar y la dio Sergio Pérez con un 1:39.880, con Franco Colapinto quedándose a 0.361s de distancia.
Quien sí pudo mejorar fue Pierre Gasly, que con un 1:37.952 se colocaba en lo más alto a la espera de que los grandes favoritos saliesen a la pista americana. No tardaron en llegar e inmediatamente Lewis Hamilton marcó un 1:36.716, justo en el mismo momento que Fernando Alonso marcaba un 1:37.603 que le situaba detrás de los Audi.
Liam Lawson mejoró el crono del siete veces campeón del mundo con un 1:36.420, justo antes de que Oscar Piastri registrase un 1:36.243, que fue todavía más rebajado por Max Verstappen con un 1:35.702. Andrea Kimi Antonelli, mientras tanto, se quedaba a 0.582s.
El que más se acercó al holandés fue Charles Leclerc con un 1:35.962 (aunque unos minutos después de quitaron su tiempo). Poco después, con los blandos, Hamilton subió a lo más alto con un 1:35.561, superando el crono anterior de Verstappen con los medios.
Llegando a la primera media hora de sesión, muchos pilotos empezaron a regresar a los boxes para realizar algunos ajustes en sus coches. Justo después, con medios todavía usados, Leclerc marcaba un 1:35.127 para liderar.
Por detrás, Alonso era 15º con su Aston Martin a 2.1s de Leclerc, mientras que Carlos Sainz estaba justo por delante de su compañero Alex Albon en 17º puesto a 2.7s de la mejor referencia de la sesión.
Poco a poco, los pilotos empezaron a montar el neumático blando nuevo y el primero de ellos fue Colapinto, que con un 1:36.579 escaló varias posiciones para ser décimo momentáneamente.
De los favoritos, los Mercedes fueron los primeros en salir a la pista con el neumático blando nuevo y eso llevó a Antonelli a lo más alto con un 1:35.015 (aunque luego se lo quitaron por límites de pista), con Russell a 0.366s.
Los que sí mejoraron de verdad fueron Verstappen con un 1:35.061 y luego Hamilton con un 1:34.893, siendo el primero 1:34 de todo el fin de semana en Austin. Leclerc también hizo un 1:34.810, pero se lo quitaron por track limits.
Los McLaren se quedaron algo lejos de Hamilton y Verstappen, ya que Piastri fue sexto a 0.404s de distancia del mejor registro, mientras que Norris solo pudo colocarse octavo, por detrás incluso de un sorprendente Hulkenberg.
Los españoles no cambiaron mucho sus resultados con los blandos nuevos, ya que Alonso se posicionó 16º intercalado entre los Haas, mientras que Sainz era 18º, solo más rápido que su compañero, Lance Stroll y los dos Cadillac.
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