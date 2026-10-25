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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos
Mira cómo queda el mundial de F1 2026 después del GP de Estados Unidos en Austin. Apunta en qué posición va cada piloto y cada equipo, con cuántos puntos y más.
Jose Carlos de Celis
Editado: 25 oct 2026, 21:39
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Logan Riely / Getty Images
El GP de Estados Unidos de F1 2026 era la primera oportunidad de Andrea Kimi Antonelli de ganar el título de campeón, pero el italiano no pudo sellarlo aunque dio un paso más hacia el trofeo y tendrá sencillo llevarse el título la semana que viene en México.
Más allá del liderato, mira cómo quedan las posiciones y puntos en los dos mundiales de la F1 2026 después de la 18ª ronda y cuando quedan, si se cumple todo el calendario (Qatar y Abu Dhabi incluidos), cinco carreras.
Mundial de pilotos de F1 2026 tras Austin: puntos, posiciones y diferencias
Kimi Antonelli es más líder y tiene otra posibilidad, más grande, de ser campeón el domingo que viene en México. Lo que se pone al rojo vivo es la lucha por el segundo puesto: Russell ya solo saca un punto a Hamilton, seis a Verstappen y nueve a Leclerc.
POS
PILOTO
PUNTOS
1º
A. Antonelli — Mercedes
365
2º
G. Russell — Mercedes
242
3º
L. Hamilton — Ferrari
241
4º
M. Verstappen — Red Bull
236
5º
C. Leclerc — Ferrari
233
6º
L. Norris — McLaren
211
7º
O. Piastri — McLaren
144
8º
I. Hadjar — Red Bull
105
9º
L. Lawson — Racing Bulls
77
10º
P. Gasly — Alpine
42
11º
A. Lindblad — Racing Bulls
38
12º
F. Colapinto — Alpine
27
13º
O. Bearman — Haas F1
23
14º
N. Hulkenberg — Audi
13
15º
G. Bortoleto — Audi
10
16º
E. Ocon — Haas F1
7
17º
F. Alonso — Aston Martin
7
18º
C. Sainz — Williams
7
19º
A. Albon — Williams
5
20º
Y. Tsunoda — Racing Bulls
1
21º
L. Stroll — Aston Martin
0
22º
V. Bottas — Cadillac
0
23º
S. Pérez — Cadillac
0
¿Quién es el líder del campeonato de F1 tras Austin?
Antonelli, que ya se queda a tiro de piedra del título, con 123 puntos de ventaja sobre Russell cuando solo quedan 125 por repartirse. De hecho, si Russell hubiera perdido una posición (9º en vez de 8º) Antonelli se habría coronado en Austin.
Mundial de constructores de F1 2026 tras Austin: puntos, posiciones y diferencias
Mercedes llegaba con 134 puntos de ventaja sobre Ferrari, y pese al mal resultado de Russell solo ha visto ese colchón reducido en un punto (133 le sacan ahora a los del Cavallino). Lo más interesante es la lucha por la tercera plaza, donde McLaren sacaba siete puntos a Red Bull antes de Austin y ahora hay empate, con los de las bebidas energéticas por delante gracias a las mismas victorias pero más segundos puestos.
1º
Mercedes
607
2º
Ferrari
474
3º
Red Bull
355
4º
McLaren
355
5º
Racing Bulls
102
6º
Alpine
69
7º
Haas F1
30
8º
Audi
23
9º
Williams
12
10º
Aston Martin
7
11º
Cadillac
0
¿Qué equipo lidera del mundial de F1 tras Austin?
Mercedes, con 607 puntos y una ventaja de 133 sobre Ferrari y 252 sobre Red Bull y McLaren.
¿Cómo está Alonso en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición
Es 17º con 7 puntos
¿Cómo está Sainz en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición
Es 18º con 7 puntos
¿Cómo está Colapinto en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición
Colapinto es 12º con 27 puntos. El argentino, que salía muy atrás por cambios en su motor, completó su gris fin de semana con un abandono tras fallarle el Alpine, aunque mantiene cuatro puntos de ventaja sobre Bearman y sigue a 11 de Lindblad.
¿Cómo está Pérez en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición
Sergio Pérez solo puede superar a su compañero Valtteri Bottas y lo hace carrera tras carrera con un Cadillac muy poco competitivo. El mexicano es último del mundial, 23º, sin puntos, como precisamente Bottas y como Stroll, que también tienen el casillero vacío.
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