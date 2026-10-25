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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen no pudo luchar por la victoria en Austin: "El ritmo no fue suficiente"

Verstappen admite que Red Bull no tuvo el ritmo ni los neumáticos adecuados en Austin, aunque salva un podio y explica su adelantamiento a Norris.

Juanjo Sáez

Editado: 25 oct 2026, 23:30

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen se marchó del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la F1 con un nuevo podio, pero también con dudas sobre el rendimiento de Red Bull. El neerlandés terminó tercero en Austin, por detrás de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, tras una larga carrera en la que no encontró el ritmo necesario para luchar por la victoria y sufrió especialmente con los neumáticos en las últimas vueltas.

El piloto de Red Bull reconoció que el rendimiento general del RB22 estuvo por debajo de lo esperado y que la elección de neumáticos tampoco fue la más acertada. Una situación que contrasta con las sensaciones de las últimas carreras.

"Creo que nuestro ritmo general no fue lo suficientemente bueno y que, probablemente, los neumáticos que teníamos tampoco eran los adecuados. Es algo que tenemos que analizar, porque creo que en las últimas carreras siempre nos había ido bien", dijo.

El piloto neerlandés no encontró una explicación inmediata para las dificultades que sufrió Red Bull en el Circuito de las Américas, aunque insistió en que el equipo tendrá que estudiar los datos para entender qué falló durante la carrera de este domingo.

"Por la razón que sea, aquí no ha salido bien. Pero, aun así, conseguimos subir al podio. Quizá tuvimos un poco de suerte con el VSC al final, pero me quedo con el resultado".

Uno de los momentos destacados de la carrera llegó cuando Max Verstappen adelantó a Lando Norris en la lucha por las posiciones delanteras. El británico de McLaren terminó quinto, mientras que el neerlandés de Red Bull logró asegurar el último escalón del podio pese a las dificultades de las últimas vueltas.

En cuanto al adelantamiento a Norris, clave para conseguir ese podio, Verstappen explicó que no podía permitirse esperar y arriesgarse a perder una posición.

"Tenía que hacerlo. Tenía que intentar adelantar o me iban a adelantar a mí, así que eso es lo que hice: adelantar yo primero", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de F1.

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Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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