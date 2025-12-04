Las definiciones de títulos de F1 más polémicas de la historia

La temporada 2025 de Fórmula 1 terminará este domingo con el Gran Premio de Abu Dabi en el que tres pilotos siguen en liza por el título mundial.

Lando Norris lidera la clasificación con 408 puntos, 12 por delante del vigente campeón del mundo de Max Verstappen, y 16 por delante de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

Aunque Norris parte como favorito, en el pasado se ha demostrado que en un final de temporada en el que está en juego la corona de la F1 puede pasar cualquier cosa.

Por ello, hemos seleccionado momentos dramáticos en las decisiones de títulos. Desde enfrentamientos en la pista hasta extrañas decisiones de Control de Carrera, la F1 ha tenido su buena ración de finales controvertidos.

Estas son las veces que las cosas han ido mal, y algunas fuera de la F1

6. 1964 GP de México - Hill vs Bandini

Dónde: Ciudad de México

Quién: Graham Hill y Lorenzo Bandini

Campeón: John Surtees

Dada la falta de imágenes, esta carrera es difícil de definir. Pero no hay duda de que un enfrentamiento entre un aspirante al título y el compañero de equipo del otro influyó en el resultado del campeonato del mundo.

Tres pilotos se disputaban la corona de 1964 en la final de Ciudad de México: Graham Hill, de BRM, John Surtees, de Ferrari, y Jim Clark, de Team Lotus.

Problemas de inyección perjudicaron a Surtees en los entrenamientos y al principio de la carrera, mientras que Clark se colocó en cabeza desde la pole. Una vez que alcanzó la temperatura adecuada, el V8 de Surtees se desbloqueó y empezó a atacar.

Pronto se vio envuelto en la lucha por la tercera posición entre el compañero de equipo de Surtees, Lorenzo Bandini, y su rival por el título, Hill. Finalmente, Bandini y Hill se tocaron y el BRM quedó fuera de combate (aunque Hill terminaría 11º).

Surtees afirmó más tarde que podía ver que algo iba a pasar dada la ferocidad de la batalla, pero quién fue exactamente el culpable sigue siendo objeto de debate.

En cualquier caso, Clark seguía en cabeza y se dirigía hacia el título cuando se rompió un conducto de aceite.

Dan Gurney se puso líder en la penúltima vuelta, y Bandini le ayudó una vez más apartándose en favor de su jefe de equipo. Surtees terminó segundo y superó a Hill por un solo punto en el campeonato.

5. GP de Japón 1989 - Prost vs Senna

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Dónde: Suzuka

Quién: Alain Prost y Ayrton Senna

Campeón: Alain Prost

No se trataba de un enfrentamiento final, ya que el GP de Australia se celebraría dos semanas más tarde, pero para Ayrton Senna era fundamental vencer a Alain Prost en Suzuka para seguir luchando por el título en la ronda final en Adelaida.

Los dos McLaren-Honda dominaron la clasificación, con Senna superando a su acérrimo rival Prost por nada menos que 1.730 segundos para hacerse con la pole position. Prost optó por una configuración de menor carga aerodinámica para la carrera, y realizó ima mejor salida, mientras que Senna sólo pudo mantener a raya al Ferrari de Gerhard Berger por el segundo puesto.

Prost tenía cuatro segundos de ventaja cuando hizo su parada en boxes. Senna entró dos vueltas más tarde, y su parada duró dos segundos más. Y empezó la carga. Al final de la vuelta 40, el brasileño estaba a medio segundo del francés, pero entonces Prost se recuperó y volvió a recortar distancias. Senna se acercó una vez más, y en la vuelta 47, a falta de seis para el final, se lanzó a por él.

La menor carga aerodinámica de Prost le daba ventaja en la velocidad en recta, por lo que la única oportunidad realista de Senna era frenar muy tarde en la chicane. Se fue por el interior, pero Prost le cerró la puerta demasiado tarde. Los dos McLaren se tocaron en un enredo indigno, y acabaron en la escapatoria. Prost, con el coche parado, se bajó y se alejó. Senna hizo señas para que le empujaran y siguió su camino, pero lo más importante es que continuó por la escapatoria en lugar de tomar la chicane.

Senna entró en boxes en la vuelta siguiente para sustituir un alerón delantero dañado, dejando a Alessandro Nannini el liderato, pero pasó al Benetton en la chicane a falta de dos vueltas para el final para hacerse con la victoria que necesitaba. Más tarde, Senna fue excluido por saltarse la chicane en la vuelta 47. La apelación de McLaren fracasó, y Prost fue campeón antes de irse a Ferrari.

4. GP de Australia 1994 - Schumacher vs Hill

La temporada de F1 de 1994 ya era controvertida, incluso antes del choque entre Schumacher y Hill en la última vuelta. Foto: Sutton Images

Dónde: Adelaida

Quiénes: Michael Schumacher y Damon Hill

Campeón: Michael Schumacher

La temporada de 1994 ya había estado envuelta en polémica y tragedia, desde la muerte de Senna en el GP de San Marino hasta la exclusión de Michael Schumacher del GP de Gran Bretaña y su sanción de dos carreras. Tras una impresionante actuación en el mojado GP de Japón, Damon Hill había reducido la diferencia con el líder del campeonato, Schumacher, a un punto cuando los equipos llegaron a Adelaida para la ronda final.

Tras la muerte de Senna, el equipo Williams-Renault había asociado a Hill con el novato de la F1 David Coulthard y, en cuatro ocasiones, con su campeón del mundo de 1992, Mansell. En Adelaida, Mansell estuvo a la altura de las circunstancias y se hizo con la pole position, superando al Benetton-Ford de Schumacher por 0.018s, con Hill tercero.

Gracias a esa diferencia de un punto, el título lo ganaría Schumacher. El exceso de revoluciones de Mansell en la salida hizo que su Williams se desviara, Schumacher y Hill le adelantaron, y Mansell agravó su escabrosa arrancada con una salida de pista en la primera vuelta.

La carrera se estabilizó, con Schumacher en cabeza y Hill en su persecución. En la vuelta 30, la ventaja de la estrella de Benetton oscilaba en torno a los dos segundos. Pero en la vuelta 36, Schumacher chocó contra el muro en la curva East Terrace. Rápidamente siguió su camino, y Hill intentó adelantar al dañado Benetton en la siguiente curva.

Schumacher giró sobre el Williams, lanzándose sobre dos ruedas y contra las barreras, mientras Hill se veía obligado a retirarse en boxes con la suspensión delantera izquierda dañada.

Schumacher se proclamó campeón, mientras que Mansell puso fin a su carrera en Williams con la victoria tras adelantar al Ferrari de Gerhard Berger.

3. GP de Europa 1997 - Schumacher vs Villeneuve

Dónde: Jerez

Quién: Michael Schumacher vs Jacques Villeneuve

Campeón: Jacques Villeneuve

Al igual que en 1994, hubo polémica en la última carrera entre Schumacher, que ahora pilotaba para Ferrari, y el piloto líder de Williams-Renault, en este caso Jacques Villeneuve.

El Williams tenía fama de ser la propuesta más competitiva, pero algunas actuaciones impresionantes de Schumacher y algunos tambaleos de Villeneuve hicieron que el alemán aventajara en un punto al canadiense cuando se dirigían a Jerez. Quien ganara se lo llevaba todo.

La primera sorpresa llegó en la sesión de clasificación, donde el trío de cabeza marcó exactamente el mismo tiempo con una precisión de milésimas de segundo. Al marcar primero el tiempo, Villeneuve se adjudicó la pole por delante de Schumacher y del segundo Williams de Heinz-Harald Frentzen.

Schumacher hizo una mejor salida y le arrebató el liderato a Villeneuve. Hicieron dos tandas de paradas en boxes, y en cada una de ellas el Ferrari salió todavía por delante del Williams.

En la vuelta 48, pasados los dos tercios de distancia, Villeneuve lanzó un ataque. Se metió por el interior de Schumacher en la horquilla Dry Sack.

Sabiendo que no podía permitirse perder contra Villeneuve, Schumacher giró, su rueda delantera derecha golpeó el caballete lateral izquierdo de Villeneuve, y el Ferrari salió despedido hacia la escapatoria de grava. Schumacher se quedó en su coche haciendo girar las ruedas traseras, intentando ganar tracción para reincorporarse, pero tuvo que abandonar.

Villeneuve aún necesitaba puntos para hacerse con el título, y por suerte para él los daños del Williams no fueron graves. Lideró hasta la última vuelta, en la que dejó pasar a los McLaren de Mika Hakkinen y Coulthard. Fue la primera victoria del finlandés en un gran premio, mientras que el tercer puesto de Villeneuve le daba el título.

Schumacher, con las sospechas aún recientes por sus acciones en 1994, fue excluido del mundial.

2. GP de Abu Dabi 2021 - Hamilton contra Verstappen (y Control de Carrera)

El Safety Car lidera a Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, y el resto del campo. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dónde: Yas Marina

Quién: Max Verstappen y Lewis Hamilton

Campeón: Max Verstappen

Este es un caso inusual en esta lista, porque se trata más de cómo se desarrolló la carrera que de la conducción de los dos protagonistas. La lucha por el campeonato había sido brutal por momentos en 2021, pero al final se decidió por decisiones en Control de Carrera.

Verstappen y Hamilton llegaron a Abu Dabi empatados a puntos pero la ventaja era de Verstappen gracias a las nueve victorias del piloto de Red Bull por las ocho del de Mercedes. Si ninguno de los dos puntuaba, Verstappen sería campeón, lo que hacía temer un enfrentamiento al estilo de 1990, pero no fue así.

Hamilton superó al poleman Verstappen en la salida y luego lidió hábilmente con la embestida del holandés en la curva 6, levantando el pie lo suficiente para satisfacción de los comisarios después de salirse a la escapatoria. A pesar de los esfuerzos de Sergio Pérez en el segundo Red Bull para retrasarle durante las paradas en boxes, Hamilton parecía dispuesto a asegurarse la victoria y el título, con 12 segundos de ventaja a seis vueltas del final, cuando Nicholas Latifi se estrelló y obligó a salir el Safety Car.

Red Bull metió inmediatamente (y correctamente) en boxes a Verstappen para ponerle gomas nuevas, mientras Hamilton se quedaba fuera. Si hubiera sido cualquier otra carrera en la historia del campeonato del mundo, habría terminado bajo amarillas o se habría reiniciado con los coches doblados entre Hamilton, con neumáticos duros viejos, y Verstappen (con blandos nuevos). Algunos incluso sugirieron que una bandera roja habría sido lo apropiado, argumentando que una sola vuelta con todos los coches teniendo la oportunidad de cambiar neumáticos habría sido más justo.

En lugar de eso, después de que inicialmente se les dijera que no se les dejaría pasar, a los coches situados entre los Mercedes y los Red Bull (y sólo a ellos) se les permitió pasar. Y entonces se reanudó la carrera. La disputa de una vuelta era un gran entretenimiento pero, con la igualdad de condiciones, sólo iba a haber un ganador.

Un choque o un adelantamiento era todo lo que Verstappen necesitaba y, cuando hizo su movimiento en la curva 5, Hamilton le dejó espacio. El Mercedes contraatacó pero no tenía agarre; Verstappen se mantuvo firme para ganar carrera y título por 2.3 segundos.

Lando Norris, de McLaren, quizás fue el que lo resumió mejor: "Fue por la televisión, por supuesto. Si fue justo o no no me corresponde a mí decidirlo".

Los mensajes de radio de Red Bull y Mercedes al director de carrera Michael Massi durante el último coche de seguridad no hicieron ningún favor al deporte. Massi finalmente perdió su trabajo, pero Mercedes decidió no continuar con su apelación y quedaron los resultados de una carrera como ninguna otra en los más de mil grandes premios del campeonato del mundo.

1. GP de Japón de 1990 - Prost vs Senna

Acción de salida, Alain Prost, Ferrari 641 adelanta a Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda Foto: Sutton Images

Dónde: Suzuka

Quién: Ayrton Senna y Alain Prost

Campeón: Ayrton Senna

Como en 1989, el drama de Suzuka era la penúltima ronda, pero esta vez la situación era la contraria. Prost, ahora en Ferrari, necesitaba ganar para tener alguna posibilidad de derrotar a Senna y McLaren en la última carrera.

Una vez más Senna estaba en la pole, con Prost a su lado. Senna, todavía dolido por la "falta profesional" de Prost en 1989, argumentó que la pole debía moverse al otro lado, al exterior, pero el presidente de la FISA Jean-Marie Balestre -a quien Senna había acusado injustamente de manipular a los comisarios en su exclusión 12 meses antes- vetó su petición.

Prost salió mejor que Senna, que estaba en la sucia y polvorienta línea interior. Sin inmutarse, Senna hizo lo que parecía una embestida muy optimista por el interior del Ferrari en la primera curva. Su parte delantera izquierda tocó la trasera derecha de Prost a gran velocidad, y los dos coches salieron disparados hacia la escapatoria de grava y quedaron fuera de carrera.

"Los dos estábamos fuera y fue una mierda de final de campeonato", dijo Senna un año después, al tiempo que admitía que su intención era superar a Prost en la primera curva, aunque eso provocara una colisión. "No fue bueno para mí y no fue bueno para la Fórmula 1". Cuánta razón tenía.

Una vez más, la polémica entre Senna y Prost se saldó con una victoria de Benetton, con Nelson Piquet por delante de Roberto Moreno en el doblete, pero sólo después de que el segundo McLaren-Honda de Gerhard Berger hiciera un trompo en la segunda vuelta y el Ferrari de Nigel Mansell sucumbiera a un fallo en el eje de transmisión.

Los coches destrozados de Alain Prost, Ferrari 641 y Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda. Foto: Motorsport Images

Polémicas decisiones de título fuera de la F1

El (anti)clímax del Campeonato BP de Fórmula 3 de 1976 fue un ejemplo de cuando las luchas por el título se tuercen.

Rupert Keegan había conseguido una gran ventaja en las primeras pruebas, pero Bruno Giacomelli era el hombre más en forma del final de la temporada. El italiano necesitaba ganar la última prueba en Thruxton para superar a Keegan, y marcó un tiempo de vértigo en la sesión de clasificación para situar su March en la pole position.

El Chevron de Keegan se situó en el exterior de la primera fila de tres coches, con los dos contendientes intercalados junto al March del subcampeón europeo Conny Andersson. A medida que se alejaban hacia Allard, Keegan se cruzó para aprovechar la línea interior, Andersson levantó, pero Giacomelli se mantuvo firme. Ambos coches fueron eliminados en la inevitable colisión, y Keegan se proclamó campeón.

El Campeonato RAC de Fórmula Ford 1600 de 1982 terminó de forma igualmente insatisfactoria. Julian Bailey, que ya había ganado el título Townsend Thoresen con su Lola, sólo necesitaba terminar segundo en la final de Snetterton para sumar la corona del RAC.

Su principal rival era el piloto de Van Diemen Mauricio Gugelmin, y el brasileño adelantó al británico y ganó la carrera. El equipo de Bailey protestó, pero el observador del puesto de comisarios adyacente se había alejado en el momento del incidente y, al no haber pruebas suficientes, no se tomaron medidas contra Gugelmin, que se proclamó campeón.

El enfrentamiento de la Fórmula 3000 de 1996 en Hockenheim se decidió después de la carrera. Kenny Brack estaba tres puntos por detrás de Jorg Muller, por lo que necesitaba vencer al alemán en su propio terreno. El sueco lideraba la carrera cuando Muller intentó adelantarle en la tercera chicane.

Brack apretó a Muller, ambos chocaron y Muller salió despedido por encima del coche de Brack y quedó fuera de carrera. Brack continuó, ignorando las banderas negras y siendo despojado de su "victoria". Y por cierto, el jefe de equipo de Muller era un tal Helmut Marko...

En el mundo de los monoplazas, la final del Campeonato Británico de Turismos de 1992 en Silverstone se decidió entre Tim Harvey, con su BMW dirigido por Vic Lee, y la estrella de Vauxhall John Cleland, con el difunto Will Hoy con su Toyota.

Harvey tenía a Steve Soper como compañero de equipo y, en la penúltima vuelta, Soper dejó pasar a Harvey en su batalla de tres coches por el cuarto puesto. Cleland vio un resquicio de luz en el interior de Soper en Brooklands, y apretó por el interior, pero se tocó con el inflexible Soper, lanzando el Vauxhall a dos ruedas cuando Cleland hizo el adelantamiento.

En Luffield, Soper se fue a la hierba y arponeó a Cleland, dejando a ambos fuera de carrera. El cuarto puesto de Harvey significaba que era campeón, mientras Andy Rouse ganaba con Toyota.

La sensación de la lucha del Super Touring alemán de 1999 en la final de Nurburgring se produjo en la última vuelta. Fue una batalla entre el Audi de Christian Abt y el Opel de Uwe Alzen.

En la última vuelta, Abt iba por delante de Alzen y se perfilaba como candidato a la corona, mientras que Alzen se veía acechado por el Opel hermano de Roland Asch, que había ignorado una bandera negra por una infracción anterior.

El trío seguía al segundo Abt Audi de Kris Nissen, que se había retrasado al principio de la carrera y estaba a punto de perder una vuelta. Al entrar en la chicane por última vez, Nissen dejó pasar a Abt pero cerró la puerta a Alzen, y la colisión dañó seriamente la suspensión del Opel.

Asch se fue a la hierba para evitar la colisión, y luego sacó a Abt de la pista y lo estrelló contra la grava en la última curva. De algún modo, Alzen cruzó la línea de meta y se proclamó campeón. Pero el comportamiento antideportivo de Asch hizo que se decidiera retrasar el resultado eliminando la última vuelta, y fue Abt quien finalmente se coronó.

Nueve años antes, un joven llamado Michael Schumacher había sido incluido en la alineación de Mercedes para la final del DTM en Hockenheim. En la primera curva, giró a la derecha sobre la hierba y chocó contra Johnny Cecotto, el principal aspirante al título de BMW. El veterano de Audi Hans Stuck se alzó con la corona.

En el mundo del automovilismo eléctrico, la carrera decisiva de la Fórmula E en Battersea Park, Londres, en el verano de 2016 parecía haber terminado demasiado pronto... pero no fue así.

Lucas di Grassi había entrado en la lucha por el título gracias a una buena racha de resultados, y el piloto de Abt Audi (¿te suena?) estaba empatado a puntos con el de e.dams Renault Sebastien Buemi en la última carrera. Si ninguno de los dos puntuaba, di Grassi se llevaría el título.

El brasileño chocó contra el suizo en la curva 3 en la primera vuelta, y ambos parecían fuera de combate, con todo decidido.

De hecho, Buemi tardó media carrera en reincorporarse, antes de salir y marcar la vuelta rápida pera conseguir los puntos necesarios para volver a adelantar a di Grassi en la clasificación y proclamarse campeón.