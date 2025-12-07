La estrategia en Abu Dhabi: ¿Cómo influirán los neumáticos en el título 2025?

Este domingo, el Gran Premio de Abu Dabi será el escenario de un duelo a tres bandas por el título de Fórmula 1, el primero de ese tipo en 15 años.

En ella participarán dos pilotos del equipo McLaren -Lando Norris y Oscar Piastri- y el piloto de Red Bull Max Verstappen.

El jefe de Pirelli F1, Mario Isola, explicó el sábado que una estrategia a una parada "es la más rápida sobre el papel" en el Yas Marina Circuit, con un primer stint con medios y un segundo con duros.

En ese caso, los tres pilotos estarían en igualdad de condiciones, ya que todos tienen al menos un juego de medios y otro de duros nuevos.

Lo mismo ocurre con la estrategia de duros/blandos, ligeramente más lenta, ya que tienen la misma cantidad de blandos usados, ya que el compuesto de las líneas rojas lo utilizaron en la clasificación.

Donde las cosas se ponen interesantes - especialmente si el graining de los neumáticos es un problema - es en el caso de dos paradas, que podrían ser medio/duro/medio, medio/duro/duro, o medio/duro/blando.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

"Si tienes un graining que es un quebradero de cabeza o difícil de gestionar, normalmente pasas de una situación de una parada a una de dos con bastante facilidad", señaló Isola. "Porque la degradación que genera el graining no se puede gestionar. Así que poco se puede hacer. Con la degradación térmica se puede controlar, pero con el graining es mucho más difícil".

"Está claro que aquí quieren proteger el neumático trasero. Porque necesitas una buena tracción, así que empujan más la parte delantera y generan graining. Pero para la carrera, con algo de gestión del ritmo, creo que es posible mantener el graining a un nivel que les dé la posibilidad de planificar una estrategia a una parada."

La principal diferencia a la hora de hacer dos paradas es que ambos McLaren F1 llevan dos juegos de duros y uno de medios, mientras que para Verstappen es al revés: un juego de duros, dos de medios.

"Es interesante que McLaren haya decidido mantener dos juegos de duros para la carrera", comentó Isola. "Así que si hay un coche de seguridad o cualquier otra razón por la que tienen que pasar de una parada a dos paradas, tienen un juego extra de duros, mientras que los otros equipos punteros tienen dos juegos de medios. Así que tienen un enfoque ligeramente diferente si hay algún tipo de interrupción durante la carrera".

"Cuando les vi el viernes manteniendo los dos juegos de duros, la idea era que querían jugar en un modo conservador para asegurarse de que tienen el rendimiento adecuado durante la carrera. Pero el medio no está lejos del duro, no es una situación completamente diferente."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Por último, un factor que será igual de importante -y podría resultar aún más crucial- será el papel de Yuki Tsunoda.

El piloto de Red Bull Racing, degradado para 2026 dijo que estaba dispuesto a "comprometer" su estrategia para ayudar a Verstappen, es decir, retrasar su primera parada en boxes todo lo que pueda.

Entonces, los pilotos de McLaren tendrían dos opciones: hacer lo propio hasta tener suficiente hueco para reincorporarse por delante del segundo Red Bull, o entrar a boxes en el mejor momento teórico -sobre todo si necesitan cubrir a Verstappen por una u otra razón- pero tienen que adelantar en pista a un peleón Tsunoda.

Es un buen momento para recordar cómo la ventaja de Lewis Hamilton respecto a Verstappen se redujo de nueve a dos segundos cuando le taponó magistralmente Sergio Pérez en el mítico duelo de 2021....

Información adicional de Ronald Vording

