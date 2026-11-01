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Fórmula 1 GP de México
Verstappen sufrió para ganar en México: "Estaba sudando para mantener a Hamilton detrás"
Verstappen explica las claves de su victoria tras una salida decisiva y elogia a Antonelli por su título mundial: "Estoy muy orgulloso de él".
Juanjo Sáez
Editado: 1 nov 2026, 23:56
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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Verstappen convirtió un fin de semana que se había complicado en otra demostración de competitividad. Después de un contratiempo en la clasificación que le dejó en una posición más retrasada de lo esperado, el piloto de Red Bull supo rehacerse para conseguir una victoria trabajada.
En su entrevista después de la carrera, el neerlandés señaló la salida como uno de los momentos decisivos de su triunfo. Verstappen hizo una primera vuelta muy sólida que le permitió colocarse en una posición favorable para afrontar el resto del GP de México 2026, antes de apostar por una estrategia diferente a la de sus rivales.
"Creo que nos faltó un poco de ritmo, pero simplemente aguantamos y tomamos las decisiones correctas en el momento adecuado", explicó el tetracampeón del mundo.
Pese a ir en primera posición, Verstappen no tuvo un final tranquilo. Sus perseguidores se mantuvieron muy cerca durante buena parte de la prueba y Lewis Hamilton le obligó a emplearse a fondo para conservar la primera posición. "Al final estaba sudando para intentar mantener a Lewis detrás", admitió.
Resumen y resultados de la carrera:
Antes de eso y tras una bandera roja por un accidente de Valtteri Bottas, el neerlandés tuvo la complicada tarea de defender su primera posición con otra salida en parado.
"Hay un tramo muy largo hasta la curva 1. A la hora de elegir el punto de frenada, con un bache enorme en medio de la pista, tuve que tener mucho cuidado", dijo Max Verstappen, que consideró esa salida como uno de los factores determinantes de su victoria.
Verstappen se rinde ante el campeón Antonelli
Más allá de su propio triunfo, Verstappen también tuvo palabras de reconocimiento para Andrea Kimi Antonelli, que acababa de proclamarse campeón del mundo. El neerlandés, que mantiene una buena relación con el italiano, celebró el éxito de un piloto que ha conseguido alcanzar la cima de la Fórmula 1 rompiendo todos los récords.
"Es increíble la temporada que ha tenido. Conseguirlo además a esa edad es realmente impresionante", destacó Verstappen.
"Estoy seguro de que hoy es un día muy emotivo para él, y estoy muy orgulloso", concluyó.
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