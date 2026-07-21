El difícil reto de Wolff: hacer campeón a Antonelli sin perder a Russell

En el automovilismo suele medirse el trabajo de un jefe de equipo a través de los resultados. Las victorias, los podios, los puntos sumados o la competitividad del coche. Todos ellos son elementos fundamentales, por supuesto, pero solo cuentan una parte de la historia.

Existe una dimensión mucho menos visible, que rara vez aparece en las clasificaciones y que, especialmente en los equipos punteros, puede marcar la diferencia tanto como una actualización técnica o una estrategia perfecta. Se trata de la gestión de las personas.

El Gran Premio de Bélgica dejó precisamente esa imagen de Mercedes: un equipo capaz de volver a ganar con Andrea Kimi Antonelli, pero que al mismo tiempo debe afrontar una situación interna cada vez más delicada. Porque, mientras un piloto sigue confirmando todas las expectativas depositadas en él, el otro atraviesa una etapa en la que cada fin de semana parece convertirse en una nueva oportunidad perdida.

Cuando Toto Wolff decidió confiar uno de los dos Mercedes a Kimi, tomó una decisión que iba mucho más allá de un simple relevo generacional. Era una apuesta por el futuro del equipo, construida a través de un proceso de formación seguido desde las categorías inferiores. Hoy, esa apuesta ya no existe como tal. Antonelli está demostrando que posee la velocidad, la madurez y la regularidad necesarias para luchar por un Mundial como uno de los protagonistas.

La victoria en Spa-Francorchamps representa simplemente la última confirmación de una trayectoria que parece desarrollarse con una naturalidad sorprendente. El joven italiano no solo transmite velocidad, sino también la serenidad de quien ha encontrado el equilibrio entre el rendimiento, la gestión de la presión y la confianza en sus propias capacidades. Y probablemente ese sea el aspecto que más llama la atención de su temporada.

Sin embargo, dentro del mismo garaje el panorama es completamente distinto. George Russell no se ha convertido de repente en un piloto menos competitivo. Las cualidades que en los últimos años le habían convertido en la referencia de Mercedes durante su reconstrucción siguen intactas. Sin embargo, 2026 le está pasando factura no solo en términos de resultados, sino también desde el punto de vista psicológico.

Después de señalarlo en Silverstone, el británico volvió a insistir el domingo en que cree que una pérdida de potencia en las rectas está perjudicando a su monoplaza respecto al de su compañero de equipo, haciendo inevitablemente más difícil la comparación directa. Una explicación que Toto Wolff no despachó como un simple desahogo.

Al contrario, el jefe de Mercedes reconoció que efectivamente existía un déficit de potencia, aunque añadió una precisión igualmente importante: según los análisis del equipo, solo una parte de la diferencia puede atribuirse a ese problema, mientras que el resto depende de la manera en que Russell está interpretando el coche y de su estilo de pilotaje.

Probablemente sea esta la declaración más significativa del fin de semana para Mercedes, porque refleja hasta qué punto puede ser complejo el papel de un líder cuando debe ser sincero con sus pilotos. Para Russell, que se reconozca una limitación técnica supone una confirmación legítima de sus sensaciones.

Pero escuchar, al mismo tiempo, que parte de la solución también depende de él implica afrontar un desafío mucho más complicado: mirarse a sí mismo y adaptarse a un monoplaza que, al menos en esta fase de la temporada, parece potenciar de forma más natural las características de Antonelli. Es un escenario que cualquier piloto de primer nivel tiene dificultades para aceptar, porque la frontera entre un problema técnico y uno personal pasa a ser extremadamente fina.

Quizá sea precisamente aquí donde aparece el verdadero significado del liderazgo de Toto Wolff. A lo largo de los años, el dirigente austriaco ha definido en numerosas ocasiones a Mercedes como una "familia", una expresión muy utilizada en el paddock, pero que en su caso siempre ha encontrado reflejo en la manera en que ha gestionado a las personas antes incluso que a los pilotos.

Hoy, sin embargo, ejercer de "padre deportivo" significa enfrentarse a dos necesidades completamente distintas. Antonelli necesita ser protegido del entusiasmo que corre el riesgo de transformarse rápidamente en una presión excesiva. Su crecimiento debe continuar sin que el peso del papel de favorito acelere un proceso que, hasta ahora, se ha construido con un gran equilibrio.

Russell, por el contrario, necesita algo muy diferente. No protección, sino la certeza de que su papel dentro del equipo no se verá reducido por culpa de una temporada complicada. Es un aspecto que va más allá de la confianza expresada públicamente. Se construye en el día a día, en la forma en que un equipo afronta los momentos difíciles de uno de sus hombres y en la capacidad para distinguir una mala racha de una valoración global sobre su verdadero nivel. Porque el mayor riesgo, en situaciones como esta, es la percepción de favoritismo.

Aristóteles escribió que la justicia no consiste en dar a todos lo mismo, sino en dar a cada uno aquello que realmente necesita. Es una reflexión que parece encajar perfectamente con lo que Mercedes está llamada a hacer de aquí al final de la temporada. Tratar a Antonelli y a Russell exactamente de la misma manera sería probablemente el mayor error. Hoy, el primero necesita seguir creciendo sin quedar aplastado por el peso de las expectativas; el segundo necesita recuperar la confianza, también a través de un trabajo técnico que le permita volver a sentirse protagonista y no simplemente el punto de comparación de su compañero.

Al fin y al cabo, el Mundial sigue siendo muy largo y los equilibrios pueden cambiar rápidamente. La Fórmula 1 siempre ha demostrado lo peligroso que resulta dictar sentencia cuando aún queda una parte importante de la temporada por disputarse. Pero, junto a la clasificación de pilotos, existe otra batalla mucho menos visible que Mercedes deberá ser capaz de ganar: la gestión del grupo, la credibilidad de su líder y el equilibrio dentro del garaje.

Porque seguir potenciando a Antonelli es fundamental, pero también lo es evitar que Russell termine identificándose únicamente con un periodo negativo. Paradójicamente, el reto más difícil para Wolff quizá no sea conquistar otro título mundial. Puede que sea lograr aquello que distingue a un gran directivo de un gran líder: acompañar a un joven que está cumpliendo todas las promesas depositadas en él sin permitir que, al otro lado del garaje, un piloto en la plenitud de su carrera deportiva deje de creer en las suyas.