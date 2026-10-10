Verstappen no se fía pese a la pole en Singapur: "Nadie sabe nada de las tandas largas"

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Max Verstappen logró la pole en el GP de Singapur tras una clasificación al límite, pero avisa: la salida y los neumáticos serán claves.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen volvió a imponerse en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 y saldrá desde la pole este domingo después de superar por un margen muy reducido a Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El piloto de Red Bull reconoció que la igualdad marcó toda la clasificación, aunque se mostró muy satisfecho por haber convertido el potencial mostrado todo el fin de semana en la primera posición para la parrilla de salida.

"Estuvo muy bien, muy ajustado. Los márgenes están muy igualados creo entre nosotros durante toda la clasificación".

"Así que, por supuesto, estoy muy contento de estar en la pole porque este es, por supuesto, el lugar que quería. Así que sí, estoy muy contento", añadió.

Verstappen explicó que el RB22 se mostró competitivo desde la FP1 del viernes en Marina Bay y que, cuando se reabrió el parque cerrado tras la carrera al sprint, el trabajo del equipo se centró en optimizar pequeños detalles más que en realizar cambios importantes.

"El coche ha estado muy bien todo el fin de semana. Por supuesto, siempre hay cosas que puedes mirar que pueden mejorar, pero fue suficiente para la pole. Así que estoy muy contento con eso".

"Creo que como el coche ha estado en el rango adecuado todo el fin de semana, se trataba más bien de afinar y retocar pequeños detalles. Y eso es lo que hicimos".

Así fue la clasificación:

Pese a salir desde la posición de privilegio mañana domingo, Verstappen no quiso dar nada por hecho de cara al Gran Premio de Singapur. La falta de tandas largas durante el fin de semana, condicionadas por el formato sprint, hace que exista una gran incógnita sobre el comportamiento de los neumáticos.

"Creo que nadie sabe realmente cómo van a ser las tandas largas porque no hemos podido hacer ninguna", reconoció.

"Pero para mí, lo más importante mañana, es la salida. Sabemos que ese no ha sido precisamente nuestro punto fuerte. Así que tenemos que trabajar en ello", dijo.

Con Leclerc y Hamilton justo detrás y una estrategia todavía llena de incógnitas, ambos Ferrari intentarán presionar a Verstappen y Red Bull para intentar que no convierta su primera pole en Marina Bay en lo que también sería su primera victoria en F1 en este peculiar circuito urbano.

Apunta para mañana:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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