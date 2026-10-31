Declaraciones

Fórmula 1 GP de México

Russell ve a Mercedes lejos de su mejor versión: "No dominamos del todo el paquete"

George Russell admite que Mercedes sufre con el equilibrio en México, reconoce la fortaleza de Ferrari y confía en encontrar soluciones antes de la clasificación.

Juanjo Sáez

Editado: 31 oct 2026, 0:25

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell terminó el viernes del Gran Premio de México con dudas sobre el equilibrio del Mercedes. El británico reconoce que el equipo todavía no ha conseguido extraer todo el potencial de su nuevo paquete y señala a Ferrari como la referencia inicial del fin de semana, aunque confía en encontrar soluciones antes de la clasificación.

El trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez presenta desafíos particulares debido a la altitud y a las características aerodinámicas necesarias para afrontar sus curvas. Russell explicó que la adaptación resulta diferente a la de otras citas del calendario, sobre todo por los cambios introducidos en la forma de trabajar con la carga aerodinámica.

"Siempre es complicado venir a México y, como dices, la mayoría de las carreras se disputan con una carga aerodinámica media y aquí se pasa a la máxima", explicó.

Sin embargo, también señaló que la utilización del 'modo recta' en los demás circuitos ha cambiado las referencias con las que los equipos llegan a México, aunque considera que el viernes no fue especialmente negativo para Mercedes.

"Ahora, como tenemos el VSM en todos los demás circuitos, básicamente corremos con alta carga aerodinámica en todos, así que cuando venimos aquí ya no hay nada más que ver. Por eso, ese cambio relativo es mayor de lo habitual, pero sí, no ha sido un mal día".

Russell no ocultó que Ferrari parece haber comenzado el fin de semana con una ventaja. Charles Leclerc lideró las dos sesiones de entrenamientos libres, confirmando las buenas sensaciones de la Scuderia en un circuito donde el comportamiento de la unidad de potencia y la gestión de la carga aerodinámica pueden resultar determinantes.

"Ferrari parecía muy fuerte y eso era más o menos lo que se esperaba de cara al fin de semana", reconoció el británico.

Te interesará:

Sin embargo, el principal motivo de preocupación para Mercedes está en su propio rendimiento. Russell considera que el equipo todavía no ha terminado de comprender cómo extraer todo el potencial del nuevo paquete, con problemas de equilibrio que están impidiendo a los pilotos encontrar las sensaciones deseadas.

"Creo que nosotros todavía no dominamos del todo el nuevo paquete. Creo que vemos que hay algunas limitaciones de equilibrio que nos están costando superar y diría que, actualmente, tanto Kimi como yo estamos probablemente más fuera del rango óptimo, algo similar a lo que vimos en Malasia", explicó.

Cuando se le preguntó por las posibles soluciones para recuperar las sensaciones, Russell apuntó directamente al equilibrio del coche.

"Simplemente el equilibrio: el equilibrio en las curvas no está donde queremos y el coche no está tan bien ajustado como nos gustaría, así que sí, va a requerir un poco de trabajo".

"Esperemos que de aquí a mañana podamos volver a situarnos ahí", concluyó el británico.

Puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Alonso se lleva una sorpresa en México y es optimista: "El coche funciona bien"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Juanjo Sáez





Alonso se lleva una sorpresa en México y es optimista: "El coche funciona bien"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



41 min



Alonso se lleva una sorpresa en México y es optimista: "El coche funciona bien"





Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º





A qué hora fue la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo se vio



Fórmula 1



Fórmula 1 16 h



A qué hora fue la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo se vio

Más de

George Russell





A qué hora es la clasificación de F1 en México, cómo verla y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



A qué hora es la clasificación de F1 en México, cómo verla y más





Así os contamos los Libres del GP de México 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1 2 h



Así os contamos los Libres del GP de México 2026 con Live Timing





Leclerc domina una extraña FP1 en México, con Alonso 7º



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



4 h



Leclerc domina una extraña FP1 en México, con Alonso 7º

Más de

Mercedes





Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"





Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus





Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan

Últimas noticias





Russell ve a Mercedes lejos de su mejor versión: "No dominamos del todo el paquete"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



8 min



Russell ve a Mercedes lejos de su mejor versión: "No dominamos del todo el paquete"





Alonso se lleva una sorpresa en México y es optimista: "El coche funciona bien"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



41 min



Alonso se lleva una sorpresa en México y es optimista: "El coche funciona bien"





El dardo de Verstappen a Lawson tras su choque en la FP2 de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



53 min



El dardo de Verstappen a Lawson tras su choque en la FP2 de México





Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse