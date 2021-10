La noche en la que Schumacher se hizo pasar por amigo de Villeneuve

Con motivo del 20º aniversario del mundial de Fórmula 1 que ganó Jacques Villeneuve, Motorsport.com entrevistó al canadiense, que explicó la polémica carrera en Jerez en la que Schumacher fue descalificado y él se llevó el título.

Aunque de aquella polémica y aquel Gran Premio de Europa se ha hablado mucho, Villeneuve reveló una historia desconocida para casi todos. Algo que no ocurrió en el circuito pero sí ese mismo día.

"Nuestra relación nunca fue buena", comenzaba el hijo de Gilles Villeneuve antes de explicar la historia.

"Lo que puso fin a nuestra posible relación es lo que ocurrió en la fiesta de por la noche, en Jerez. Sucedió en el hotel. Había tanto ruido que alguien abrió el bar. No había camarero, pero un amigo y yo nos encargamos de hacer de ello. Y llegó Schumacher".

"Lo hizo con una peluca amarilla. Esas pelucas las había hecho Renault porque yo tenía el pelo rubio platino. Se puso detrás de la barra junto a mí a servir vasos, con una gran sonrisa. Me pasaba su brazo alrededor de mi hombro y su mujer hacía fotos. Bien, genial. Nos reíamos y todo estaba bien...".

"Pero una semana después, en todos los periódicos alemanes, se podían ver esas fotos con unas palabras que decían: 'Aquí está la prueba de que no hice nada malo [en la carrera de Jerez], soy amigo de Jacques".

"Utilizó mi celebración, se aprovechó de mi momento y no porque le pareciera bonito, sino para los medios de comunicación. Y me molestó mucho. Eso es lo que arruinó cualquier potencial de buena relación que pudiera haber, lo que pasó fuera de la pista, no dentro".

Una de esas historias por las que Schumacher no dejó indiferente a nadie y por las que, aunque muchísima gente le adora, no hay unanimidad entre todos los fans de la Fórmula 1. Pese a ello, su palmarés es intachable y es toda una leyenda de la categoría. Seguimos deseando su recuperación cada día.

Keep fighting, Michael!