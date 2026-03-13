Russell, emocionado con su Mercedes: "Se notaba que iba muy rápido"

En la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de China 2026, Mercedes dejó claro que quería continuar con la buena racha de Australia. George Russell y Andrea Kimi Antonelli terminaron en primera y segunda posición y volvían a ser los favoritos para la clasificación sprint.

En esa sesión, los dos pilotos confirmaron su condición de favoritos. Russell se hizo con el mejor tiempo, mientras que Antonelli terminó justo por detrás en la segunda plaza. Con su 1.31.520, Russell fue además seis décimas más rápido que Lando Norris, que se conformó con ser tercero.

"El coche se comportó de maravilla", dijo Russell tras marcar el mejor tiempo en la clasificación al sprint. "Después de Melbourne ya sabíamos que teníamos un coche muy bueno. El motor también rinde muy bien. Hoy ha sido un auténtico placer conducirlo. Tengo curiosidad por ver cómo se comparan los tiempos por vuelta con los del año pasado, porque se notaba que iba muy rápido y eso fue muy emocionante. Muy diferente a Melbourne".

El tiempo de Russell fue finalmente siete décimas más lento respecto a la referencia en la clasificación al sprint de 2025 en Shanghái, por lo que para el británico es un muy buen crono: "No está nada mal".

Saliendo desde la primera posición en la carrera al sprint, Russell puede hacer un buen trabajo y sumar ocho puntos si gana, pero también sabe que muchas cosas pueden cambiar en la salida.

"Desde Melbourne nos hemos centrado principalmente en mejorar las salidas", explica. "Hemos analizado qué podemos mejorar y creo que hemos avanzado algo en ese aspecto. Las primeras vueltas en Melbourne fueron claramente más emocionantes de lo que nos hubiera gustado".

"Pero creo que mañana por la mañana veremos realmente cómo sale todo", añadió.

Al igual que en Melbourne, Antonelli tuvo que conformarse con el segundo mejor tiempo, a 0,289s de su compañero y líder, pero tenía la sensación de que ahora podría haber hecho más.

"El ritmo es muy bueno, pero al final no conseguí completar la vuelta con los neumáticos blandos", dice. "Así que sí, todavía hay trabajo por hacer. Pero, por supuesto, felicidades a George. Mañana todo está todavía por decidir".

En general, Antonelli está satisfecho con la clasificación para la carrera al sprint y afronta la misma con optimismo.

"Me siento bien en el coche. Se trata sobre todo de los detalles y de que todo encaje a la perfección", afirma. "Pero bueno, mañana intentaremos hacer una buena salida y luego una carrera fuerte".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images