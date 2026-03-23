Ecclestone no ve lógica a la salida de Wheatley de Audi para ir a Aston Martin

La Fórmula 1 vive una de esas semanas sin carreras en las que, lejos de apagarse, el ruido del paddock se dispara. Y esta vez, el epicentro ha sido la inesperada salida de Jonathan Wheatley del proyecto Audi, un movimiento que ha sacudido el mercado… y que ni siquiera Bernie Ecclestone termina de entender.

El histórico dirigente británico, siempre directo, no se anduvo con rodeos al valorar la situación en declaraciones al medio suizo Blick: "Eso es realmente imposible", soltó de entrada. Una frase que resume el desconcierto general ante la marcha de Wheatley tras apenas dos carreras del nuevo proyecto de Audi en Fórmula 1.

La sorpresa es mayúscula. Jonathan Wheatley había asumido el rol de jefe de equipo en Audi con un proyecto ambicioso a largo plazo, compartiendo liderazgo con Mattia Binotto.

El arranque, además, no había sido negativo: el equipo ha mostrado señales prometedoras en este inicio de 2026, especialmente teniendo en cuenta el reto de desarrollar una unidad de potencia propia desde cero.

Por eso, la explicación oficial —"motivos personales"— ha dejado más preguntas que respuestas. Y ahí es donde entra Ecclestone.

La teoría de Ecclestone

Lejos de especular con cuestiones deportivas o estratégicas, el británico redujo todo a un factor mucho más terrenal: "Solo tendría sentido si no le gusta vivir en Suiza y quiere volver a Inglaterra".

Una teoría que, aunque simple, encaja con el contexto personal de Wheatley. El británico pasó años en Red Bull asentado en Milton Keynes, mientras que su nueva etapa en Audi implicaba un cambio de vida en Suiza.

En ese escenario, un posible salto a Aston Martin —equipo con base en Silverstone— cerraría el círculo. Aunque no está confirmado oficialmente, Motorsport.com adelantó que el destino de Wheatley apunta a Aston Martin F1 Team, donde asumiría el rol de team principal.

Un movimiento que implicaría una reestructuración interna clave:Adrian Newey dejaría ese papel para centrarse exclusivamente en el desarrollo técnico del AMR26. Una decisión que tendría lógica en un equipo que necesita reaccionar rápido tras un inicio complicado de 2026, marcado por los problemas de fiabilidad del nuevo motor Honda.

Más allá de la teoría de Ecclestone, el movimiento también puede leerse en clave competitiva. Audi ha dejado claro que su objetivo real está en el largo plazo, con la vista puesta en luchar por victorias hacia el final de la década. Aston Martin, en cambio, necesita resultados antes.

Y ahí, la combinación de Wheatley en el muro y Newey en el diseño puede ser vista como una apuesta inmediata por cambiar el rumbo. Pero para Ecclestone, todo eso pasa a un segundo plano. En un paddock donde cada decisión suele esconder múltiples capas, él lo reduce a algo mucho más simple:

A veces, la Fórmula 1 también va de dónde quieres vivir.