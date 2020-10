¿Por qué Ferrari no acepta la visión de Red Bull sobre los motores?

En Maranello no están dispuestos a seguir la propuesta que han puesto encima de la mesa entre Red Bull y Mercedes. El equipo de Milton Keynes busca un cambio de reglas para que las unidades de potencia de 2022 a 2025 queden congeladas.

Después de que Honda anunciase su salida de la Fórmula 1 para finales de 2021, la marca de las bebidas energéticas busca quedarse con la estructura técnica de la compañía nipona para continuar gestionando sus propios motores durante los próximos años. Pero, para ello quieren que el desarrollo se detenga y así no arriesgarse a verse rezagados ante los avances de los otros fabricantes.

Ante este movimiento, Christian Horner y Helmut Marko habrían buscado el apoyo de Mercedes, quienes verían este movimiento como un ahorro importante de recursos sin afectar su liderazgo en la parrilla.

Dada la situación por la que el mundo atraviesa por la pandemia de COVID-19, Ferrari ha aceptado restricciones a la evolución de los monoplazas y motores en 2020-2021 con el objetivo de limitar costes, así como minimizar el impacto económico sobre algunos equipos.

Pero en la Scuderia no quieren ir más allá de las medidas que ya están impuestas para no distorsionar el ADN de la Fórmula 1: las altas esferas de Red Bull apelan a la nivelación del rendimiento de las unidades de potencia, pero supondría gastar cantidades desorbitadas para no tener ninguna ventaja de rendimiento.

Sería bueno, entonces, llegar al monomotor, pero los grandes premios no son sinónimo de ello, sobre todo porque esto alejaría a otros fabricantes de querer entrar en la categoría.

De hecho, el impactante anuncio de la retirada de Honda ha puesto a la F1 bajo una luz negativa, pero hay que enfatizar que se basa en una falacia: el fabricante japonés quiere ser libre de carbono en 2050, cuando la F1 ha programado ese hito para 2030.

Sin perjuicio de la libertad de todos para definir su propia estrategia industrial, no es aceptable justificar la falta de resultados con temas que nada tienen que ver con la competición.

El daño que se genera a la F1 es grande y por ello no se puede distorsionar para convertirse en una Fórmula Indy europea, a pesar de los intentos de Red Bull. Marko y Horner amenazan con dejar la categoría si Liberty Media no actúa para equilibrar el rendimiento del motor.

Ferrari, por otro lado, no solo por la necesidad de cerrar la distancia con Mercedes, espera que la innovación sea uno de los temas que se introducirán en los motores del futuro y la F1 no puede permitirse esperar hasta 2026 para cambiar las reglas.

Es necesario encontrar claves de investigación que generen un impacto en los productos destinados al consumidor final, para que los costes de investigación no estén enfocados solo en ganar carreras, sino también en contribuir en los vehículos de calle para que sean libres de carbono con soluciones experimentales.

Y así, el Cavallino se encuentra en una posición alternativa a la de Red Bull: Maranello quiere adelantar la introducción de motores que utilizan combustibles sostenibles para 2023.

Se habla de gasolinas sintéticas no derivadas del petróleo, ni de biocombustibles. Estos son dos temas de desarrollo interesantes, pero con enfoques y soluciones totalmente diferentes y con importantes implicaciones en el motor.

Pero no solo se trata de eso, sino de definir en qué unidades de potencia se creará el futuro, quizás aprovechando al máximo la parte eléctrica y un poco menos la parte endotérmica, tratando de reducir gastos.

Es posible que en Portimao haya una reunión para discutir este espinoso tema en el que la F1 se jugará un pedazo importante de su futuro: aunque todavía no esté operativo, será mejor que Stefano Domenicali, futuro CEO de Fórmula 1, sea parte del proceso de cambio, dado que él entrará en funciones en pocos meses.

Parece evidente que las posiciones de Ferrari y Red Bull no son conciliables: si se aceptara la visión del Cavallino, Milton Keynes tendrá que renunciar a seguir con los motores Honda y buscar las opciones de volver a colaborar con Renault o reabrir contactos con Ferrari, dado que Mercedes ya ha formalizado su negativa.

