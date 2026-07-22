Williams teme que sus mejoras de Bakú no solucionen su verdadero problema

De las expectativas a la decepción. Porque, aunque quizá no se esperaba que Williams luchara por las victorias, sí había una enorme confianza en el proyecto de cara a esta temporada, tanto desde fuera como, sobre todo, dentro del propio equipo.

Lo cierto es que el curso de la escudería británica está siendo cualquier cosa menos memorable. Un monoplaza que nació con numerosos problemas: varios kilos de sobrepeso, un chasis que probablemente necesita una profunda revisión —el FW48 ya tuvo dificultades para superar los crash test durante el invierno— y, sobre todo, una evidente falta de carga aerodinámica.

Las razones de estas dificultades ya fueron explicadas por el jefe del equipo, James Vowles, durante el Gran Premio de Gran Bretaña. El exresponsable de Mercedes reconoció entonces que todavía no habían identificado con precisión todas las modificaciones necesarias en el coche y tampoco se mostró especialmente optimista respecto a una mejora del rendimiento a corto plazo.

Ahora son los propios pilotos quienes respaldan esa versión. En especial Alex Albon, que terminó 15º en Spa, y que ha desvelado que la situación en Grove podría ser incluso más compleja de lo que parecía al inicio de la temporada.

Si en un primer momento el gran problema parecía ser el exceso de peso del coche —sin duda uno de los factores clave de la falta de rendimiento delFW48—, en las últimas semanas el foco se ha desplazado hacia otros aspectos que siguen impidiendo que el monoplaza sea competitivo.

La razón es que, gracias a las últimas actualizaciones introducidas por Williams, el peso del coche se ha reducido de forma considerable. Sin embargo, el rendimiento en pista apenas ha mejorado, una señal de que las dificultades del equipo son mucho más profundas y van mucho más allá de una simple reducción de peso.

Por ello, la situación es especialmente preocupante. Si el equipo no encuentra la causa real de sus problemas, el nuevo paquete de mejoras previsto para el Gran Premio de Azerbaiyán podría tener un efecto muy limitado.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Fue precisamente sobre este asunto sobre el que habló el piloto tailandés, confirmando las preocupaciones que ya había insinuado su jefe de equipo:

"Todavía estamos haciendo pruebas. Estamos intentando entender por qué el coche es tan lento. Estamos descubriendo cosas nuevas. Ya no es solo el peso el problema. A medida que quitamos peso al monoplaza, las diferencias siguen siendo las mismas, mientras que los demás equipos siguen mejorando".

"Si no encontramos una solución antes de Bakú, creo que seguiremos al fondo de la parrilla incluso con las actualizaciones. Así que tenemos que seguir entendiendo cómo mejorar el rendimiento de este coche".

Las peticiones de Albon para que el equipo actúe de inmediato se suman a los reiterados mensajes de su compañero Carlos Sainz y de su entorno, frustrados porque las promesas realizadas antes del inicio de la temporada no se han cumplido.

La frustración de los pilotos también aumenta porque los problemas del coche quedan parcialmente ocultos durante las primeras vueltas de carrera, lo que les hace pensar que pueden competir con la zona media antes de perder terreno de forma progresiva.

"Sí, es otra de esas carreras en las que sales bien y durante las primeras cinco o seis vueltas parece que tienes el mismo ritmo que los equipos de mitad de parrilla. Pero, de repente, ellos aceleran y tú mantienes el mismo ritmo, así que empiezas a perder terreno. Y lo sigues perdiendo durante toda la carrera".

Además de los problemas de rendimiento, el lado del garaje de Albon también tuvo que afrontar diversos inconvenientes técnicos durante el fin de semana en las Ardenas. Entre la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación, el equipo detectó varios problemas en su monoplaza y se vio obligado a sustituir diferentes componentes.

"Entre la FP3 y la clasificación dimos un paso atrás, especialmente en mi coche. Detectamos algunos problemas y sustituimos varias piezas entre la FP3 y la clasificación".

"Así que perdimos esos componentes. Tendremos que hacer algunos cambios. Además, estamos reparando esas piezas para poder reutilizarlas".

En Grove sigue acumulándose la mala suerte —aunque precisamente en esa zona la lluvia nunca suele faltar— y la esperanza de los pilotos es que el equipo consiga resolver el rompecabezas que lleva meses ocupando a sus ingenieros antes de la llegada de las próximas actualizaciones, para evitar que la temporada quede todavía más comprometida.