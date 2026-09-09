Pirelli anticipa un Madring complicado: poco agarre y grandes cargas

La Fórmula 1 llega por primera vez a Madring y, antes incluso de que los coches salgan a pista, los neumáticos ya aparecen como uno de los grandes interrogantes del fin de semana. Pirelli ha preparado una elección intermedia de compuestos para el GP de España, con C2 como duro, C3 como medio y C4 como blando, pero las características de un circuito completamente nuevo obligarán a los equipos a aprender deprisa.

El fabricante italiano espera un trazado exigente desde el punto de vista energético, pero con una combinación poco habitual: muchas cargas laterales, un asfalto muy liso y relativamente poco abrasivo, y una evolución de pista que podría ser enorme a medida que avance el fin de semana.

Según los datos facilitados por Pirelli, Madring presenta una exigencia de 4 sobre 5 en cargas laterales, mientras que el estrés global sobre los neumáticos se sitúa en 3 sobre 5. La abrasión del asfalto, en cambio, apenas alcanza un 2 sobre 5.

Es decir: los neumáticos no deberían sufrir especialmente por desgaste mecánico provocado por una superficie agresiva, sino por las fuerzas que recibirán en determinadas zonas del circuito.

La Monumental, el gran desafío para los neumáticos

Y ahí aparece inevitablemente La Monumental. La curva peraltada de Madring, de unos 550 metros de longitud y con una inclinación máxima del 24%, será uno de los puntos más espectaculares del circuito, pero también uno de los que más preocupa técnicamente a Pirelli.

La compañía calcula que será la curva que genere la mayor carga vertical de toda la temporada, no únicamente por su fuerte peralte, sino también por el tiempo que los monoplazas permanecerán apoyados en ella.

Desde el punto de vista energético, Madring se sitúa entre los cinco circuitos más exigentes del Mundial, con fuerzas laterales comparables a las que los neumáticos soportan en circuitos tan duros como Barcelona o Silverstone.

Además, La Monumental puede generar diferencias incluso en la manera de pilotar. Los pilotos podrían elegir distintas trayectorias y velocidades de paso dependiendo de cuánto quieran comprometer la salida de la curva para preparar el ataque en la siguiente zona.

Poco agarre y una pista que cambiará muchísimo

Sin embargo, el mayor reto del fin de semana podría no ser únicamente la carga sobre los neumáticos, sino entender cómo evolucionará el asfalto.

Pirelli califica el nivel inicial de agarre de Madring con un 4 sobre 5, pero también otorga la puntuación máxima, 5 sobre 5, a la evolución de pista.

Al tratarse de un circuito nuevo, el asfalto es todavía muy liso y presenta inicialmente un nivel de adherencia relativamente reducido. Por ello, la superficie ha sido tratada con chorros de agua a alta presión para eliminar polvo y residuos aceitosos propios de un asfaltado reciente, un proceso que Pirelli también ha utilizado en otros escenarios como Singapur.

A medida que los coches completen vueltas y depositen goma sobre el trazado, el nivel de agarre debería aumentar de manera notable.

Eso puede provocar que el Madring del viernes tenga poco que ver con el del domingo.

Los Libres 1 pueden marcar toda la estrategia

Precisamente por eso, la primera sesión de entrenamientos libres será mucho más importante de lo habitual.

Los equipos tendrán que comprobar cuánto se degradan realmente los tres compuestos, especialmente el blando C4, y decidir rápidamente cómo repartir sus juegos para el resto del fin de semana.

Si el neumático blando muestra una degradación elevada, las escuderías podrían optar por reservar más juegos de duro C2 para la carrera. En cambio, si el desgaste resulta limitado gracias a la baja abrasión del asfalto, podrían abrirse alternativas más agresivas.

El tiempo perdido estimado en una parada en boxes será de unos 25 segundos, otro dato que tendrá peso a la hora de decidir si merece la pena intentar estrategias con más de una parada.

Pirelli también fija las presiones mínimas iniciales en 26,5 psi delante y 25,5 psi detrás, aunque en ambos casos podría elevarse en un psi tras los Libres 2 dependiendo de los datos recogidos.

Un circuito duro lateralmente, pero no por abrasión

Los números dibujan un Madring bastante particular.

Pirelli otorga al circuito un nivel 3 de 5 en tracción, 3 de 5 en frenada y 4 de 5 en energía lateral. El estrés sobre los neumáticos queda igualmente en 3 sobre 5, mientras que la abrasión es solamente de 2 sobre 5.

Todo ello encaja con un trazado de 5,416 kilómetros y 57 vueltas, para una distancia total de carrera de 308,524 kilómetros.

El primer sector será especialmente rápido, antes de entrar en una zona con curvas de media y baja velocidad. Después llegará La Monumental y, en el último sector, varios giros de 90 grados que pueden recordar a Bakú.

El circuito también presenta desniveles importantes. El punto más elevado se encuentra cerca de la curva 7, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, mientras que entre las curvas 2 y 7 existe una diferencia de altitud de aproximadamente 26 metros.

El calor no debería ser el principal problema

Otro factor que Pirelli vigilará será la temperatura, aunque las previsiones no apuntan a un fin de semana especialmente extremo.

Las temperaturas ambientales deberían moverse alrededor de los 30 grados, sin un calor excesivo que complique aún más la gestión térmica de los neumáticos.

Por eso, la gran incógnita no será tanto la temperatura como la combinación de asfalto nuevo, evolución de pista y cargas muy elevadas en determinadas curvas.

Pirelli lleva aproximadamente tres años trabajando en este circuito. Primero utilizó los datos facilitados por los diseñadores para simular las trayectorias y las fuerzas sobre los neumáticos y, una vez terminado Madring, sus ingenieros recorrieron físicamente el trazado para medir la macro y microrrugosidad del asfalto.

Ahora llega el momento de comprobar cuánto se parecen todas esas simulaciones a la realidad.

Y en un circuito completamente nuevo, los primeros kilómetros del viernes pueden acabar siendo decisivos para entender qué neumático será el que mande el domingo.