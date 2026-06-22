La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

McLaren y Red Bull siguen a la espera de que se fije una fecha para la audiencia ante el Tribunal Internacional de Apelación después de mostrar su desacuerdo con la decisión de los comisarios del Gran Premio de Mónaco de devolverle a Pierre Gasly su podio en Fórmula 1. Esto es todo lo que ocurrirá a partir de ahora.

Cómo se llegó a esta situación

Durante el Gran Premio de Mónaco de este mes, varios pilotos recibieron sanciones de tiempo por exceder el límite de velocidad en el pitlane, entre ellos Gasly, su compañero en Alpine Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell y Lewis Hamilton.

Posteriormente se descubrió que esas infracciones habían sido falsas alarmas, provocadas por un error en un bucle de cronometraje situado al inicio de la singular entrada al pitlane de Mónaco. Todos los pilotos, excepto Gasly, ya habían cumplido sus sanciones durante la carrera, mientras que el francés recibió una doble penalización de cinco segundos al cruzar la meta, lo que le hizo caer de la tercera a la séptima posición.

A raíz de ese error en el sistema de cronometraje, Alpine solicitó un Derecho de Revisión sobre ambas sanciones y, durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, los comisarios de la FIA decidieron anularlas, devolviendo a Gasly al podio. Eso relegó al piloto de Red Bull Isack Hadjar a la cuarta posición y también perjudicó a Piastri, ya que el australiano sí había cumplido su sanción durante la carrera. La semana pasada, ambos equipos decidieron iniciar un procedimiento de apelación.

¿Contra qué han apelado McLaren y Red Bull?

El martes 16 de junio, McLaren anunció que había apelado los documentos 99, 100 y 101 del Gran Premio de Mónaco, es decir, la restitución del podio de Gasly, así como la clasificación actualizada de la carrera y las clasificaciones de los campeonatos.

McLaren considera problemático que la decisión de los comisarios haya terminado beneficiando a Gasly por no haber cumplido sus sanciones durante la carrera, mientras que Piastri y otros pilotos sí pagaron las consecuencias de unas penalizaciones que posteriormente se demostraron erróneas.

"Si bien respetamos plenamente los procesos judiciales de la FIA y el papel de los comisarios, creemos que este caso plantea cuestiones importantes relacionadas con la equidad deportiva, la consistencia reglamentaria y la integridad de la competición", afirmó el equipo.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La escudería añadió: "La posterior eliminación de las sanciones crea una situación en la que algunos competidores salen perjudicados por haber actuado de acuerdo con las normas y las decisiones de los comisarios. Un resultado así corre el riesgo de generar desigualdad deportiva y socavar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA".

Como reveló Motorsport.com, Red Bull Racing también apeló el resultado modificado debido a su preocupación por las implicaciones deportivas de una decisión sin precedentes por parte de los comisarios.

¿En qué se diferencia esta protesta del Derecho de Revisión de Mercedes?

McLaren y Red Bull no son los únicos preocupados. Varias escuderías han expresado en privado y en público su inquietud por el precedente que deja la restitución de Gasly.

Existe el temor de que este caso incentive a los pilotos a no cumplir sanciones durante la carrera y tratar de impugnarlas posteriormente, ya sea por exceso de velocidad en el pitlane o por cualquier otra infracción, algo que podría tener un gran impacto estratégico.

El lunes 15 de junio, Mercedes solicitó su propio Derecho de Revisión después de que la sanción de Russell arruinara su carrera en Mónaco, dejándole fuera de los puntos. Tras la restitución de Gasly y la admisión del error de cronometraje, Mercedes quiso estudiar si existía alguna posibilidad de anular también las sanciones de Russell.

La diferencia es que un Derecho de Revisión lo examinan los mismos comisarios del evento original, generalmente mediante videoconferencia. Además, el equipo debe presentar pruebas significativas, relevantes y que no estuvieran disponibles en el momento de la decisión inicial.

Sin embargo, tras mantener conversaciones con la FIA y la Fórmula 1, y al comprobar que revertir las sanciones de Russell era imposible, Mercedes retiró su solicitud el viernes por la noche. "Las conversaciones posteriores mantenidas con la FIA y la Fórmula 1 han demostrado su determinación para revisar las circunstancias únicas surgidas en el Gran Premio de Mónaco y abordar de forma proactiva los factores que las provocaron", explicó Mercedes.

"Ante esta clara determinación, hemos concluido que continuar con nuestra solicitud de Derecho de Revisión no beneficiaría ni a nuestro equipo ni al deporte, por lo que hemos decidido retirarla".

George Russell, saw his Monaco Grand Prix derailed after failing to serve his speeding penalty. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

¿Qué es el Tribunal Internacional de Apelación?

McLaren y Red Bull han ido un paso más allá al recurrir la anulación de las sanciones de Gasly.

El primer paso fue presentar una intención de apelación, algo que debe hacerse dentro de la primera hora tras la decisión original y que concede posteriormente 96 horas para confirmar si se continúa o no con el proceso.

Al formalizar la apelación y abonar una tasa de 5.000 euros más un depósito de 20.000 euros, ambos equipos llevarán ahora el caso ante el Tribunal Internacional de Apelación (ICA) de la FIA, con sede en Ginebra.

El ICA es el máximo órgano independiente de apelación del automovilismo. Tiene autoridad para confirmar, modificar o anular sanciones impuestas inicialmente por los comisarios de un evento.

Según la FIA, este tribunal "resuelve disputas presentadas por cualquiera de las Autoridades Deportivas Nacionales del automovilismo en todo el mundo o por el presidente de la FIA. También puede resolver disputas no deportivas planteadas por organizaciones automovilísticas nacionales afiliadas a la FIA".

Se trata de un organismo independiente de la estructura principal de la FIA y está compuesto por 36 jueces elegidos en la Asamblea General de la federación. De ese grupo, al menos tres magistrados serán designados para este caso por la presidenta del ICA, actualmente Lauren Anselmi, de Mónaco, quien además presidirá la audiencia.

¿Cuándo avanzará el caso?

Los apelantes, en este caso McLaren y Red Bull, disponen de hasta 15 días para presentar los fundamentos de su apelación. Estos deben enviarse por correo postal y electrónico tanto en francés como en inglés, detallando los argumentos, la solución que solicitan y las pruebas y documentos que pretenden aportar. Según se entiende, este trámite ya se ha completado.

Posteriormente, la parte demandada —normalmente la propia FIA, como organismo que designó a los comisarios de Mónaco— dispone de otros 15 días para responder.

Después deberá transcurrir un periodo mínimo de 15 días entre la respuesta y la celebración de la audiencia. McLaren y Red Bull todavía no han sido convocados oficialmente, por lo que se espera que la vista tenga lugar en algún momento de julio.

Durante la audiencia pública, ambas partes expondrán sus argumentos. El tribunal también podrá escuchar a testigos o expertos si lo considera necesario antes de permitir las alegaciones finales de cada parte.

A continuación, la presidenta anunciará la fecha aproximada en la que se conocerá el veredicto, tras lo cual los jueces deliberarán a puerta cerrada.

La decisión final, que podrá confirmar, reducir o eliminar definitivamente la sanción de Gasly en el Gran Premio de Mónaco, se adoptará por mayoría simple. En caso de empate, la presidenta tendrá voto de calidad. Posteriormente, el fallo será comunicado tanto a la FIA como a todas las partes implicadas.