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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos

22 oct 2026 - 25 oct 2026

| Circuit of the Americas, US

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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

F1 en DIRECTO: sigue la FP3 y la clasificación del GP de Estados Unidos con Live Timing

Sigue en vivio y en directo la jornada de sábado del GP de Estados Unidos de F1 2026, en la que se disputarán los Libres 3 (FP3) y la Clasificación. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing con los tiempos.

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De momento, el viernes tuvo un nombre propio: Charles Leclerc. El piloto de Ferrari terminó al frente de las dos sesiones de entrenamientos y llega a este sábado con buenas sensaciones. Para ir entrando en materia, estos fueron los tiempos de los Libres 2

FP2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

1'35.291

S 208.275 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.042

1'35.333

0.042 S 208.183 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+0.189

1'35.480

0.147 S 207.863 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.615

1'35.906

0.426 S 206.940 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.744

1'36.035

0.129 S 206.662 6 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 27

+1.040

1'36.331

0.296 S 206.027 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.082

1'36.373

0.042 H 205.937 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+1.096

1'36.387

0.014 S 205.907 9 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 24

+1.120

1'36.411

0.024 S 205.856 10 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.245

1'36.536

0.125 S 205.589 Ver resultados

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Estamos en territorio estadounidense y eso significa que toca cuadrar bien las agujas del reloj para no perderse nada. Por delante tenemos los Libres 3 y, después, la pelea por la pole en Austin.

¡Apuntad los horarios! Os dejamos aquí todos los detalles y cómo seguir ambas sesiones

Formula 1

Apunta a qué hora es hoy la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos 2026 en Austin este sábado. No te pierdas cómo verla y más detalles.

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¡Muy buenas tardes a todos y todas! Bienvenidos al directo de Motorsport.com España para seguir la jornada del sábado del GP de Estados Unidos de F1. Hoy nos esperan los últimos entrenamientos libres y la clasificación en Austin. En este directo os contaremos todo lo que ocurra en el Circuito de las Américas.

¡Falta una hora para los Libres 3 y arrancamos ya con la previa!

Por: Jose Carlos de Celis

Publicado: 24 oct 2026, 16:28

Vuelta:

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