Piastri, desconcertado con su clasificación en Madring: "Muy impactante y un auténtico caos"

Un desanimado Oscar Piastri calificó su sesión de clasificación para el Gran Premio de España como "impactante" y "desastrosa", tras terminar séptimo, mientras veía cómo su compañero en McLaren, Lando Norris, se hacía con la pole position.

Piastri ha tenido problemas para encontrar el ritmo durante todo el fin de semana en el nuevo circuito de Madring. Salvo en la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3), no ha consiguió situarse entre los seis primeros en ninguna sesión de entrenamientos ni tampoco en ninguna ronda de la clasificación.

Tras ser 0,360s más lento que Norris en la Q1 y quedar a 0,331s en la Q2, Piastri sólo pudo ser séptimo tras su primera vuelta en la Q3, aunque a solo 0,017s del británico.

Sin embargo, el australiano solo mejoró en 0,248s en su segundo intento, mientras que Norris, a pesar de lo que McLaren describió como una pérdida de tres décimas en la última curva, ganó nada menos que siete décimas para llevarse la pole position.

Piastri calificó su segunda vuelta en la Q3 de "bastante impactante" en declaraciones a Sky Sports F1 y dio más detalles a la prensa escrita.

"La verdad es que fue una de esas sesiones en las que hay que pulsar el botón de reinicio y volver a intentarlo", afirmó. "No es que tuviera grandes dificultades con nada en concreto, sino que simplemente fue bastante desordenada. En la primera vuelta de la Q1 tuve que abortar, y eso te saca un poco de la secuencia y del ritmo. En un circuito como este, es muy fácil perder mucho tiempo, así que eso fue todo".

"Además, en cuanto a mi última vuelta en la Q3, no me sorprende que estuviera tan lejos. Fue bastante… mala. Así son las cosas a veces, por desgracia".

"Creo que ha sido un fin de semana un poco mejor, como en Monza, en el sentido de que, al menos, estoy más contento con el comportamiento del coche, pero hoy simplemente ha sido una de esas sesiones raras".

Cuando se le preguntó si en algún momento pensó que podría alcanzar la pole, basándose en la hazaña de su compañero, Piastri respondió: "Probablemente no. Creo que, si hacías un buen trabajo, daba la sensación de que podíamos subir más de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Pero creo que conseguir la pole fue, sin duda, un trabajo impresionante".