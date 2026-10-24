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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso: "Al menos estamos en la lucha, y así se disfruta más la carrera"

Fernando Alonso saldrá 13º con las sanciones aplicadas de cara al GP de Estados Unidos de F1 2026, y espera poder aprovecharse y meterse en los puntos.

Jose Carlos de Celis

Editado: 24 oct 2026, 23:19

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso logró meter el Aston Martin en la Q2 del GP de Estados Unidos, pero ahí solo pudo superar a Oliver Bearman cuando le borraron al Haas F1 su tiempo por límites de pista. Sin embargo, el asturiano partirá 12º por penalización de Arvid Lindblad, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, cerca de los puntos.

Apunta:

Resumiendo su clasificación el sábado de Austin, dijo: "Sin duda ha ido un poco mejor que en algunos fines de semana. Aquí nos hemos diferenciado un poco más del Cadillac y del Williams. Creo que este año hemos pasado a la Q2 tres veces y esta es una de ellas.

Así que, sí, un poco más competitivos. Mañana hay que aprovechar algunas sanciones. Quizá salgamos desde la 13º o 14º y veamos qué podemos hacer para terminar en los puntos".

Pese a que finalmente partirá 12º, Alonso admite que eso le sitúa cerca del top 10, pero también con mejores coches por detrás por las penalizaciones. Y cuando le preguntaron por la oportunidad de meterse en la lucha por los puntos, declaró: "Bueno, depende. Obviamente, puede pasar cualquier cosa cuando estás cerca de esa décima posición, pero aún así necesitamos algo de ayuda de los coches que tenemos delante".

"Con las sanciones, sabemos que algunos coches rápidos saldrán desde atrás, pero supondrán una amenaza durante la carrera. Así que, sí, al menos estamos en la lucha. Y cuando estás en la lucha, disfrutas un poco más de la carrera".

Luego, ante los medios, también le preguntaron si era buena posibilidad de puntuar, como en Sepang durante ese GP de Bahrein en Malasia: "A ver, obviamente creo que, por méritos propios, estamos en 15º o 16º, así que ya sabes que mañana vendrán por detrás algunos coches rápidos que supondrán una amenaza, así que tenemos que estar atentos a eso y ver qué rendimiento tenemos".

"A veces los domingos rendimos mejor que los sábados, eso es cierto, y esperemos que mañana sea uno de esos días".

Sobre qué considera que les ha permitido estar delante de los Cadillac y sobre todo de los Williams, y si ha sido por las características del Circuito de las Americas de Austin o a otra cosa, contestó: "Creo que el trazado ha sido una sorpresa positiva; el nivel de competitividad aquí, en comparación con ellos. Hay dos rectas largas, pero, aparte de eso, creo que el resto tiene menos que ver con la unidad de potencia y parece que nos cuesta un poco menos".

Alonso vivió alguna situación tensa por el tráfico, como es habitual en el COTA, y respecto a lo ocurrido esta vez, remató: "Sí, fue caótico en cierto modo; incluso el año pasado aquí nos perdimos la última vuelta porque llegamos tarde al pitlane. Parece una tendencia en este circuito: las buenas vueltas fueron limpias, con buen tráfico, y esas son las que cuentan".

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