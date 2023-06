Análisis: la diferencia de ritmo entre Ferrari y Mercedes en España

El Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 era una cita importante para Ferrari, no decisiva porque no era el único sitio en el que introducirían sus actualizaciones, pero era un punto de inflexión para saber si podrían seguir el ritmo a sus rivales. Los de Maranello estuvieron en busca de respuestas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que ya no tiene la chicane final que tanto castigaba a las suspensiones, por lo que se debía encontrar un equilibrio.

La compleja pista puso de manifiesto los males de un SF-23 para el que no existe una fórmula mágica y que, claramente, necesita crecer para poder pelear por cosas importantes y ser segundos a final de año. Aunque la diferencia respecto a Mercedes fue muy grande, no fue una sorpresa porque los alemanes ya habían demostrado ser buenos en curvas rápidas, lo que se ha confirmado con la versión 'B' del W14, ya con pontones.

Además de las ya clásicas dificultades de los sábados para los teutones, siguen teniendo una buena recuperación los domingos, tanto como para ser capaz de rivalizar con Red Bull, como ocurrió en Miami. No obstante, la cita española fue un monólogo para Max Verstappen, con lo que dejó a Mercedes, Ferrari y Aston Martin peleando por un segundo lugar en el que los de Silverstone se fueron borrando poco a poco.

La lucha por la plata es un sube y baja, en función de las características de los circuitos, como ya se pudo comprobar en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde los italiano se hicieron con la pole position, aunque Carlos Sainz reconoció que las mejoras están destinadas a incrementar "el rendimiento a media y baja velocidad" para garantizar que pueden encontrar una buena puesta a punto.

Desde ese punto de vista, la prueba en Barcelona arrojó unos números positivos para Ferrari, puesto que el monoplaza no fue un desastre en las zonas lentas, pero no fue suficiente como para compensar la falta de opciones en tandas largas con los neumáticos y las evidentes carencias aerodinámicas en las secciones rápidas. No dista mucho de los visto en Miami, con el agravante de que en España tuvo más importancia la gestión de las gomas, lo que aumentó la diferencia con respecto a Mercedes.

Comparación de las tandas de neumáticos en Barcelona

Tomando como referencia al piloto español, que partió desde la segunda posición, se puede ver que no sufrió en el tiempo por vuelta, señal de que intentó mantener un ritmo constante para limitar la degradación. El aspecto crucial fue no poder igualar la velocidad de los Mercedes en un momento en el que se le pidió por la radio mejorar sus registros para tener una ventana de tres segundos con respecto a Lewis Hamilton, cerrando la puerta a un posible undercut.

Ya después de diez giros, el madrileño mostraba signos de graining en el tren delantero y, en una pista en la que es clave, tener que lidiar con ese fenómeno puede penalizar en el ritmo. A eso hay que sumarle que el coche del Cavallino Rampante ha mostrado dificultades para limpiar ese graining, algo que deben revisar en la fábrica para encontrar el punto de equilibrio adecuado.

Comparación del ritmo entre Sainz y Hamilton

Si se mira la telemetría de la vuelta 12, se puede ver cómo Sainz era incapaz de seguir el ritmo del heptacampeón en las zonas rápidas como la curva 9 o en el último sector, teniendo que forzar más las gomas, aunque eso no solo ocurrió en el primer stint con los blandos, sino también en el segundo y el tercero.

Después de cada parada, que se adelantaba por miedo a verse superado por sus rivales, el neumáticos ayudaba a compensar las deficiencias en las secciones veloces, pero no conseguía igualar a Mercedes, ni siquiera cuando estaban con gomas usadas. A medida que pasaban los giros, la ventaja que en teoría proporcionaba rodar con los Pirelli más jóvenes, se perdía con la dupla de los británicos.

"Nuestro rendimiento a alta velocidad no ha sido bueno desde el inicio de la temporada, desde Australia hemos tenido problemas con el equilibrio, el porpoising y otras cosas, así que queremos centrarnos en eso y ver si podemos mejorarlo, porque como habéis visto, a baja velocidad no va mal", dijo Carlos Sainz durante el sábado.

Comparación del segundo stint

También se hizo hincapié en esos conceptos tras la carrera: "Sabemos que el ritmo el domingo y en las curvas rápidas son nuestros puntos débiles, en un circuito de alta degradación y en una carrera a dos paradas, hemos intentado gestionar eso tratando de alcanzar los objetivos de los stints, pero en algunos casos, no lo hemos conseguido".

"Sinceramente, me he pasado toda la carrera gestionando los neumáticos porque sabemos que somos peores en eso en esta pista con alta degradación, no podía apretar", dijo el español una vez finalizado el gran premio.

Si bien es cierto que habrá que entender y optimizar el monoplaza, el nuevo suelo no ha borrado los problemas de la configuración anterior, que pesaba más en Barcelona que en otros trazado. Si a eso unimos la imprevisibilidad al volante que notan los pilotos, fruto de los constantes saltos de un extremo a otro del SF-23 en cuanto al rendimiento, emergen las áreas en las que el coche necesita más trabajo.

