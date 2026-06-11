El presidente de la FIA propone reducir el peso de los F1 en casi 150 kg para 2031

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha reiterado una y otra vez su compromiso con el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1 en un futuro próximo, y ahora ha esbozado una visión más amplia que también implicaría una reducción drástica del peso de los monoplazas.

Los actuales monoplazas de Fórmula 1 de 2026 tienen un peso mínimo de 768 kg. Aunque la nueva normativa de la FIA ya ha logrado reducir esa cifra en comparación con la generación anterior, Ben Sulayem cree que se puede hacer mucho más.

El peso mínimo de la Fórmula 1 ha aumentado constantemente durante la última década como resultado de varios factores, entre los que se incluyen coches los más grandes, unidades de potencia híbridas cada vez más sofisticadas, estructuras de choque bastante más resistentes y sistemas de seguridad que han ido llegando.

Ben Sulayem reconoció que los requisitos de seguridad han contribuido a esta tendencia, pero sigue creyendo que la F1 puede volver a los niveles de peso de hace unos 15 años.

"¿Qué es lo peor de los coches actuales?", dijo en una entrevista con la cadena francesa Canal+. "La complejidad, más dinero, gastos y también un coche demasiado grande. ¿Qué significa un coche grande y pesado? Significa que no es seguro".

"Añadimos 50 kilogramos por motivos de seguridad. Pero ahora me gustaría ver un coche completo, que pese menos de 650 kilogramos. Mi objetivo es 630", explicó.

Alcanzar esa cifra manteniendo los estándares de seguridad actuales supondría un gran reto de ingeniería. Incluso alcanzar el objetivo más amplio del presidente de la FIA de coches por debajo de los 650 kg requeriría una reducción de más de 100 kg en comparación con el reglamento actual.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem Foto de: EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Ben Sulayem cree que una fórmula de motor simplificada podría ayudar a que eso sea posible, con futuras normativas que reduzcan el papel de los componentes eléctricos en la unidad de potencia. Eso significaría, en la práctica, baterías más ligeras y una contribución híbrida menor que la actual, ya que el presidente de la FIA prevé que la electrificación represente alrededor del 10% de la potencia total.

"El V8 tiene que llegar", afirmó. "Se obtiene la potencia del motor de combustión interna, de unos 760 caballos, con un 10% de electrificación. Eso le daría el sonido. Sería mucho más barato. Y la I&D, la investigación y el desarrollo, mucho más baratos también".

"Como motor por sí solo, mucho más ligero, agradable, y el sonido llegará a los fans".

Según la visión de Ben Sulayem, la Fórmula 1 mantendría un elemento de electrificación, pero reduciría significativamente su papel en comparación con las actuales unidades de potencia híbridas, lo que ayudaría a reducir los costes y el peso.

El presidente de la FIA también argumentó que el regreso a los motores V8 atmosféricos no iría en detrimento de las ambiciones medioambientales del deporte, ya que la F1 pasará a utilizar combustibles totalmente sostenibles según la normativa de 2026.

"Tienes a los equipos. Tienes la estabilidad financiera de la carrera. ¿Y con qué corres? Con combustible sostenible", afirmó. "Quiero decir, no veo dónde podemos equivocarnos", concluyó el presidente de la FIA.