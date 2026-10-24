MotoGP GP de Australia

¡Retrasan la jornada de MotoGP del domingo en Phillip Island por mal tiempo!

Las condiciones en el circuito de Phillip Island obligan a atrasar toda la jornada del viernes del GP de Australia de MotoGP 2026.

Jose Carlos de Celis

Editado: 24 oct 2026, 22:23

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Salida de la sprint en Australia

Foto de: Robert Cianflone / Getty Images

Este es el comunicado del campeonato:

"Retraso en la retransmisión de la acción en pista de MotoGP:

Debido a la reducida visibilidad, que afecta a la capacidad de vuelo del helicóptero médico, la actividad en pista de MotoGP en el Gran Premio Red Bull de Australia se retrasará hasta que se produzca una mejora de las condiciones, prevista para alrededor de las 11:00 hora local (las 02:00h de España, una hora antes del cambio de hora).

Se prevé que la primera sesión que tenga lugar sea la sesión de warm up de la categoría de MotoGP, tan pronto como mejoren las condiciones.

Se facilitarán más actualizaciones en cuanto se confirmen".

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