¿Y si el nuevo Aston Martin y Alonso son la clave del mercado de 2027?

Dentro de unos días debutará en pista la versión B del AMR26, el monoplaza con el que Aston Martin ha afrontado una primera mitad de temporada muy por debajo de las expectativas. Hay quien habla de una profunda evolución y quien incluso sostiene que se trata de un coche completamente nuevo, teniendo en cuenta que el proyecto ha vuelto a superar todos los crash test, una señal de que las modificaciones han afectado a los puntos clave del monoplaza.

El estreno de un coche tan revisado ya es, por sí solo, una noticia importante, pero en este caso podría tener consecuencias que van mucho más allá de la pista.

Un Aston Martin muy alejado de lo que debía haber sido ha bloqueado planes, modificado estrategias y abierto escenarios que hace apenas unos meses parecían impensables. El AMR26B está llamado a marcar un antes y un después: si su rendimiento está a la altura de las expectativas, el proyecto podrá retomar el camino que se truncó bruscamente en las primeras carreras de la temporada, cuando quedó claro que el potencial previsto por los ingenieros no se traduciría en los resultados esperados.

El primer efecto afectaría a Fernando Alonso. Un Aston Martin competitivo de nuevo, incluso antes de la llegada de la evolución de la unidad de potencia Honda, haría muy probable que el español siguiera en el equipo también en 2027.

Aunque Alonso dijo lo contrario: Fórmula 1 Por qué el futuro de Alonso depende más de la F1 que de Aston Martin

Resultaría difícil imaginar a Alonso marchándose justo cuando el proyecto "Newey-Honda" empezara por fin a mostrar su verdadero potencial. Lawrence Stroll recuperaría la confianza en la inversión realizada y los primeros seis meses de la temporada podrían quedar como un simple paréntesis para olvidar.

Foto de: Honda

Sin embargo, cuando se pone en pista un monoplaza tan profundamente revisado no existen garantías. Si el AMR26B no confirma las expectativas, las consecuencias podrían ir mucho más allá de los resultados deportivos. Para Aston Martin supone, en muchos aspectos, una última oportunidad, y el primer asunto que podría resolverse sería precisamente el futuro de Alonso.

No es ningún secreto que el bicampeón del mundo también contempla la posibilidad de poner fin a su carrera en Alpine, un escenario adelantado por Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona. Una opción que podría hacerse realidad si Fernando no percibe señales claras de recuperación.

La operación no sería sencilla, sobre todo por el elevado salario del asturiano, pero el nuevo acuerdo de patrocinio con el grupo Gucci podría ofrecer a Alpine un mayor margen económico para cerrar un acuerdo.

Precisamente de ese posible movimiento podría surgir el primer gran efecto dominó del mercado. Durante el fin de semana de Spa-Francorchamps, Franco Colapinto fue visto cenando con el jefe del equipo Williams, James Vowles, y el sábado por la mañana trascendió que también había tenido lugar una nueva reunión entre representantes de ambas partes. Un movimiento que podría cobrar sentido si Alonso decidiera finalmente fichar por Alpine. En ese escenario, Colapinto perdería el asiento que ocupa actualmente en el equipo francés y un regreso a Williams se convertiría en una solución lógica.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En ese momento solo quedaría por resolver la última pieza del puzle: encontrar al piloto que heredaría el asiento de Alonso en Aston Martin. En los últimos días ha vuelto a sonar con fuerza el nombre de Carlos Sainz, aunque en el paddock también se señala a Esteban Ocon como un posible candidato, ya que estaría destinado a salir de los planes de futuro de Haas. Sainz sigue siendo relacionado también con Audi, aunque por ahora Nico Hülkenberg tiene contrato hasta finales de la temporada 2027.

Ese acuerdo no sería un obstáculo insalvable, pero sí convertiría cualquier operación en mucho más costosa.

El debut del AMR26B amenaza, por tanto, con convertirse en uno de los momentos más importantes de la temporada también fuera de la pista. Del nivel de competitividad del nuevo Aston Martin podría depender no solo el futuro del proyecto de Silverstone, sino también el primer gran efecto dominó que marcará el mercado de pilotos de 2027.