Cómo la remontada de Spa se convirtió en la mejor carrera de Hadjar con Red Bull

Un sábado prácticamente dedicado a ayudar a Max Verstappen con el rebufo, una salida desde la última posición y un domingo como protagonista con un sexto puesto que cuenta mucho más de lo que parece. No es habitual que un piloto que entra dos veces en boxes en las dos primeras vueltas acabe sexto bajo la bandera a cuadros, pero eso fue exactamente lo que consiguió Isack Hadjar en Spa-Francorchamps.

El francés partía desde el fondo de la parrilla debido a la penalización por sustituir la unidad de potencia de su monoplaza y tomó la salida con un juego de neumáticos duros para mantener abiertas distintas opciones estratégicas. Si no aparecía un Safety Car, la idea era alargar el primer stint a la espera de una neutralización.

Sin embargo, si la carrera se neutralizaba muy pronto por algún incidente, también se abrirían interesantes oportunidades estratégicas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La salida del Safety Car tras el abandono de George Russell creó un escenario especialmente favorable, también para Red Bull, que decidió llamar inmediatamente a Hadjar para montar un nuevo juego de neumáticos medios.

No obstante, en la vuelta siguiente el francés volvió a entrar en boxes para montar otro juego de neumáticos duros, el segundo disponible (ya que los equipos habían reservado dos juegos precisamente pensando en la posibilidad de un Safety Car durante la carrera).

La idea era cumplir de inmediato con la obligación de utilizar dos compuestos diferentes aprovechando que, bajo Safety Car, la pérdida de tiempo era mínima. Después, todo quedaría en función de cómo evolucionara la prueba.

En la práctica, eso significaba que en la parada de mitad de carrera Hadjar podía volver a los neumáticos medios o montar de nuevo el juego de duros con el que había iniciado la carrera y llegar hasta la meta atacando al máximo. Una estrategia que terminó funcionando, ya que el francés optó por regresar al compuesto duro, con el que se había sentido mucho más cómodo que Max Verstappen.

"El objetivo era tener más opciones más adelante. Perdimos algunas posiciones, pero sabíamos que las recuperaríamos bastante rápido. Nos dio la flexibilidad de elegir más adelante. Escogí los duros, que eran los que prefería, y funcionó", explicó Hadjar tras la carrera, aunque reconoció que incluso él se sorprendió con la doble parada.

"Yo también estaba un poco desconcertado con las paradas. Después de unas vueltas entendí por fin por qué lo habíamos hecho. Debo admitir que reaccioné un poco tarde. Pensaba: '¿Por qué he arriesgado tanto? Tendríais que habérmelo dicho, me habría quedado último', pero obviamente no podíamos saber que iba a salir un Safety Car. Fue un poco frustrante, pero al final dio resultado".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Marc Fleury

A partir de ahí, Hadjar completó lo que, en la práctica, fue una carrera a una sola parada. Su última visita a boxes llegó durante un periodo de Virtual Safety Car, motivo por el que había sido tan importante cumplir antes con la norma de los dos compuestos. Gracias a ello pudo ahorrar varios segundos en la parada y volver a montar un juego de neumáticos duros.

Una actuación que, por ritmo y solidez durante todo el fin de semana, llevó a Laurent Mekies a definirla como la mejor carrera de Hadjar desde su llegada a Red Bull, tanto por radio como posteriormente en las habituales entrevistas tras la prueba.

"Sin duda ha sido su mejor carrera con nosotros", comentó con entusiasmo el jefe del equipo de Milton Keynes.

"Sinceramente, no se trata solo de un pico aislado. Está mostrando una mejora constante carrera tras carrera en términos de velocidad. Cada vez que sale a pista ofrece un rendimiento superior. Hoy ha dado otro paso adelante y este fin de semana ha supuesto un progreso adicional, porque fue rapidísimo desde los primeros entrenamientos libres".

"Y sí, apostamos por una estrategia un poco inusual que, gracias también al momento en el que apareció el VSC, le dio la oportunidad de batir, básicamente, a Norris. Así que salió bien. Estuvo muy, muy sólido. Su ritmo era de podio. Estamos realmente muy satisfechos con su progresión".