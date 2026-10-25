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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos

Mira cómo queda el mundial de F1 2026 después del GP de Estados Unidos en Austin. Apunta en qué posición va cada piloto y cada equipo, con cuántos puntos y más.

Jose Carlos de Celis

Editado: 25 oct 2026, 21:39

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Logan Riely / Getty Images

El GP de Estados Unidos de F1 2026 era la primera oportunidad de Andrea Kimi Antonelli de ganar el título de campeón, pero el italiano no pudo sellarlo aunque dio un paso más hacia el trofeo y tendrá sencillo llevarse el título la semana que viene en México.

Más allá del liderato, mira cómo quedan las posiciones y puntos en los dos mundiales de la F1 2026 después de la 18ª ronda y cuando quedan, si se cumple todo el calendario (Qatar y Abu Dhabi incluidos), cinco carreras.

Mundial de pilotos de F1 2026 tras Austin: puntos, posiciones y diferencias

Kimi Antonelli es más líder y tiene otra posibilidad, más grande, de ser campeón el domingo que viene en México. Lo que se pone al rojo vivo es la lucha por el segundo puesto: Russell ya solo saca un punto a Hamilton, seis a Verstappen y nueve a Leclerc.

POS

PILOTO

PUNTOS

1º

A. Antonelli — Mercedes

365

2º

G. Russell — Mercedes

242

3º

L. Hamilton — Ferrari

241

4º

M. Verstappen — Red Bull

236

5º

C. Leclerc — Ferrari

233

6º

L. Norris — McLaren

211

7º

O. Piastri — McLaren

144

8º

I. Hadjar — Red Bull

105

9º

L. Lawson — Racing Bulls

77

10º

P. Gasly — Alpine

42

11º

A. Lindblad — Racing Bulls

38

12º

F. Colapinto — Alpine

27

13º

O. Bearman — Haas F1

23

14º

N. Hulkenberg — Audi

13

15º

G. Bortoleto — Audi

10

16º

E. Ocon — Haas F1

7

17º

F. Alonso — Aston Martin

7

18º

C. Sainz — Williams

7

19º

A. Albon — Williams

5

20º

Y. Tsunoda — Racing Bulls

1

21º

L. Stroll — Aston Martin

0

22º

V. Bottas — Cadillac

0

23º

S. Pérez — Cadillac

0

¿Quién es el líder del campeonato de F1 tras Austin?

Antonelli, que ya se queda a tiro de piedra del título, con 123 puntos de ventaja sobre Russell cuando solo quedan 125 por repartirse. De hecho, si Russell hubiera perdido una posición (9º en vez de 8º) Antonelli se habría coronado en Austin.

Mundial de constructores de F1 2026 tras Austin: puntos, posiciones y diferencias

Mercedes llegaba con 134 puntos de ventaja sobre Ferrari, y pese al mal resultado de Russell solo ha visto ese colchón reducido en un punto (133 le sacan ahora a los del Cavallino). Lo más interesante es la lucha por la tercera plaza, donde McLaren sacaba siete puntos a Red Bull antes de Austin y ahora hay empate, con los de las bebidas energéticas por delante gracias a las mismas victorias pero más segundos puestos.

1º

Mercedes

607

2º

Ferrari

474

3º

Red Bull

355

4º

McLaren

355

5º

Racing Bulls

102

6º

Alpine

69

7º

Haas F1

30

8º

Audi

23

9º

Williams

12

10º

Aston Martin

7

11º

Cadillac

0

¿Qué equipo lidera del mundial de F1 tras Austin?

Mercedes, con 607 puntos y una ventaja de 133 sobre Ferrari y 252 sobre Red Bull y McLaren.

¿Cómo está Alonso en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición

Es 17º con 7 puntos

¿Cómo está Sainz en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición

Es 18º con 7 puntos

¿Cómo está Colapinto en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición

Colapinto es 12º con 27 puntos. El argentino, que salía muy atrás por cambios en su motor, completó su gris fin de semana con un abandono tras fallarle el Alpine, aunque mantiene cuatro puntos de ventaja sobre Bearman y sigue a 11 de Lindblad.

¿Cómo está Pérez en el campeonato de F1 2026 tras Austin? Puntos y posición

Sergio Pérez solo puede superar a su compañero Valtteri Bottas y lo hace carrera tras carrera con un Cadillac muy poco competitivo. El mexicano es último del mundial, 23º, sin puntos, como precisamente Bottas y como Stroll, que también tienen el casillero vacío.

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