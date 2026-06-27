Sainz, tras otra decepción en la clasificación de Austria: "No estamos bien en nada"

Junto a los Cadillac y los Aston Martin, los dos pilotos de Williams fueron eliminados en la Q1 del Gran Premio de Austria, confirmado una vez más que el equipo está muy lejos de las posiciones en las que luchaba el curso pasado, en el que acabaron quintos en el campeonato de constructores.

Tras la clasificación en el Red Bull, de hecho, el propio Carlos Sainz aseguró que su última vuelta de la Q1 fue "realmente buena", pero pese a ello solo pudo ser 17º.

"En esa vuelta lo di todo y, sinceramente, fue una vuelta realmente buena. He pilotado al límite en todas las curvas y ha sido la única vuelta realmente buena que he hecho en todo el fin de semana, porque he tenido muchos problemas con el equilibrio y con el coche".

"Siempre me faltaban un par de décimas y, finalmente, en esa última vuelta conseguí encontrarlas. Así que sí, estoy contento con la vuelta, pero ha sido un fin de semana realmente malo para nosotros como equipo y para mí", explicó.

Después de decir en Barcelona que esperaban que Austria fuese un mejor circuito para ellos, el piloto madrileño admite la equivocación y, en cierto modo, entiende por qué.

"Está claro que nos hemos equivocado porque este circuito, aunque tiene algunas curvas más a baja velocidad, el calor es aún mayor que en Barcelona y las rectas son aún más largas que en Barcelona. Así que lo estamos pasando muy, muy mal".

"Además, el exceso de peso. Creo que, con los grandes desniveles, el peso se nota más, y también somos más lentos en las rectas. Así que no estamos bien en nada", dijo.

Debido a todos estos problemas, Carlos Sainz tiene ganas de dejar atrás Austria para llegar a un Gran Premio de Gran Bretaña que debería ser más positivo para Williams.

"Silverstone debería darnos un empujón. Creo que el coche seguirá teniendo sobrepeso. Seguiremos careciendo de carga aerodinámica, pero quizá volvamos a estar en la lucha por la Q2 y la Q3, como lo estuvimos en Canadá o Mónaco. Me gustaría pensar que sí. Solo Silverstone lo dirá. Pero sí, para un impulso mayor que ese necesitamos la actualización de Bakú", concluyó el piloto madrileño de la Fórmula 1.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Eric Le Galliot