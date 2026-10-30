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Fórmula 1 GP de México

Alonso se lleva una sorpresa en México y es optimista: "El coche funciona bien"

Alonso termina el viernes en México con mejores sensaciones de las esperadas, mientras Aston Martin deberá revisar los problemas en el coche de Stroll.

Juanjo Sáez

Editado: 30 oct 2026, 23:53

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso ha terminado el viernes del Gran Premio de México con sensaciones más positivas de lo esperado. El piloto de Aston Martin considera que su coche está respondiendo bien en un circuito especialmente exigente.

En los Libres 1, Alonso terminó séptimo con un tiempo de 1:19.357, a 1,229 segundos del Ferrari de Charles Leclerc, que encabezó la clasificación. En la segunda sesión, el asturiano fue 12º con un 1:18.596, a 769 milésimas del mejor tiempo, también del monegasco de Ferrari.

Aunque los tiempos del viernes todavía no permiten extraer conclusiones definitivas sobre el potencial real de Aston Martin, Alonso reconoció que el comportamiento del coche ha superado sus expectativas iniciales.

"Probablemente sí [haya sido mejor de lo esperado]. Venía a este fin de semana con la mente muy abierta porque, como sabes, México es un lugar único, con la altitud y todo eso, así que pensé que quizá nos lleváramos una buena sorpresa"

"Por el momento, al menos en mi lado del box, el coche está funcionando bien", añadió.

La situación no ha sido tan sencilla en el otro lado del garaje. Alonso señaló que el coche de Lance Stroll había tenido algunos problemas que el equipo debía revisar antes de la jornada del sábado, aunque evitó mostrarse excesivamente preocupado.

"Creo que el coche de Lance tiene algunos problemas que tendrán que revisar de cara a mañana, pero ya sabes que forman parte de los retos habituales en México: la altitud, la velocidad del turbo, la temperatura o los frenos, ese tipo de cosas la verdad es que siempre están un poco más al límite"

"Pero aparte de eso, no hay grandes preocupaciones de cara a mañana", aseguró.

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Una de las cuestiones que más interés generaba antes del fin de semana era cómo se comportarían los monoplazas de 2026 en un circuito en el que la altitud reduce todavía más la carga aerodinámica disponible. Con la nueva generación de coches, los pilotos deben adaptarse a un escenario diferente al de temporadas anteriores.

Sin embargo, Alonso restó importancia a ese factor y aseguró que, al menos desde su experiencia, las sensaciones no han cambiado tanto como podría esperarse.

"Para ser sincero, no hay gran diferencia. Ya sabes que a todos nos preocupaba la falta de carga este año en comparación con lo anterior, pero creo que el coche se comporta de forma muy similar a como lo ha hecho aquí en los últimos años, así que diría que no ha supuesto un reto extra", concluyó el bicampeón español de Fórmula 1.

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